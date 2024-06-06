Что волнует душу казаха в начале июня

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «Моральная конфронтация старого и нового Казахстана» — Общественный деятель и опытный политик Амиржан Косанов прокомментировал арест бывшего министра МВД Ерлана Тургумбаева порталу Dalanews: «Тұрғымбаевтар генерал болса да, солдаттар — саясаткер Қосанов» — «Тургумбаев хоть и генерал, все равно солдат – политик Косанов». Его комментарии были достаточно объективными.

Политика смущает, что до сих пор, по сути, нет официальных обвинений, почему произошел арест: «Лично я вижу в сложившейся ситуации с Тургумбаевым правовую, политическую, если хотите, моральную конфронтацию старого Казахстана и нового Казахстана. Все, что я знаю, находясь у власти и борясь с ней четверть века, так это то, что любой, кто был министром внутренних дел, не может принять важное решение без приказа или распоряжения своих начальников! В эту категорию входят президент, глава его администрации, премьер. Тургумбаев сегодня является очень важным человеком среди лиц, причастных к Кровавому январю. Теперь вопрос касается его самого: либо, если он виноват, одно наказание, либо выполнял приказ вышестоящей стороны, к расследованию могут быть привлечены и другие должностные лица, которым будут предъявлены обвинения. В том числе и Нурсултан Назарбаев, который тридцать лет возглавлял страну и держал сугубо в своих руках правоохранительную систему».

По его мнению, причинами задержания могут быть: «…Политические подтексты, конфликт кланов, замешана коррупция. Давайте подождем официальной информации».

***

Многие издания, включая «Жас Алаш», порталы Ulysmedia.kz, Azattyq Rýhy, сообщили про возвращение Кайрата Боранбаева в общественную жизнь республики. Как извеcтно, сват семьи первого президента РК, будучи подследственным и осужденным после января 2022 года, вернул ряд бизнес-активов в казну государства. Недавно в Астане состоялось заседание Генеральной ассамблеи Национального паралимпийского комитета РК (НПК), на котором обсуждались ключевые вопросы, включая выборы президента НПКЭ, избрание членов ревизионной комиссии и внесение изменений и дополнений в устав НПК РК. Кандидатуру Кайрата Боранбаева поддержали РОО «Паралимпийская федерация дзюдо» и РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта», других кандидатов на эту должность выдвинуто не было.

Это общественная должность, занимать которую по закону он имеет право, в отличие от государственных.

***

«Экскурс в прошлое: как из степняка лепили «колхозного мужика»» — Жамбыл Сейфолла, ведущий YouTube-канала «Qasqa Jol/Қасқа жол», устроил дискуссию, в которой приняли участие депутат мажилиса, доктор исторческих наук Еркин Абиль и известнейший исследователь истории движения «Алаш», специалист по деятельности Алихана Букейханова Сұлтан Хан Аққұлы. Сюжет называется «Ашаршылыққа Ресей араласып отыр, Алаш тарихын жазуға мені жіберген жоқ — Сұлтан Хан Аққұлы» — «В изучение Голодомора вмешивается Россия, а мне не дают писать исследование по истории движения «Алаш» — Сұлтан Хан Аққұлы»….

И вот здесь-то оба спикера практически единодушно заявили, что собирание подлинной истории казахов не преследует никаких целей, кроме того, чтобы сами казахи, наконец, имели цельную историческую картину окружающего мира и делали из этого соответствующие (верные) выводы. Абиль, например, ответил на главный вопрос ведущего, был ли геноцид казахов на самом деле. Не было, ответил историк и подчеркнул, что задачи извести казахов как этнос, как нацию не стояло. Стояла задача сделать из кочевого казаха «колхозного мужика», советского человека, советского казаха (отсюда и повсеместная политика русификации).

***

Общественный активист, депутат алматинского маслихата, кинорежиссер, один из фронтмэнов некоммерческого кино Еркин Ракишев — достаточно популярный гость в СМИ. Он тоже своего рода историк, в его активе документальный фильм о Голодоморе. Он стал гостем YouTube-канала Ashyq Podcast. Заголовок этого видео очень броский: «Мені өлтірсе, таңқалмаңдар! / ЕРКІН РАҚЫШЕВ / АШЫҚ ПОДКАСТ» — «Если меня кончат, не удивляйтесь! Еркин Ракишев». Содержание полностью соответствует названию ролика. По мнению этого человека, страна 30 лет своего суверенного развития развивается «криво». Автомобиль не едет, потому что есть серьезные неполадки и даже конструктивные недоработки — например, вместо четырех колес всего три…

