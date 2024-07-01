«Порой в беседах я перехожу на китайский язык». «Подходы разные — позиция одна». «Работой каких госорганов казахстанцы недовольны больше всего». Национальный курултай: есть ли от него прок, и в каких изменениях он нуждается?». «Что не так с казахстанским Нацфондом?»

Сетевой Казахстан 1 июля 2024г.

KAZPRAVDA . KZ . «Токаев: Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китаем» — Накануне визита председателя КНР Си ЦЗИНЬПИНА в Казахстан президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал письменное интервью агентству Синьхуа.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин (Фото: akorda.kz)

В интервью президент отметил, что Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китайской Народной Республикой. Наши отношения основаны на крепких узах дружбы, общей истории и добрососедстве. «Я с большой теплотой вспоминаю наши встречи с уважаемым председателем Си Цзиньпином. Мы в открытой и доверительной атмосфере обсуждаем актуальные вопросы и перспективы укрепления нашего вечного всестороннего стратегического партнерства, обмениваемся мнениями по ситуации в мире. Порой в беседах я перехожу на китайский язык, чтобы максимально точно донести до моего коллеги особо значимые моменты или обсудить интересные темы повседневной жизни», — говорит глава государства, отвечая на вопрос агентства.

TIME . KZ . «Подходы разные — позиция одна» — Депутаты парламента закрыли вторую сессию и ушли на летние каникулы. На итоговом совместном заседании палат спикер мажилиса Ерлан КОШАНОВ подвел итоги работы законодательного органа восьмого созыва. Он призвал коллег не снижать заданного темпа работы, а правительство — ответственнее подходить к подготовке законов — Приход представителей разных идеологических взглядов нашего общества повысил качество принимаемых законов. Все это стало новой вехой в развитии казахстанского парламентаризма. Прошедшая сессия на деле доказала эффективность формулы “сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство”. Эта система, обеспечивающая равновесие ветвей власти, обеспечила принятие действенных решений. Все они направлены на дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния граждан, — заявил Кошанов.

«“Ауыл” в селе» — Очередной XXIV республиканский съезд партии “Ауыл” впервые прошел не в столице и не в мегаполисе, а в селе. Около двухсот делегатов из всех регионов Казахстана оценили по достоинству Зеренду — один из самых красивых райцентров Акмолинской области, расположенный в лесном массиве на берегу озера.

KAPITAL . KZ . «Работой каких госорганов казахстанцы недовольны больше всего» — В Казахстане растет общий уровень удовлетворенности населения качеством оказания госуслуг. По итогам прошлого года этот показатель составил 81,3%. И если за год он вырос незначительно — всего на 0,1 процентного пункта, то в динамике за несколько лет рост куда более заметный — почти на 9 пунктов. Эти данные опубликованы Республиканским общественным объединением «Жаңа шабыт» (РОО) на основе результатов общественного мониторинга качества госуслуг за 2023 год… В рамках исследования специалисты РОО также изучили общественное мнение о бюрократии в госорганах. Оказалось, что в большинстве случаев (98,1%) респонденты не сталкивались с бюрократизмом при оформлении документов. По ответам оставшихся 1,9%, которые в своём взаимодействии с чиновниками встречали волокиту и отказы, авторы отчёта составили список самых забюрократизированных процедур. Чаще всего опрошенные называли в числе таких процедур услуги по документированию (34,6%), регистрации и учёту (13,8%), приёму различных документов и заявок (10,6%).

NP . KZ . «Посчитали — прослезились» — Что все-таки не так с республиканским бюджетом. Парламент РК на совместном заседании утвердил отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Однако депутаты фракции «Ак жол» проголосовали против. Точнее, как заявил мажилисмен Азат ПЕРУАШЕВ, «проголосовали против 14 депутатов, семеро — воздержались». И тому, по словам Перуашева, было несколько причин. Во-первых, это провал в обеспечении доходов бюджета. Так, налоговые поступления в прошлом году при плане 14,3 триллиона составили 13 триллионов, то есть только 90 процентов от плана.

SPIK . KZ . «Национальный курултай: есть ли от него прок, и в каких изменениях он нуждается?» — В минувшем месяце исполнилось пять лет со дня создания Национального совета общественного доверия и два года со дня появления на свет пришедшего ему на смену Национального курултая. Зачем потребовалось такое переформатирование? Есть ли реальная польза от такого рода структур? Как бы следовало изменить содержание деятельности и персональный состав ныне действующей из них? На эти и другие вопросы отвечает политолог Замир КАРАЖАНОВ.

GOLOS — NARODA . KZ . «Обрекаем наших детей на нищету: что не так с казахстанским Нацфондом?» — Казахстанский Национальный Фонд, он же «депозит» будущих поколений, по мнению многих экспертов, уже много лет подряд является своего рода «заначкой» правительства, из которой министры, не мудрствуя лукаво, ежегодно забирают триллионы тенге на покрытие бюджетных дефицитов. Подобная практика регулярно критикуется депутатами и экономистами, но никак не прекращается. «Голос народа» решил попытаться вместе с экономистами найти плюсы в сложившемся положении дел. Нацфонд Казахстана в 2025 году отметит четверть века. Создали его в 2000 году по образу и подобию аналогичных фондов Норвегии и других стран, обладающих обширными запасами ископаемых.

