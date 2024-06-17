«Астана — Сеул: ресурсы в обмен на технологии». «Недра»: сколько офшорных фирм в добывающей промышленности Казахстана?». «Самрук-Казына» появилась, когда стало возможно выводить деньги из страны». «Нужно ли Казахстану отменять утильсбор на автомобили?»

День за днем 331 0
Сетевой Казахстан 17 июня 2024г.

CHECK-POINT.KZ. Талгат МАМЫРАЙЫМОВ – «Астана — Сеул: ресурсы в обмен на технологии» — Центральным событием прошлой недели для Казахстана стал визит в нашу страну высокого гостя, президента Южной Кореи Юн Сок ЁЛЯ. Наверное, не надо объяснять, что в современном мире Республика Корея является одним из самых развитых государств, определяющих облик передовых глобальных достижений. Поэтому визит Юн Сок Ёля имел очень большую значимость для настоящего и будущего Казахстана. Собственно, итоги пребывания президента Республики Корея в нашей стране говорят о том, что были заложены основы для внедрения высоких южнокорейских технологий в казахстанскую экономику.

AZATTYQ.ORG. «Недра»: сколько офшорных фирм в добывающей промышленности Казахстана?» — В Казахстане есть не только нефть и газ. В стране обнаружены практически все элементы периодической таблицы: 99 из 118. И все эти богатства кто-то добывает. Мы выясняли кто. И вот что из этого вышло. Почти половина компаний, разрабатывающих казахстанские месторождения полезных ископаемых, не включая нефтяные и газовые, зарегистрированы в юрисдикциях, которые считаются офшорными или имеют признаки офшорных. Это значит, что они предлагают низкие или нулевые налоговые ставки для бизнеса и анонимность для владельцев фирм. Как следствие личности конечных бенефициаров значительного числа добывающих фирм, работающих в стране, установить либо очень сложно, либо невозможно, а Казахстан может терять сотни миллионов долларов в виде налоговых отчислений.

Марат АБДУРАХМАНОВCARAVAN.KZ. ««Самрук-Казына» появилась, когда стало возможно выводить деньги из страны: куда уходят средства из карманов казахстанцев» — Экономист-эксперт Марат АБДУРАХМАНОВ — Начну с того, что в 2003 году был принят закон о запрете оффшорных операций. В этот же год в Казахстане возник Национальный фонд согласно указу президента РК, имеющему силу закона. Но после образования Нацфонда спустя несколько лет, в 2007 году, этот запрет был отменен. Итог – возникновение фонда «Самрук-Казына» и остальных подобных ему структур. Связь прямая – разрешение оффшорных операций и тут же – появление квазигосударственного сектора. Так что не нужно много думать, чтобы понять, для чего вообще все это создавалось. А именно – чтобы фактически выводить деньги из страны. Тем более, что по факту в Казахстане сейчас запрет на вывод капитала через оффшорные зоны в законодательстве отсутствует. И с этим не поспоришь. Тогда как ранее такой запрет у нас в законодательстве был.

SPIK.KZ. Виктор ДОЛГОВ – «Окажутся ли казахстанские компании под угрозой вторичных санкций?» — Все страны Глобального Юга постепенно будут поставлены перед выбором: «мы или они». Либо следование воле Запада, либо сотрудничество с Китаем и Россией. В отношении торговых партнеров Москвы будет проводиться политика принуждения к этому единственному выбору. Никаких вариантов многовекторности Вашингтон не потерпит. Американская администрация будет постепенно заставлять Акорду выбирать из двух зол – потерять 40-45% товарооборота, приходящегося на приграничные государства, либо, в случае введения вторичных санкций, потерять те же самые 40-45% товарооборота с ЕС и США. Кроме того, вновь могут быть заморожены активы Казахстана, размещенные в западных банках (в первую очередь активы Нацфонда).

EXCLUSIVE.KZ. «Почему Санжар Бокаев уверен в своей правоте в конфликте с правительством?» — Борьба за утильсбор переходит в драматическую фазу. Лидер движения «Нет утильсбору» Санжар БОКАЕВ идет на конфронтацию с властями, а последние не собираются уступать. Почему утильсбор вызвал такой резонанс в обществе? Почему конфликт продолжается даже после того, как Алия НАЗАРБАЕВА уже не главный бенефециар? Есть ли шанс на достижение компромисса?

