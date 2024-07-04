«Лидеры стран, в которых проживает почти половина населения планеты, собрались в Астане обсудить судьбы мира». «Саммит ШОС как площадка для продвижения антизападных нарративов?». «Кто претендует на наследство Болата Назарбаева»

Сетевой Казахстан 4 июля 2024г.

TIME . KZ . «ШОС в помощь» — Лидеры стран, в которых проживает почти половина населения планеты, собрались в Астане обсудить судьбы мира. Первым на Астанинский саммит ШОС прибыл председатель КНР Си ЦЗИНЬПИН, совместив это событие с госвизитом в нашу страну.

Китайский лидер прилетел по приглашению Касым-Жомарта ТОКАЕВА в столицу Казахстана еще во вторник. А в среду главы государств провели плодотворные переговоры. Президенты обращались друг к другу исключительно как “мой дорогой друг”. Токаев особо подчеркнул, что Китай является одним из главных союзников Казахстана. — Можно уверенно заявить, что сотрудничество между странами вступило в новый “золотой период” развития.

KAZPRAVDA . KZ . «Путин – Токаеву: «Будем друг друга всегда поддерживать и помогать»» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел в Астане встречу с главой Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что после исторического визита Владимира Путина в Казахстан в ноябре прошлого года двустороннее сотрудничество развивается по восходящей линии — «Я сам лично контролирую ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Проекты, согласованные во время Вашего визита, по сути, олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств. Поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что они будут реализованы, поскольку они соответствуют интересам Казахстана и Российской Федерации», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

AZATTYQ . ORG . «Лидеры Китая и России в Астане. Саммит ШОС как площадка для продвижения антизападных нарративов?» — 3-4 июля Астана принимает саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Китай, Россия, страны Центральной Азии, Индия, Пакистан и Иран. В организации с 23-летней историей много внешнего антуража, но мало содержания, считают эксперты. Они отмечают, что Пекин и Москва стремятся использовать ШОС как противовес институтам Запада. Центр казахстанской столицы в эти дни сверкает чистотой. На улицах немноголюдно, нет автомобильных заторов: сотрудников государственных учреждений перевели на дистанционный формат работы, детские сады временно не принимают воспитанников. Автомобильные парковки вдоль крупных дорог под запретом, как и передвижение на электросамокатах, маршрутные автобусы курсируют в объезд основных магистралей. Городские кварталы усиленно патрулируют полицейские. Так Астана подготовилась к встрече зарубежных гостей, прибывающих на встречу ШОС.

FORBES . KZ . Олжас ЖОРАЕВ – «Между медведем и драконом: как меняется отношение к России и Китаю в Центральной Азии» — Исторически сложилось так, что жители Центральной Азии к России относились скорее положительно, а к Китаю — настороженно, считая последнего давним противником тюркских народов и ислама. Однако геополитические события последних лет привели к переоценке отношения населения Центральной Азии к своим двум большим соседям.

LITER . KZ . ««Троянские кони» Строительного кодекса: качество проектов остается низким» — Подводя итоги парламентской сессии, спикер Мажилиса Ерлан КОШАНОВ заявил, что недостатки в подготовке законопроектов со стороны правительства повторяются из года в год. Качество проектов остается низким — Нормы недостаточно проработаны. Качество остается низким. Мы говорим об этом каждый год. Очевидным примером является проект Водного кодекса. Об этом говорят не только депутаты, но и эксперты. Схожая ситуация с проектом Строительного кодекса. Законопроект поступил в крайне “сыром” виде. Депутатам пришлось его дорабатывать и переписывать. Также вопрос, который требует особого внимания, – сроки внесения законопроектов, – подчеркнул председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Единообразный Ел» — Уход депутатов на каникулы дает повод поразмышлять на извечную тему о наличии (или отсутствии) баланса между ветвями власти в нашей стране. Как бы обитатели Акорды не уверяли нас в наличии этого, важнейшего и непременного для любого цивилизованного государства фактора, увы, мы до сих пор живем в суперпрезидентском государстве, где слова президента намного значимее и важнее слов спикеров палат парламента и главы правительства. Считаю это плохой традицией, которая нам досталась в наследство от приснопамятного (в политическом смысле) елбасы: он опасался, что его подчиненные (конституционно легитимные персоны) станут популярнее его, и всячески старался держать их в тени, а то и отправляя на нары.

