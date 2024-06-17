Наш шахматист – чемпион мира среди юниоров, рекордное количество олимпийских лицензий в стрелковом спорте, четыре путёвки на ОИ в большом и малом теннисе, очередное поражение футбольной сборной РК

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Шахматы: сенсационный успех казахстанца

Ногербек Казыбек стал вторым в истории казахстанцем, завоевавшим титул чемпиона мира среди юниоров-мужчин (U-20). Первым был Дармен Садвакасов, и случилось это в 1998-м. А у девушек победительницами мировых первенств в данной возрастной категории становились Динара Садуакасова и Жансая Абдумалик, чьи успехи пришлись соответственно на 2016-й и 2017-й.

На снимке: Ногербек Казыбек (в центре). Фото с сайта Международной шахматной федерации

На открытую (так в шахматах называют мужскую) часть турнира, который проходил в Индии, были заявлены 125 участников. Среди них не было многих сильнейших. Достаточно сказать, что обладатель самого высокого (если брать тех, кто приехал на ЧМ) коэффициента в 2627 пунктов Абиману Мишра из США занимает в мировом рейтинге лишь 14-ю позицию. Тогда как у лидирующего в нём узбека Нодирбека Абдусатторова уже 2766 – он же располагается на очень высоком 5-м месте среди взрослых, а потому юниорские соревнования ему уже неинтересны. Впрочем, соперников, как известно, не выбирают, а уровень международной конкуренции в шахматах настолько высок, что победы на таких чемпионатах имеют большую ценность.

Наш соотечественник имел 9-й коэффициент среди всех участников турнира, перед началом которого располагался на 47-й строчке мирового юниорского рейтинга. Он выдал отличный старт и после 7 туров из 11 возглавлял гонку за титул, одержав пять побед при двух ничьих. Затем ему противостоял действующий чемпион мира среди тех, кому не исполнилось 18, россиянин Алексей Гребнев. Этот поединок завершился мирным исходом. Со следующими двумя соперниками казахстанец тоже сыграл вничью.

А тем временем Мамикон Гарибян из Армении, набрав в этих же трёх турах 2,5 очка, сместил Казыбека с лидирующей позиции. И в заключительном туре они встретились за одним шахматным столом. Армянина устраивала ничья, тогда как нашему соотечественнику необходима была победа. И казахстанец добился её. В итоге с 8,5 очка из 11 возможных он стал чемпионом мира, опередив по дополнительным показателям набравшего такое же количество баллов другого армянина Эмина Оганяна, который в последний тоже выиграл у своего соперника. «Бронза» досталась сербу Луке Будиславлевичу, а Гарибян довольствовался лишь 4-й итоговой позицией.

В женской части чемпионата лучшие результаты среди наших девушек показали Ксения Балабаева и Аяулым Кайдарова: они набрали по 7 очков и заняли соответственно 15-е и 16-е места. Стоит отметить, что в женском юниорском мировом рейтинге лидирует Бибисара Асаубаева, которая в последнее время сосредоточилась исключительно на взрослых турнирах.

Стрелковый спорт: национальный рекорд по количеству лицензий

Ирина Юнусметова стала 9-м казахстанским стрелком, квалифицировавшимся на летние Игры, до начала которых осталось менее чем полтора месяца.

На снимке: Ирина Юнусметова (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК)

Никогда прежде наша страна не делегировала на Олимпиаду такое количество своих представителей в этом виде спорта. Лучшие результаты были достигнуты в 1996-м, 2000-м и 2008-м, когда от Казахстана выступали по 6 стрелков. А, скажем, на предыдущие ОИ-2020 отобрались лишь 3.

Наибольшего прогресса удалось добиться в пулевой стрельбе, за что следует поблагодарить не только самих спортсменов, но и главного тренера национальной сборной Ольгу Довгун, которая и сама прежде была отличной «винтовочницей», становилась чемпионкой мира, дважды останавливалась в одном шаге от олимпийского пьедестала. Если три года назад в Токио поехал лишь один «пулевик», то теперь в Париж отправятся 6.

Ранее лицензии завоевали Ислам Сатпаев (пневматическая винтовка, 10 метров), Константин Малиновский, Арина Алтухова, Александра Ле (все – малокалиберная винтовка, стрельба из трёх положений, 50 метров) и Никита Чурюкин (скорострельный пистолет). Все они отобрались на ОИ непосредственно через квалификационные соревнования. И вот теперь к ним присоединилась Ирина Юнусметова, которой досталась одна из последних квот, разыгрывавшихся в её дисциплине – женской стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров. Получила она путёвку в Париж благодаря достаточно высокой позиции в олимпийском рейтинге.