О второй чеченской и первой украинской О второй чеченской и первой украинской
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KAZVEDOMOSTI.KZ. «Нужно ли Казахстану отменять утильсбор на автомобили?» — Система утилизационного сбора (расширенной ответственности производителей и импортеров, РОП) действует в Казахстане с 2016 года, ввели ее следом за Россией и Белоруссией, с которыми наша страна находится в едином экономическом пространстве. При этом утильсбор неоднократно подвергался критике со стороны части населения в части удорожания ввозимых в Казахстан подержанных иномарок, недавно же противники этого косвенного налога на автомобили собрали 50 тысяч подписей под петицией к правительству о его отмене. По данной петиции создана комиссия, которая будет изучать мнения не только противников, но и сторонников утильсбора, чтобы принять некое компромиссное решение, при этом несколько представителей кабмина уже ясно дали понять, что кабмин настроен сохранить этот платеж по целому ряду соображений. «Ведомости Казахстана» решили разобраться в позициях сторон.

TIME.KZ. «Встряска для Фемиды» — Грядет большая перестройка судебной системы страны. В Казахстане создадут три кассационных суда: по уголовным, гражданским и административным делам. Это значит, что у всех граждан появится дополнительный шанс обжаловать решения, вынесенные судами первой и апелляционной инстанций. Изменится порядок оценки деятельности судей, будут пересмотрены их социальные гарантии. Соответствующие поправки в конституционный закон “О судебной системе и статусе судей” одобрили в первом чтении депутаты в ходе совместного заседания палат парламента.

«Процесс процессу рознь» — Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Назгуль РАХМЕТУЛЛИНА, общаясь в пятницу с журналистами, ответила на вопросы о том, как долго апелляционная инстанция будет рассматривать ходатайства осужденных по делу о жестоком убийстве Салтанат НУКЕНОВОЙ о смягчении им приговоров, почему Самат АБИШ получил 8 лет лишения свободы лишь условно и надолго ли затянется судебное следствие по делу Дикого Армана и Кайрата КУДАЙБЕРГЕНА.

AZATTYQRUHY.KZ. «Закон о насилии вступил в силу: какое наказание ждет домашних тиранов?» — Ежегодно от рукоприкладства самых близких людей в Казахстане страдают тысячи женщин, сотни – умирают. Только в прошлом году в полицию поступило почти 100 тысяч заявлений о семейных скандалах. Остановить эту волну насилия, захватившую страну, должен новый закон, направленный на защиту женщин и детей. Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал его еще в апреле. Сегодня, спустя 60 дней, документ вступил в силу. Какое наказание ждет теперь кухонных бойцов и положит ли закон конец домашней тирании, разберем в материале…

Жаксылык ДоскалиевINFORMBURO.KZ. «Жаксылык Доскалиев: Казахстану нужно вернуть презумпцию согласия на посмертное донорство органов» — Эксклюзивное интервью с экс-министром здравоохранения накануне профессионального праздника – Дня медицинского работника — Действительно, из всех медицинских профессий самая сложная и трудная – это хирургия. В отличие от терапии или эндокринологии хирург использует агрессивные (оперативные) методы лечения. Хирург работает со скальпелем в руках, выполняя различные виды операций – на сердце, сосудах, лёгких, в брюшной полости. Чтобы правильно провести операцию или вылечить пациента, хирург должен знать анатомию человека как свои пять пальцев.

Война Миров. Агрессивный феминизм Война Миров. Агрессивный феминизм
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«Казахстану придётся решать проблемы с утечкой валюты в Россию» — Финансовый аналитик Арман БЕЙСЕМБАЕВ о вызовах для Казахстана из-за введения санкционного пакета США против Московской биржи — В ближайшие недели Казахстану придётся решить две главные проблемы. Во-первых, присутствие Мосбиржи в акционерах Казахстанской фондовой биржи. У MOEX 13% акций KASE. Во-вторых, проблема зависимости курса тенге от рубля, поскольку Россия является крупнейшим торговым партнёром Казахстана. Санкции вытесняют котирование рубля на внебиржевые площадки, в перспективе управлять курсом рубля российский Центробанк будет в ручном режиме, как это было до 2015 года.