ORDA . KZ . «Старший сын, четвёртая жена и неродная дочь: кто претендует на наследство Болата Назарбаева» — 13 ноября 2023 года умер Болат НАЗАРБАЕВ. И сразу же встал вопрос, как и между кем будут делить его огромное наследство.

Покойный при жизни был очень любвеобилен: только официально был несколько раз женат, а количество его детей не поддаётся подсчёту. Но на днях суд Алматинской области опубликовал документы, в которых перечислены имена тех, кто претендует на наследство Болата Назарбаева. Orda.kz изучила список и выяснила, кто в нём может появиться ещё.

«Зять на зяте и место для наживы: скандал вокруг «Ария-Жана Астана», подконтрольной Сатыбалды, не утихает» — Бывшего директора ТОО «Ария-Жана Астана» Гани БЕКБОСЫНОВА осудили на четыре года за неуплату налогов. Сегодня стало известно, что он намерен обжаловать приговор. Каким образом вспыли финансовые махинации и кто именно назначил Бекбосынова директором компании… ТОО «Ария-Жана Астана», подконтрольное Гульмире САТЫБАЛДЫ, через тендеры участвовало в значимых государственных проектах. Компания строила Назарбаев интеллектуальные школы, ледовый дворец «Халык Арену», курировала скандально известную стройку ЖК «Восточка».

CARAVAN . KZ . «Почему турецкие пенсионеры наслаждаются жизнью, а казахстанские – копят болезни» — Петиция за снижение пенсионного возраста в Казахстане для женщин до 55 лет, для мужчин – до 58 лет, зависла. Набрав за три недели порядка 5 тысяч голосов при необходимых 50 тысячах. Между тем пенсионный возраст в республике в текущем году достигает 63 лет для мужчин и 61 года – для женщин. Кроме того, согласно официальным данным, до 2028 года пенсионный возраст для женщин меняться не будет, и составит 61 год. Максимальный уровень выхода на пенсию – 63 года, начнет действовать с 2031 года. Тогда как в странах дальнего зарубежья, например, в совершенно разных по своим параметрам Дании и Греции, выход на пенсию одинаков для всех и составляет 67 лет. Самый высокий пенсионный порог – в Португалии, где он достигает 68,7 года.

EXCLUSIVE . KZ . «К чему приведет пересмотр расчета прожиточного минимума?» — Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) планирует пересмотреть механизм уровня прожиточного минимума, который сейчас рассчитывается исходя из стоимости корзины потребителя. В 2025 году его хотят привязать к уровню медианного дохода, что действительно является довольно распространенной международной практикой.

KAPITAL . KZ . «За пять лет число финтех-стартапов в Казахстане выросло в четыре раза» — RISE Research совместно с Национальной платежной корпорацией Казахстана, Mastercard и Tarlan Payments провела масштабный анализ финтех-рынка Казахстана. В рамках исследования был проведен широкий опрос, в котором приняло участие более 100 компаний в сфере финансовых и платежных технологий. Согласно полученным данным, Казахстан находится в авангарде развития цифровых финансов среди стран СНГ и Европы. Так, доля безналичных платежей в РК в мае 2024 года достигла рекордных 89%. Кроме этого, за период с 2019 по 2023 год число активных пользователей онлайн-банкинга увеличилось в 4,6 раза: с 5 млн до 23,1 млн.

TENGRINEWS . KZ . «Какие налоги отменят в Казахстане. Обзор будущего кодекса» — В Казахстане разрабатывается новый Налоговый Кодекс. На сегодня это самый сложный и обсуждаемый законопроект, признают специалисты. Проект закона размещен на сайте «Открытые НПА» и сейчас проходит публичные обсуждения. Что же изменится в налоговой политике страны? Новые подходы озвучили в Министерстве национальной экономики РК.

GOLOS — NARODA . KZ . «Тендеры на грани риска: как дешевые препараты подрывают борьбу с саранчой в Казахстане» — Одна из самых серьезных угроз для сельского хозяйства в Казахстане, с которой могут столкнуться фермеры и аграрии — это нашествие саранчи. Казалось бы, маленькие насекомые, собравшись в огромные стаи, способны нанести колоссальный ущерб посевам, уничтожая целые поля за считанные часы. «Голос народа» разбирался, какие угрозы может принести нашествие саранчи сельхоз угодиям.

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