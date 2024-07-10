Коней на переправе не меняют, а ослов (символ демократической партии)?

Каждый день избирательной гонки действующий президент США Джо Байден увеличивает отставание от экс-президента Дональда Трампа, который уверенно идет на реванш. В демократической партии из-за этого паника и развернута полноценная информационная кампания с целью заставить Байдена выйти из электорального процесса. Против замены главной фигуры играют отсутствие ярких лидеров, традиция выпускать на вторую каденцию действующего президента и нежелание самого хозяина Белого дома и членов его семьи уступать место.

Американские демократы долго держали хорошую мину при плохой игре, однако в какой-то момент произошел переход количественных изменений в качественные. Сначала Верховный суд США дал Дональду Трампу иммунитет от уголовного преследования за действия, осуществленные в бытность действующим президентом. А потом прошли теледебаты, в которых 45-ый хозяин Овального кабинета по опросам зрителей победил 46-го с разгромным счетом.

Больше всего запаниковали спонсоры демократической партии. Видимо, в силу законов капитализма, богатые люди не умеют бездарно терять свои деньги и требуют за них политическую отдачу. Партийные функционеры демократов высшего и среднего звена (включая губернаторов, сенаторов и конгрессменов) тоже оказались на диком нерве. Никто из них не показался в развернутой передаче на телевидении, чтобы аргументированно поддержать Джо Байдена в его выдвижении на второй срок. Все ограничились парой-тройкой дежурных фраз или отмолчались. Плохо отмолчались.

Потом появился какой-то странный орган в виде круга близких людей президента Байдена, который должен был принять решение продолжать ли ему участие в избирательной кампании. Семейно-дружеский совет провел совещание, после чего резюмировал: действующему главе государства избираться на новый срок. По утечкам в СМИ известно, что активнее всех за фигуру Джо Байдена выступала Джилл Байден – супруга и по совместительству первая леди США.

На этой почве состоялся напряженный конфликт между «семейными» и консультантами, считающими дело при текущих раскладах заведомо проигранным и требующими производить замену лидера «ослов» (партийный символ демократов).

Зато лидер республиканцев Дональд Трамп постоянно пребывает в хорошем настроении и бодром расположении духа. Он уже начал рассылать своих эмиссаров с предварительными визитами. Президент Венгрии Виктор Орбан, например, считается самым ярым «трампистом» в Европе, поэтому его поездку в Кремль к Владимиру Путину все эксперты связывают с установкой от команды Трампа.

Много уныния в кругах евросоюзовской бюрократии и среди функционеров НАТО. Даже те чиновники, которые прежде отмахивались от возвращения Дональда Трампа в Белый дом, после эпических теледебатов стали прикидывать план действий в новых реалиях.

Принято считать, что ограниченно дееспособный президент Байден устраивал высшую американскую бюрократию, поскольку невольно создавал условия для более свободной игры властно-финансовых группировок. Однако столь приятный бонус для чиновников и политических назначенцев оборачивается негативом в условиях предвыборной борьбы. Американский избиратель требует гарантий в том, что первое лицо государства способно эффективно и в полном объеме выполнять свои функциональные обязанности. Акцент на персоналии – это вообще характерная черта американской политической культуры. В Европе, например, значительно больше внимания уделяют программам политических партий.

Отсутствие цельной и продуманной политической линии действующей администрации Белого дома видно по отношению к России. В период «кудриномики» (термин финансового аналитика Степана Демуры) Российская Федерация была четкой сырьевой колонией. Получаемые страной деньги от экспорта сырья так или иначе возвращались в метрополию (на Запад).

Потом американцы своими руками сломали все. Из-за навязанной Москве санкциями дедолларизации ФРС США теперь не влияет на российскую финансовую политику. Проводимая Вашингтоном деофшоризация привела к тому, что российский капитал от безысходности инвестируется внутри страны. Американскими же политическими действиями ликвидированы предпосылки для полного уничтожения внутреннего производства в России. Например, сегодня в РФ резко востребованы инженерно-технические работники (инженеры, конструкторы, токари, сварщики, расточники, электрики, электронщики) и как результат растут их зарплаты, меняется система образования и подготовки кадров. Из-за дискриминации русских на Западе сильно сократилась утечка мозгов.