Он в брутальных выражениях винит прежнюю власть (подразумевается прежнее высшее руководство республики), а Нурсултана Назарбаева называет недалеким и неблагородным человеком, заложившим неприемлемую парадигму развития казахского государства и нажившим 200 млрд долларов. Нынешнюю власть он мало отделяет от Старого Казахстана. Элита страны насквозь коррумпирована и далека от чаяний уставшего народа. Считает, что понятие «коррупция» должно трактоваться в законодательстве как «предательство интересов казахской нации» и беспощадно караться смертной казнью.

***

Назира ДАРИМБЕТ – «Кто в «черном» списке Украины и какая польза Казахстану от ЕАЭС» — Данные казахстанского политолога Андрея Чеботарева внесены в базу сайта «Миротворец», сообщил сайт Dalanews.kz.

По информации источника издания, Андрей Чеботарев является внештатным корреспондентом пропагандистского ресурса «Ритм Евразии», где публикуются материалы на тему внутренней политики Казахстана и статьи о странах СНГ.

«Андрей Чеботарев вошел в этот список потому, что участвует в информационной операции против Украины. Вместе с тем он систематически занимается распространением дезинформации про Казахстан, Украину и другие страны СНГ на телеграм-каналах «Бараева», «Компроматы СНГ», «Взгляд на Восток», которые ориентированы на манипуляцию», — цитирует издание слова источника, ссылаясь на публикацию на сайте kazpress.kz.

Среди авторов «Ритма Евразии», вошедших в «черный» список: Юрий Рубцов, Илья Намовир, Антон Морозов.

***

Портал Abai.kz публикует предложения лингвиста и члена центрального совета международного общества «Қазақ тілі» Серика Ергали, которые, по его мнению, помогут развитию государственного языка.

Во-первых, Комитет по языковой политике нужно отделить от министерства науки и высшего образования передать в министерство информации и культуры.

«Это министерство обладает всем потенциалом и ресурсами, необходимыми для проведения языковой политики, потому что направлением деятельности ведомства является общественная и внутренняя политика», — считает лингвист.

Во-вторых, при парламенте и правительства должна быть создана редакционно-экспертная группа, состоящая из казахскоязычных юристов, для написания законов на казахском языке. Для того чтобы сделать казахский язык языком науки, все научные кафедры и научные советы должны иметь научные работы на казахском языке и их переводы на казахский язык. Необходимо также создать Республиканскую терминологическо-лексикологическую лабораторию, она будет оперативно заниматься созданием словарей терминов и базы продуктов ИИ.

В-третьих, законом не утверждены полномочия на перевод, поэтому ответственность и компетентность переводчиков не учитываются, а оплата их труда очень низкая. Цена одной страницы перевода по тендеру 500 тенге.

В-четвертых, суд Бишимбаева показал, что в судах нарушаются права тысячи казахскоязычных граждан. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос улучшения положения государственного языка по отношению к правоохранительным органам и судебной системе.

В-пятых, у нас нет строгих требований по знанию госязыка для госслужащих и сотрудников квазигосударственных организаций, в основном они не двуязычные. Поэтому необходимо утвердить оценку уровня на двуязычие при помощи «Казтеста». Необходимо сделать официальной политикой проверку языкового потенциала госорганов.

С этими предложениями он обратился к депутату мажилиса, председателю комитета по социально-культурному развитию Асхату Аймаганбетову.

***

Известная коуч Роза Аширбаева возмутилась словами имама, заявившего, что женщин насилуют, потому что они непокрытые, пишет Sn.kz.

Она просит принять меры к священнослужителям, которые допускают подобные высказывания.

«Для насильников не нужны причины, они насилуют женщин, детей, животных, даже покойников. А последние в чем виноваты? В том, что умерли? Все, кто читает проповеди в мечетях, — мужчины, и те, кто слушает их, — мужчины. Как понимать вот это: «кого насиловать, если не тех, кто не носит платки»? Постыдились бы хоть. Мечеть теперь стала местом, где учат насилию, жестокости, осуждать женщин за одежду и дискриминации. Мы должны противостоять этому все вместе и бороться против беззакония, жестокости, жестко подвергать критике тех, кто растаптывает общечеловеческие ценности и права. Есть ли на таких имамов управа?», — написала Роза Аширбаева в Instagram.

