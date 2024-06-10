Восемь казахстанских дзюдоистов с путёвками на Олимпиаду, футбольная сборная Казахстана перед Лигой наций, финиш открытого чемпионата Австралии по теннису и наши волейболисты в шаге от пьедестала

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Теннис: от четвёртой ракетки мира ждали большего

Елена Рыбакина не смогла пройти дальше 1/4 финала открытого чемпионата Франции – одного из четырёх турниров «Большого шлема». И хотя она повторила свой лучший результат на «Ролан Гаррос» (в 2021-м наша теннисистка тоже остановилась на этой стадии), всё же казахстанские болельщики надеялись на большее, даже несмотря на то, что на грунтовых кортах она чувствует себя хуже, чем на траве и харде.

На снимке: Елена Рыбакина (фото с сайта Казахстанской федерации тенниса)

Напомним, что Елена уверенно прошла первые три круга, победив двух бельгиек и голландку, при этом не отдав им ни одного сета. В четвёртом, то есть в 1/8 финала, ей противостояла бывшая 3-я ракетка мира украинка Элина Свитолина (сейчас 19-я в рейтинге WTA), которой она обидно проиграла в матче за «бронзу» последней летней Олимпиады. Кстати, предстоящий скоро олимпийский турнир состоится как раз таки на тех кортах, где проходил открытый чемпионат Франции. На сей раз Рыбакина оказалась сильнее соперницы из Украины, причём выиграла почти за явным преимуществом, сделав пять брейков, – 6:4, 6:3.

В четвертьфинале она вышла на итальянку Ясмину Паолини. Хотя этой теннисистке уже 28 лет, прежде она звёзд с неба не хватала. До начала 2023-го Паолини ни разу не входила в топ-50 женского рейтинга, но потом вдруг стала прогрессировать. Прошлый год она закончила 30-й, а к началу мая нынешнего поднялась уже на 12-ю позицию. Тем не менее, букмекеры считали явным фаворитом Рыбакину. Но ошиблись: Лена не смогла показать свою лучшую игру, тогда как у итальянки получалось буквально всё. Итоговый результат – 2:6, 6:4, 4:6.

Вошедшая в кураж Паолини затем добралась до финала, где уступила первой ракетке мира Иге Швёнтек из Польши. Благодаря этому успеху Ясмина взмыла сразу на 7-ю позицию в рейтинге. Рыбакина осталась на 4-й. Первую же строчку сохранила за собой Швёнтек, которая, более того, серьёзно увеличила отрыв от своих ближайших преследовательниц, а шедшие соответственно 2-й и 3-й белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф поменялись местами.

Следует отметить успешное выступление 16-летнего казахстанца Амира Омарханова, который в дуэте с россиянином Тимофеем Дерепаско дошёл до полуфинала в юниорском парном разряде. По ходу турнира они одержали три победы: над французской парой, французско-австралийской и французско-румынской. А остановили их норвежец Николай Будков-Кьяер и австриец Джоэль Шварцлер. Первый сет Амир и Тимофей выиграли, второй завершился в пользу их соперников, а в решающем, который получился очень напряжённым, удача оказалась на стороне норвежско-австрийского дуэта – 6:4, 2:6, 9:11.

Дзюдо: назван состав олимпийской команды

Назван состав казахстанской команды, которая поедет на летнюю Олимпиаду. В ней восемь спортсменов – на два больше, чем было на предыдущих летних Играх. Прирост обеспечили девушки: если на ОИ в Токио сумела отобраться лишь одна (натурализованная монголка Отгонцецег Галбадрах), то в Париж отправятся три наши дзюдоистки – Абиба Абужакынова (до 48 кг), Камила Берликаш (свыше 78 кг) и Эсмигуль Куюлова. Правда, последняя имеет допуск к участию только в смешанном командном первенстве, тогда как личные соревнования пройдут без неё.

Что касается мужской части нашей команды, то в неё попали Елдос Сметов (до 60 кг), Гусман Кыргызбаев (до 66 кг), Данияр Шамшаев (до 73 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг) и Нурлыхан Шархан (до 100 кг). В весовых категориях до 90 кг и свыше 100 кг казахстанцы не смогли завоевать олимпийские лицензии.