А в стендовой стрельбе, напомним, от Казахстана на летних Играх выступят Асем Орынбай (женский скит), Мария Дмитриенко (женский трап) и Эдуард Ещенко (мужской скит).

На Олимпиаде наши спортсмены примут участие в розыгрыше 9 комплектов наград из 15, в том числе в смешанном командном первенстве на круглом стенде (скит).

Теннис: три путёвки на летние Игры

Названы имена теннисистов, которые получили право принять участие в олимпийском турнире. Как и ожидалось, Казахстану достались три путёвки: в женском одиночном разряде – Елене Рыбакиной и Юлии Путинцевой, в мужском одиночном – Александру Бублику. Возможно, последний составит с одной из наших девушек дуэт для участия в соревнованиях в смешанном парном разряде (микст).

Все трое участвовали и в предыдущих летних Играх. Но тогда, помимо них, нашу страну представляли еще четыре теннисиста. Трое мужчин и четыре женщины, игравшие под казахстанским флагом, были задействованы во всех пяти олимпийских дисциплинах – и в одиночных, и в парных. Но после той Олимпиады кто-то завершил карьеру, кто-то ухудшил свои результаты в силу возраста и травм. А способных заменить их не появилось. По рейтингу проходил Дмитрий Шевченко, но он лишь недавно сменил российское гражданство на казахстанское и пока не имеет права выступать за нашу республику.

Настольный теннис: на третью Олимпиаду

Недобрали мы лицензий по сравнению с прошлым олимпийским циклом и в «младшем собрате» большого тенниса. Если на ОИ-2020 отобрались два казахстанца (что случилось впервые в истории) – Кирилл Герасименко и Анастасия Лаврова, то в Париж поедет лишь один Кирилл.

На снимке: Кирилл Герасименко (фото с сайта Национального олимпийского комитета РК).

Напомним, что недавний квалификационный турнир зоны Центральной Азии, на котором разыгрывалась единственная путёвка на летние Игры, сложился для него неудачно: в решающем матче он проиграл иранцу, располагавшемуся в мировом рейтинге значительно ниже, чем он сам. Тем не менее, довольно высокое место в этом самом рейтинге сыграло свою роль: благодаря ему Герасименко получил возможность выступить на Олимпиаде, которая станет уже третьей в его карьере.

В целом по состоянию на сегодня Казахстан может делегировать в Париж 60 атлетов. Прибавку могут дать лёгкая атлетика, плавание, но нужно отметить, что в них у нас мало спортсменов, способных отобраться на ОИ. Трудно сказать, на что мы можем рассчитывать в скалолазании, брейк-дансе, скейтбординге, где квалификационная кампания ещё продолжается. В остальных видах спорта из числа тех, которые культивируются в Казахстане, лицензии уже распределены.

Футбол: четвёртый проигранный матч подряд

Национальная сборная Казахстана, которая готовится к стартующему в сентябре турниру Лиги наций УЕФА, провела ещё один товарищеский матч. Она встретилась с командой Азербайджана на нейтральном поле в Сомбатхее (Венгрия).

К исходу первого получаса игры наши футболисты успели забить два гола. В самом начале поединка Асхат Тагыберген подал угловой, после чего Нуралы Алип в верховой борьбе с соперниками удачно подправил мяч, тот полетел на голову Яна Вороговского – и от неё в ворота. Азербайджанцы по-хорошему разозлились, стали часто атаковать, создавать голевые моменты, но снова пропустили сами: на 28-й минуте Абат Аимбетов получил мяч в центре поля, протащил его до линии штрафной и сделал передачу Максиму Самородову, который нанёс точный удар.

На этом везение для нашей команды закончилось, а по игре соперники смотрелись лучше. Незадолго до перерыва они сократили разницу в счёте до минимума, вскоре после начала второго тайма реализовали пенальти, а на 73-й минуте забили третий гол, который принёс им победу.

Поражение 2:3 стало для сборной Казахстана четвёртым подряд. Теперь она перейдёт под управление Станислава Черчесова. Сможет ли российский тренер сделать с командой то, что удалось его предшественнику Магомеду Адиеву?

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