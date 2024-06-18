«Съезд тюркских народов СССР 1991 г. в Казани: «Нет!» — конфликтам!». «Петиции в Казахстане: авторы закона и депутаты «накосячили»?». «Почему вода в Казахстане дорожает быстрее, чем бензин». «Как Кунаев и Назарбаев с пришельцами встречались»

Сетевой Казахстан 18 июня 2024г.

QAZAQUNI . KZ . Дастан ЕЛДЕС – «Съезд тюркских народов СССР 1991 г. в Казани: «Нет!» — конфликтам!»» — Геополитическая, экономическая, политическая ситуация за последние годы кардинально изменилась. Достаточно сказать, что война в Украине, как и в Израиле, породила оппонентов и союзников по всему миру, с военной и финансовой помощью, с участием иностранных наемников, санкциями, митингами, бойкотами и т.д. Кажется, годы независимости прошли на наших глазах и мы должны быть готовы ко многим конфликтным ситуациям, знать их причины, пути их преодоления и быть готовыми к ним. Может, причины конфликтов – в прошлых событиях, в последних годах существования СССР? О тех бурных годах нашей истории мы поговорили с известным писателем Торегали КАЗИЕВЫМ. Казиев как участник Съезда тюркских народов СССР, созванного в 1991 г. в Казани, был в гуще событий тех лет — Люди, будьте бдительны, берегите мир, дружбу, единство в своих странах и добрые отношения с соседями, не поддавайтесь на провокации недоброжелателей! Тыныштық, амандық керек!

KZ . KURSIV . MEDIA . «Топ-менеджеры нанесли ликвидируемым банкам 118 млрд тенге ущерба. Идет следствие по 8 уголовным делам» — В Казахстане имелись случаи, когда руководство или акционеры банков выдавали заведомо безвозвратные кредиты. Данные банки сегодня находятся в процессе ликвидации, а в отношении их топ-менеджеров на начало 2024 года шли следственные мероприятия по 8 уголовным делам. Об этом говорится в отчете Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, который был опубликован на сайте госоргана. АРРФР сообщает, что в 2023 году в законную силу вступили приговоры по уголовным делам в отношении руководства Delta Bank, «Казинвестбанк», AsiaCredit Bank. Общая сумма ущерба по ним составила 292 млрд тенге и $175 млн. На начало года в процессе принудительной ликвидации находились 9 банков, а в добровольной ликвидации – 1 банк (Национальный банк Пакистана в Казахстане).

GOLOS — NARODA . KZ . «Куда уходят налоги казахстанцев: как чиновники закупают автомобили за 32 млн тенге» — 45 млн 580 тысяч тенге – столько планируют потратить на два автомобиля для «Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан». Таким образом, цена за одно транспортное средство – 22 млн 790 тысяч. Академии госуправления нужен полноприводный автомобиль с комфортными креслами для водителя и пассажиров. Деятели культуры, как оказалось, тоже любят комфорт. Полноценный кроссовер за 32,5 млн тенге планирует купить Районный дом культуры отдела культуры и развития языков акимата Жамбылского района Жамбылской области.

CARAVAN . KZ . «Почему вода в Казахстане дорожает быстрее, чем бензин» — На 100 процентов обеспечить водой города Шымкент, Экибастуз, Державинск, Шемонаиха и Шардара пообещал во вторник министр промышленности и строительства Канат ШАРЛАПАЕВ. Причем пообещал сделать это до конца года. Мы помним формулу: «Обещать – еще не значит жениться». Но в этом случае, видимо, какие-то предварительные работы все-таки провели? Самые везунчики – Атырауская, Мангистауская, Алматинская области. Самые многострадальные – Абайская и Павлодарская. Там до сих пор в некоторых селах рудимент советского прошлого – привозная вода. В этом году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения из республиканского бюджета «предусмотрено» 218 миллиардов тенге. Предусмотрено – это точно выделят? Или просто только «предусмотрено»?

TIME . KZ . «Онкология — первая ласточка?» — Что на самом деле произошло в истории с понижением тарифов на лечение онкологии, кто поднял шумиху вокруг этой темы и возможно ли повторение сценария в других сферах медицины. На прошлой неделе эмоционально и не без взаимных упреков говорили про медицину. Поводом для разборок на самом верху стало решение Министерства здравоохранения сократить тарифы на лечение онкологии на 20 процентов.

«Петиция против закона» — Не всем нравится, что безопасность и права детей и матерей должны быть безоговорочно защищены. На сайте epetition.kz появилась петиция против вступившего на днях в силу закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Автор документа пытается убедить, что под видом борьбы с насилием в стране будет произвольное и разрушительное вмешательство в дела семей.

VLAST . KZ . «Динара Закиева заявила, что в законе о семейно-бытовом насилии нет норм об изъятии детей» — В понедельник уполномоченная по правам ребенка Динара ЗАКИЕВА отреагировала на петицию Союза родителей Казахстана против закона о семейно-бытовом насилии. Она заявила, что в принятом законе «нет ни одной нормы, которая говорила бы об изъятии детей». «Основная мысль автора заключается в том, что данный закон якобы криминализирует воспитательный процесс, внедряет простой механизм изъятия детей и создает структуру, наделенную властью вмешиваться в личные дела граждан. Это абсолютная ложь!‎», — заявила она.