ORDA.KZ. «Казнь Египетская: на Казахстан снова напала мошкара, а бороться с ней умеет лишь один человек в стране» — Расплодившаяся мошкара этим летом стала настоящим бедствием для жителей целых регионов. Усилия местных властей пока не дают результатов и иной раз немалые деньги тратятся впустую. Что представляют собой назойливые насекомые, почему их стало так много и как с ними бороться, корреспонденту рассказал старший научный сотрудник Института зоологии Каршыга КОШКИМБАЕВ. В мировую культуру из Библии пришло выражение «Десять казней египетских». Их обрушил Бог на египетский народ за то, что фараон не хотел выпускать из рабства пленённых евреев. И в этом году не успел Казахстан оправиться от страшнейших паводков, две из египетских казней обрушились на Казахстан: саранча и мошкара.

«Скандалы и интриги в «Нурлы Тау»: битва за власть в центре Алматы» — В центре Алматы высятся увенчанные пирамидами небоскрёбы из стекла и бетона — комплекс «Нурлы Тау». Их очертания хорошо знакомы любому алматинцу. Но не все знают, что в этих сверкающих на солнце башнях творятся тёмные дела. Orda.kz рассказывает, как «Нурлы Тау» стал ареной для настоящей битвы за власть, в которой нашлось место обману, интригам и угрозам. По словам заявителей, контроль над двумя блоками ЖК захватили несколько человек, которые сами себя назначили главными… Аналогичные заявления содержатся в обращении на имя президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которое также направили владельцы недвижимости.

FORBES.KZ. «Зачем Кулибаева и Тасмагамбетова открывают школы» — По информации Министерства просвещения РК, на начало 2024 года в Казахстане функционирует 735 частных школ. Только по итогам 2023 года было выдано 114 лицензий на деятельность частных школ. Для сравнения: пять лет назад в стране насчитывалась всего 181 частная школа. В 1999 году бизнесвумен Динара КУЛИБАЕВА, будучи учредителем Фонда образования Нурсултана Назарбаева, инициировала создание в Казахстане сети частных школ «Мирас», преподавание в которых ведется на трех языках – казахском, русском и английском. В 2017 году супруги Асель ТАСМАГАМБЕТОВА и Кенес РАКИШЕВ построили общеобразовательную школу на 1200 человек в Алматы и подарили ее городу. В 2020 году, в разгар пандемии, на образовательный рынок Казахстана ворвалась Shoqan School, или Школа имени Шокана Уалиханова.

GOLOSNARODA.KZ. «Тюрьма бизнес-класса: в Казахстане все же планируют построить колонию с фитнес-залом и сценой» — 10 лет назад, в очередной раз презентуя новшества пенитенциарной системы, тогда еще министр внутренних дел Калмуханбет КАСЫМОВ сообщил, что в Казахстане планируется строительство 6 тюрем в формате государственно-частного партнерства с улучшенными условиями содержания. Потом, правда, выяснилось, что такие тюрьмы стоят слишком дорог и правительство от идеи отказалось. Но, в свете громких посадок последних нескольких лет, «Голос народа» решил вспомнить о частных тюрьмах и поинтересовался в КУИС МВД РК – не нашлось ли желающих обеспечить некоторым сидельцам комфортные условия отбытия наказания? И, как сообщили нам в госоргане, задумки такие действительно есть.

Народ Казахстана против цветных идей глобалистов Народ Казахстана против цветных идей глобалистов
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LITER.KZ. «Киберпреступление и наказание: почему пик интернет-мошенничества пришелся на 2023 год» — В 2023 году в Казахстане было совершенно 21,8 тыс. киберпреступлений. Практически каждое второе уголовное правонарушение по статье “Мошенничество” касалось интернет-мошенничества. При этом в 2023 году был зафиксирован исторический максимум по количеству подобных правонарушений. В области Абай за прошлый год было совершено 883 факта интернет-мошенничества. Сумма ущерба превысила 150 млн тенге.

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