К неожиданным последствиям привел арест российских ЗВР на Западе. Эльвира Набиуллина теперь не может играть против рубля через его «стерилизацию» и выведение из экономической жизни, поскольку у нее нет долларов и евро для валютных интервенций. Правда, Центробанк взвинтил ставку рефинансирования, но одной ее для подрыва российской экономики и промышленного производства мало.

Говорят, что такие санкции, давшие противоположный эффект, были разработаны с помощью российских оппозиционных экономистов Сергея Алексашенко и Сергея Гуриева. Но даже в этом случае такое не снимает ответственности с американских чиновников, которые не смогли дать предложениям своих добровольных помощников адекватной экспертизы. Потому что своими силами Кремль при наличии «суверенной демократии» и вертикали власти столь радикальные внутренние реформы провести бы не смог – здесь требовалась мощь американской политической машины, и она к всеобщему удивлению серьезных аналитиков пришла России на помощь.

По идее действующего президента в электоральной гонке должна заменить вице-президент Камала Харрис. В американской политической системе у вице-президента практически нет никаких серьезных функциональных обязанностей, кроме как быть запасным игроком для первого лица. Вроде как время пришло, но у г-жи Харрис очень низкий рейтинг (практически антирейтинг). К тому же она считается глупым человеком после серии нелепых высказываний. За годы своего вице-президентства дама успела наговорить много глупостей публично, плюс ее привычка смеяться невпопад. Тем не менее в верхушке демократической партии у Камалы Харрис много сторонников.

Кандидатом с реальными шансами считается Мишель Обама. Однако она сама несколько раз заявляла, что не будет баллотироваться в президенты. Даже своим дочерям запрещает идти в политику. При этом фигура первой леди периода президентства Барака Обамы из информационного поля не исчезает. Вероятно, как раз в силу ее популярности среди достаточно широких слоев американского общества.

Замена Джо Байдена осложняется тем, что в демократической партии, в отличие от республиканской, не прошло полноценных праймерис. Партийные политтехнологи построили процедуру внутрипартийных выборов таким образом, будто действующий лидер «ослов» самый умный, харизматичный, опытный, волевой, энергичный. В общем, не был только самым молодым, зато в полном расцвете политического опыта и управленческого таланта. Из-за этого у всех более-менее подходящих на замену кандидатур нет популярности и авторитета на общенациональном уровне.

И все-таки наблюдатели выделяют Джея Прицкера, губернатора Иллинойса. Он считается самым богатым губернатором за всю историю США (его семья владеет сетью отелей Hyatt). Г-н Прицкер отменил закон штата, наказывавший врачей за проведение «ненужных» абортов, легализовал производство, потребление и продажу каннабиса для взрослых.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер считается кандидатом на вырост (ей пророчили выдвижение в 2028 году), но мало ли как лягут расклады. Выступает за ужесточение законов об оружии.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сам некоторое время назад заявлял о возможности выставить свою кандидатуру на президентские выборы – 2028. На текущий момент г-н Ньюсом входит в число самых популярных губернаторов в США (как демократических, так и республиканских). Однако внутри «ослов» его не любят за симпатии к Китаю и призывы сотрудничать, а не враждовать с Пекином.

Еще нет-нет называют Джошуа Шапиро, губернатора Пенсильвании. Он расторг 30-летний контракт штата с Real Alternatives, некоммерческой организацией по борьбе с абортами и активно осуждал пропалестинские демонстрации, называя их актами антисемитизма.

Ну а пока демократы лихорадочно ищут фигуру на замену Байдену и способ как заставить его взять самоотвод, по социологическим опросам уже все «колеблющиеся» штаты за Дональда Трампа.

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