«Пожизненное за убийство ребенка и штраф за буллинг» — 15 апреля президент подписал два закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей. Новые изменения в законодательство вступили в силу с 16 июня. Халида АЖИГУЛОВА, доктор права PhD, юрист, международный консультант по правам человека специально для Власти рассказывает об основных изменениях, которые направлены на более эффективную защиту прав детей, в том числе от насилия.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Хватит прикидываться святыми»: Баян Максаткызы жестко ответила казахстанцам» — Казахстанский продюсер Баян МАКСАТКЫЗЫ встала на защиту своей группы KeshYOU. Ранее девушки выступили на одной сцене с американской звездой — рэпером Snoop Dogg. Многим казахстанцам наряды группы не понравились, они отметили их чрезмерную открытость и нелепость — «Меня тут многие ругают за казахский орнамент. Ок, тогда перестаньте лежать на корпешках задним местом и ходить ногами по казахским коврам, там те же узоры… Хватит прикидываться святыми там, где это неуместно! Мы это сделали, чтобы познакомить мир с нашей культурой, мы это уже сделали! А что сделали вы для продвижения нашего, кроме глупого хейта? Я более тридцати лет в шоу-бизнесе. И все эти тридцать лет меня хейтят, ровно, как и превозносят. И пьедестал, и дерьмо мне знакомы не понаслышке…» — написала Баян Максаткызы в соцсети.

ORDA . KZ . ««Не виноватый я, она сама пришла!» Девушка, которую изнасиловал блогер, требует открытого судебного процесса» — 16 июня вступил в силу закон о бытовом насилии, который в народе прозвали «закон Салтанат». Большая победа не только для женщин, но и для общества в целом, которая далась слишком уж дорогой ценой. Но слабый пол никогда не станет сильным, независимо от того, какие законы в стране работают, а какие нет. Патриархальные морализаторы способны оправдать насилие даже в самых страшных его проявлениях. Жертву же готовы осудить в любых обстоятельствах: не так одета, не так себя ведёт, сама пришла не туда, куда нужно… Так произошло и с девушкой, которую изнасиловал блогер. Из жертвы в глазах общественности она превращается в виновную. Корреспондент на встрече с пострадавшей и её адвокатами разбиралась, почему так происходит.

SPIK . KZ . Баян АХМЕТ — «Петиции в Казахстане: авторы закона и депутаты «накосячили»?» — Прошло всего два с половиной месяца с того дня, как в Казахстане появился официальный сайт петиций, а вместе с ним заработали новые нормы, внесенные в конце прошлого года в законодательство по вопросам общественного контроля. Но даже столь короткого срока оказалось достаточно, чтобы понять: профильное министерство, готовившее законопроект, и депутаты, принимавшие его, «накосячили». О том, что он нуждается во внесении корректив, уже заявила глава ведомства Аида БАЛАЕВА. Речь идёт, прежде всего, о возникшем теперь намерении втрое (с 50 до 150 тысяч) увеличить минимальное количество поддержавших то или иное обращение, чтобы оно попало на рассмотрение правительства.

TENGRINEWS . KZ . «Петиция по возврату времени: эксперт предложил другое решение» — Разработчик проекта по смене часового пояса в Казахстане прокомментировал петицию казахстанцев, которые требуют вернуть прежнее время. По словам члена межведомственной группы, специалиста по прикладной хронобиологии Болата НУРХОЖАЕВА, такая реакция населения была ожидаемой. При этом он считает, что летом следует начинать рабочий день на час раньше.

AZATTYQ . ORG . ««Быть мамой особенного ребенка непросто». Гибель мальчика с аутизмом вновь подняла вопросы об адаптации детей с РАС» — Тело мальчика с аутизмом, вышедшего из дома в Актобе 4 июня, нашли через четыре дня. Он утонул в реке Илек. Это событие вновь привлекло внимание общественности к положению людей с диагнозом РАС – расстройства аутистического спектра. Согласно статистике, в Казахстане с таким диагнозом живет более 12 тысяч детей и взрослых.

FORBES . KZ . «Как Кунаев и Назарбаев с пришельцами встречались» — «Казахи и пришельцы. Близкие контакты первой степени» — так назвали серию своих работ концепт-художник и мейтпейнтер Данияр КДЫРОВ и VFX-супервайзер и CG-специалист Азамат САРСЕМБАЕВ.

Мы занимаемся созданием спецэффектов для кино и клипов. Недавно, во время трансляций одного очень известного судебного процесса, мы обсуждали, как много плохих новостей появилось в последнее время. Так родилась идея проекта «Казахи и пришельцы», который бы немного отвлек и повеселил казахстанцев», — рассказал Данияр.

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