В своем посте она обратилась к министру информации Аиде Балаевой, государственному советнику Ерлану Карину, к главе Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбаю Таганулы, к руководителю комитета по делам религии и другим ответственным лицам.

Ранее популярный в TikTok проповедник Нурсултан Рысмагамбетулы в одном из своих наставлений заявлял, что «насилуют женщин без платков».

«…Говорится, женщина в платке не обесчестится. Что из этого следует? Если она в открытой одежде, на ее честь посягнут. Чтобы они не пострадали… Каких девушек сейчас насилуют? Если все, что надо, открыли… мужчин провоцирует и шайтан, и неуправляемое чувство… кого они будут насиловать, если не таких женщин, например? Говоришь про платки, сразу отвечают тебе: не надо нам арабского. Ладно, носите казахские кимешеки, обычные платки…», — сказал он в своей проповеди.

***

Интернет-портал Democrat.kz публикует комментарии казахстанцев на высказывание известного актера Галымжана Калыбаева, выступающего за многоженство. В последнее время он часто удивляет поклонников неоднозначным мнением, отмечает издание.

В интервью боксеру Айдосу Ербосынулы на YouTube-канале он объясняет, почему нужно дать возможность мужчинам брать несколько жен.

«Как сказали про запрет на многоженство, женщины сразу довольные такие. Они же не видят дальше своего носа. Казахи не зря говорили: «У женщин волосы длинные, ум короток». Они смотрят на мужей как на собственность, «только мой, ни с кем делиться не хочу». Вследствие этого и распространение проституции. Девушки не должны оставаться одинокими, поэтому должны соглашаться быть вторыми, третьими женами», — считает Калыбаев.

Однако демограф Айнагуль Смагулкызы категорически не согласна с таким мнением и опровергает слова артиста о том, что мужчин в стране недостаточно.

«Ерунда все это! Сейчас в Казахстане нет большого разрыва между количеством женщин и мужчин. Только те, кто апеллирует к статистике 30-летней давности, у которых сознание устаревшее, отсталое, не владеют официальной информацией, невежественны, говорят до сих пор «надо брать токал», — говорит она.

Другие комментаторы считают, что такая позиция обусловлена «необразованностью, невежеством».

«Такого мнения придерживаются люди, сознание которых отравлено религией, у них ума совсем нет. Где вы видели казашек, которые не могут выйти замуж? Если раньше в 22-23 года они выходили за первого встречного, то сейчас они очень избирательно к этому подходят, только достойных выбирают. И вот это бесит некоторых жалких мужчин. Почему? Потому что они не соответствуют их критериям. Зачем образованным казашкам, которые оканчивают магистратуры, докторантуры, необразованные, со средневековым мышлением мужики, которые кроме шариата ничего не знают?», — считает IT-специалист Димаш Ашенулы.

***

Айдын ОЛЖАЕВ – «Как Qazaq Forum прошёл без казахского языка» — 30 мая в Астане прошёл VII форум создателей онлайн-контента на казахском языке. Форум с таким названием, бюджет которого по некоторым данным обошёлся в 50 млн тенге, умудрился обойтись без казахского языка, пишет журналист Айжан ҚАЛИЕВА в газете «Жас Алаш».

После первой же сессии форума журналист Ерлан КАЛМАКОВ сорвал аплодисменты зала, задав организаторам прямой вопрос: «Почему форум не проходит на казахском языке?«.

Но модератор сессии Карлыгаш ЖАМАНКУЛОВА оставила этот вопрос без ответа.

— Казахский язык прозвучал лишь на открытии форума, всё остальное на 90% прошло на русском и английском языках. И то не прозвучало ничего нового и интересного, пустые заурядные речи ради красного словца, — говорит автор YouTube-канала Ербол СЕЙІЛХАН.

Шеф-редактор казахского отдела портала Nur.kz Айтолқын АДЫРБЕКОВА также сильно удивлена тем, что спикеры вышли на сцену явно неподготовленными.

— Спикер сессии по теме креативной индустрии и ИИ Гүлнұр МАМАСАРИПОВА, сидя на сцене призналась, что тема искусственного интеллекта для неё тёмный лес и вообще сама не понимает, кто и зачем её пригласил сюда в качестве эксперта. Была еще не менее удивительная сессия под названием «Хайп, фейк, кликбейт», где спикером выступил производитель контента исключительно на русском языке и обвинённый в харассменте Сырым ИТКУЛОВ, — высказалась Адырбекова.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.