«Полмиллиона безработных: почему казахстанцы предпочитают получать пособие, а не зарплату» — Занятость населения на сегодня остается для Казахстана одной из ключевых проблем. По информации Минтруда, на сегодня в стране центрами трудовой мобильности зарегистрировано 329,2 тысячи безработных. Не все безработные казахстанцы состоят на учете в центрах занятости населения. По данным бюро нацстатистики, в первом квартале текущего года количество безработных по стране составило составляет 452,7 тысяч человек. При этом растет число самозанятых – 2 млн 186 тысяч граждан, а также индивидуальных предпринимателей – 1,6 млн.

EXCLUSIVE . KZ . «Рост ВВП, триллионы, тонны, тысячи км! А Человеку от этого лучше жить стало? Непонятно» — В 2021 году президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ утвердил Концепцию развития государственного управления РК до 2030 года. Судя по ней, в стране должна выстраиваться «человекоцентричная модель» путём ежегодного повышения качества государственного управления. Но с этим явные проблемы. Exclusive.kz объясняет основную причину этого явления, завершая цикл публикаций об отчёте правительства по исполнению бюджета 2023 года.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Почему ношение никаба и хиджаба надо законодательно ограничивать в Казахстане» — Заканчивается вторая сессия IX созыва парламента Республики Казахстан. Но открытие нового политического сезона в сентябре уже сейчас несёт в себе новые законодательные сюрпризы, которые вызовут неоднозначную реакцию в обществе. Среди них, рассмотрение законопроекта о запрете ношения религиозной одежды в общественных местах, о котором недавно заявил мажилисмен Ермурат БАПИ. Поэтому, думается, нужно заранее внести некие пояснения, которые будут полезны и властям, и законодателям, и гражданскому обществу в целом. То есть, уже сейчас нужно понять основу предполагаемых изменений в законодательстве, разобраться, действительно ли возможные ограничения будут ущемлять права казахстанцев.

RATEL . KZ . «Эксперт: Существующая модель юридического образования лишена поступательного развития» — В разговорах о проблемах высшего образования практически все постсоветские годы упоминается, как некий обобщающий пример, юридическая сфера: масса молодежи поступает в юридические вузы, но квалифицированные специалисты как были в дефиците, так и остаются. Ratel.kz обсудил эту проблему с известным казахстанским юристом, профессором кафедры Международного права Казахского университета международных отношения и мировых языков им. Абылай хана, доктором юридических наук, профессором Эдуардом Булатовичем МУХАМЕДЖАНОВЫМ.

CHECK-POINT.KZ. «Включаем мозг. Как не заблудиться в потоке новостей» — Сегодня государство, здравомыслящая часть общества и настоящая журналистика делают многое для противодействия фейкам. Однако это иногда воспринимается чуть ли не покушением на свободу слова, хотя, на самом деле, речь идет о защите интересов граждан, общества и самой национальной безопасности. Почему? В чем опасность от распространения недостоверной информации и как на это должны реагировать ее главные потребители — простые казахстанцы?

FORBES . KZ . «Лицо с обложки: как Айя Шалкар использует свою популярность» — Если показать фотографию Айи ШАЛКАР любому молодому человеку до 30 лет, он почти наверняка ее узнает.

С 2014 года о казахстанке с красивой и необычной внешностью регулярно пишет пресса, обсуждая как ее достижения, так и личную жизнь. С кем встречается Айя? Почему рассталась со своим бойфрендом? Зачем вернулась в Казахстан? Чем занимаются ее родители? Громкие заголовки, слухи и сплетни – все это неотъемлемая часть жизни селебрити. Влияет это на каждого по-разному. Кто-то лелеет в себе звездную болезнь, кто-то обращается к психологу, некоторые выбирают путь затворничества. Но Айя будто бы просто приняла эту часть своей жизни. Художница, дизайнер и предприниматель всё чаще пытается поднимать важные темы. На самом деле ее зовут Аяулым. А общепринятая сокращенная форма красивого казахского имени как-то сама собой стала и творческим псевдонимом, и логином в социальных сетях.

AZATTYQ . ORG . ««Кто-то должен понести наказание». Пережившая покушение со стороны бывшего мужа казахстанка судится с властями третий год» — Правозащитники и активисты сомневаются, что власти будут активнее бороться с домашним насилием. Они считают, что ситуация с насилием в отношении женщин в стране остается критической и требует более решительных мер. Об этом говорят и данные международных организаций, например, по данным «ООН Женщины», жертвами домашнего насилия в Казахстане каждый год становятся около 400 женщин. Несмотря на показательные судебные процессы, тысячи женщин по-прежнему не могут добиться правовой поддержки и защиты от государства. Одна из них — Индира ТЕРГЕУБАЕВА, она пережила покушение на убийство со стороны бывшего мужа, который пытался сжечь ее и умер в пожаре сам. Индира третий год судится с властями Казахстана, обвиняя их в халатном отношения к ее предыдущим заявлениям и угрозам со стороны бывшего мужа.

ORDA . KZ . ««Они думают, что продадут нам бусы». Арабские инвесторы могут забрать камеры «Сергек» в Астане» — Акимат Астаны продлил договор государственно-частного партнёрства (ГЧП) с компанией Sergek Group на обслуживание городских камер видеонаблюдения до ноября 2024 года. Городская администрация ещё не объявила конкурс по выбору нового подрядчика, хотя договор с Sergek Group формально завершился в мае. Известно, что в нём будет участвовать компания из ОАЭ.

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