На снимке: Елдос Сметов (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

В самом лёгком весе тренерскому штабу пришлось делать выбор между тремя спортсменами, поскольку все они набрали необходимое количество рейтинговых очков для участия в Олимпиаде: Нурканат Серикбаев – 3401, Елдос Сметов – 2914, Магжан Шамшадин – 2844. Было решено провести мини-турнир, чтобы они в очном споре выявили сильнейшего. Шамшадин проиграл обоим своим конкурентам, а в решающем поединке Сметов одолел Серикбаева. Таким образом, путёвка в Париж досталась самому возрастному и самому титулованному: напомним, что Елдос, которому 30 лет, в 2015-м стал чемпионом мира, а на Олимпиадах 2016-го и 2020-го завоевал соответственно «серебро» и «бронзу».

Футбол: уже без старого тренера, но и пока без нового

В рамках подготовки к турниру Лиги наций, который начнётся менее чем через три месяца, национальная сборная Казахстана провела к Ереване товарищеский матч с командой Армении. К этой игре её подводил не Станислав Черчесов, недавно назначенный главным тренером (в отечественных СМИ и в соцсетях бурно обсуждали не столько сам факт его назначения, сколько ту зарплату, которую установила ему Казахстанская футбольная федерация), а Руслан Балтиев, работавший помощником теперь уже бывшего наставника Магомеда Адиева и, видимо, сохранивший свой пост при новом.

По сравнению с отборочным турниром к Евро-2024 состав сборной РК мало изменился. Из ключевых футболистов не было только играющего за турецкий «Бешикташ» полузащитника Бахтиёра Зайнутдинова. Матч получился довольно зрелищным и завершился поражением нашей команды со счётом 1:2. Единственный ответный мяч в ворота хозяев поля забил, причём в уже компенсированное время, Бауыржан Исламхан, реализовавший пенальти. После игры казахстанцы отправились в соседний Азербайджан, где завтра проведут ещё одну товарищескую встречу.

Что касается Лиги наций УЕФА, то наша сборная впервые выступит во втором дивизионе (ранее она была в третьем), где 16 команд распределены по четырём группам. Подопечные теперь уже Черчесова попали в одну компанию с австрийцами и словенцами (которые отобрались на начинающийся через четыре дня финальный турнир чемпионата Европы) и норвежцами. Понятно, что в этом квартете казахстанцы считаются аутсайдерами и главными претендентами на вылет в третий дивизион. Но посмотрим, как будет на самом деле. Первыми их соперниками станут скандинавы, в составе которых явно выделяется один из лучших форвардов современного мирового футбола Эрлинг Холланд. Этот матч состоится 6 сентября в Астане.

Волейбол: медали были так близко…

В обзоре недельной давности мы сообщили об итогах женского азиатского турнира «Кубок вызова». А вчера завершился аналогичный мужской, который принимал Бахрейн. В нём не участвовали две сильнейшие команды Жёлтого континента – японская и иранская. А приехавшие 12 сборных сначала были распределены по четырём группам, из которых в «плэй-офф» должны были выйти по две лучшие.

Казахстанские волейболисты с трудом преодолели первый этап. В стартовом матче они проиграли пакистанцам – 0:3 (19:25, 19:25, 21:25). В следующем им непременно нужно было побеждать соперников из Таиланда. Поединок получился напряжённым и затяжным: команды сыграли максимально возможное количество партий – пять. В итоге наши парни взяли-таки верх со счётом 3:2 (25:21, 22:25, 25:23, 19:25, 15:13), хотя в сумме набрали меньше очков – 106 против 107. Самыми результативными в составе сборной РК стали Пётр Чурзин – 21, Айбат Неталин – 17, Виталий Вориводин – 16.

Со второго места казахстанцы вышли в четвертьфинал, где встретились с австралийцами, которые стали первыми в одной из других групп. Уступив в стартовом сете, наша команда завершила в свою пользу следующие три – 3:1 (21:25, 25:23, 25:18, 25:21). Наибольший вклад в победу внесли те же плюс Нодирхан Кодирханов – каждый из них отметился 9-12 результативными действиями.

А вот в полуфинальном матче с катарцами сильнее оказались последние, которые выиграли три партии, отдав только одну. Итоговый счёт – 1:3 (16:25, 35:19, 19:25, 16:25). По 15 очков нашей команда принесли Вориводин и Чурзин – по 15, а также Кодирханов – 1:1.

Вчера казахстанцы встретились с южными корейцами и снова уступили, причём с таким же результатом – 1:3 (25:27, 25:19, 25:27, 30:32). Как видно, во всех проигранных партиях они бились до конца, но удача оказывалась на стороне соперников. А в решающем матче за титул катарцы победили пакистанцев – 3:0.

***

© ZONAkz, 2024г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.