«Понимаю, что, помимо созданных за время своего президентства проблем, Токаев вынужден отвечать и за ужасные последствия правления Назарбаева». «Почему телеканалы в Казахстане не выдерживают конкуренции с соцсетями?». «Почему не работает институт репутации»

Сетевой Казахстан 12 июля 2024г.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Опасная нестыковка» — Понимаю, что, помимо созданных за время своего президентства проблем, ТОКАЕВ вынужден отвечать и за ужасные последствия правления НАЗАРБАЕВА, когда были упущены возможности для создания устойчивой и диверсифицированной экономики: десятилетиями не вкладывались деньги в инфраструктуру и ее обновление (отсюда и техногенные катастрофы, взрывы и масштабные сбои). Но почему же об этом важном аспекте молчит официальная пропаганда, почему нет честного признания всех ошибок Назарбаева, за которые ныне критикуют Токаева? Кто закрывает рот нашим горе-пропагандистам, которые, по функционалу, должны бы разъяснять народу главную причину создавшейся критической ситуации, точнее – назвать ее главного виновника? Что-то становится страшно за страну с такой опасной нестыковкой!

SPIK . KZ . «Почему телеканалы в Казахстане не выдерживают конкуренции с соцсетями?» — В Казахстане традиционные телеканалы, в том числе государственные, получающие значительное финансирование из бюджета и имеющие огромные штаты, явно проигрывают конкуренцию YouTube-каналам и прочим соцсетям, где передачи делают небольшие группы людей. Недавно это признал даже председатель сената Маулен АШИМБАЕВ. В этой связи возникают вопросы. Мы имеем дело с общемировым трендом или же такова ситуация только в тех странах, включая Казахстан, где традиционное ТВ находится под бдительным оком государства (власти)? Каковы прогнозы в этом плане на обозримое будущее? Смогут ли государственные телеканалы если не победить, то хотя бы не проиграть окончательно в конкуренции с «платформенными»? И какие меры (реформы) необходимо осуществить для этого?

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Про экономику…» — Тот факт, что расходы бюджета стремительно растут, последние лет 10 говорилось неоднократно. Расходы за это время увеличились более чем вдвое. С доходами ситуация далеко не столь однозначная. Страна привыкла уверенной рукой залезать в Нацфонд, но дело не только в том, что страна живет не по средствам. Качество планирования расходов, эффективность бюджетных программ и контроль за их использованием находится в системно плачевном состоянии. Осенью речь пойдет о секвестре, но у нас экономить толком не умеют. В одном из мелькнувших проектов оптимизации расходов Минэкономики обозначило свои претензии на внетендерный миллиард — на исследования. Как будто их аналогичные «исследования» когда-то приносили пользу в хозяйстве? Как видим, что за последние годы качество экономической политики только ухудшается, причем государство загоняет себя в замкнутый круг.

CARAVAN . KZ . «Как российский сахар захватил казахстанский рынок, и как это влияет на цены» — Сахар снова растет в цене, а его производство в республике сократилось почти в четыре раза. Значит ли это, что отечественная сладкая продукция может вообще исчезнуть и ее полностью заменит «серый» импорт из России? Такая картина, отмечают эксперты отрасли, наблюдается вот уже на протяжении предыдущих нескольких месяцев… Не стоит забывать, что в прошлом году казахстанские заводы произвели сахара меньше на 66 тысяч тонн, чем в 2022-м. И – да, согласно данным ОЮЛ «Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности», «запасы отечественного продукта лежат на складах, а полки магазинов завалены импортным продуктом».

KZ . KURSIV . MEDIA . «Импорт водки из России в Казахстан вырос вдвое в первом квартале 2024 года» — Российская водка усиливает свое присутствие на казахстанском рынке. Доля северного соседа растет в основном за счет сокращения поставок из других стран. Однако в Ассоциации QazSpirits заявляют, что бренды из РФ оказывают давление и на отечественных производителей.

RATEL . KZ . «Эксперт: принятие Налогового кодекса лучше отложить» — Недавно был опубликован проект нового Налогового кодекса Республики Казахстан. У заинтересованных лиц, а это – весь казахстанский бизнес и косвенно все мы, есть возможность вносить предложения по нему до 15 июля. Очень малый срок для обсуждения такого важного закона, что очевидно не только предпринимателям и бухгалтерам (и то – срок продлили, сначала был еще меньше!). Но и эта “скороспелость” не единственная и не самая главная проблема. О том, как воспринимают профессионалы предложенный проект Кодекса, Ratel.kz побеседовал с Натальей ЯНЦЕН, налоговым консультантом, членом Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Казахстана.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Ценности за гранью: чего добиваются представители ЛГБТ-сообщества» — Казахстанские власти, похоже, наконец, вспомнили о необходимости идеологической составляющей. Подтверждением тому служат последние выступления в СМИ госсоветника Ерлана КАРИНА. На днях он сказал в комментарии одному из государственных телеканалов, что в Казахстане идет «процесс трансформации системы общественных ценностей, слом архаичных норм и ценностей, формирование новых прогрессивных норм и ценностей». С этим можно бы согласиться, если бы не опасения того, что слова советника поймут превратно некоторые активисты и организации, выступающие за права геев, лесбиянок, трансгендеров и т.д. А в том, что именно так и произойдет, сомневаться не приходится. За последние несколько лет в стране резко активизировались «борцы» за права сексуальных меньшинств.

AZATTYQ . ORG . «Били, морили голодом, не разрешали мыться. Истязания приёмных детей в семье «психически больного целителя» обнажают пробелы в системе усыновления» — Суд в Шымкенте отправил на принудительное психиатрическое лечение 53-летнего «целителя» Улугбека СМАНОВА, обвинённого в «истязании шестерых приёмных детей», освободив его от уголовной ответственности. Детей вернули в детские дома Шымкента, Алматы, Астаны. На фоне резонансной истории в стране поднимают вопрос об усилении контроля за семьями, желающими усыновить ребёнка, и за положением усыновлённых детей.

ZAKON . KZ . «Пассажиры «без тормозов» и «буйные» пациенты: с чем связаны проявления агрессии у казахстанцев» — В последнее время сообщения о нападениях на врачей скорой помощи, водителей автобусов, таксистов все чаще стали мелькать в информационных лентах. Заметно, что количество таких инцидентов растет. С чем связана агрессия и как с ней бороться… «Часто агрессия возникает у людей, которые ждут спасения своих родных и близких. Для них медик якобы обладает властью над смертью и обязательно может помочь тяжелобольному или даже спасти умирающего. Поэтому особо острые конфликтные ситуации возникают, когда врач оказывается не в силах вернуть к жизни пациента. Человек чувствует себя бессильным и в своей утрате он винит медицинского работника или даже водителя скорой помощи«, – пояснила психолог Жанат БИРЖАНОВА.

TIME . KZ . Ботагоз АЛДОНГАРОВА – «Почему не работает институт репутации» — Студенты, которым я преподаю пиар, часто спрашивают про технологии скандала. Действительно ли это работает на артиста или, наоборот, может погубить карьеру? Кейсов у нас в стране хватает, а выводы сделать трудно. Все потому, что у нас и тут уникальная ситуация. Последние пару лет мы время от времени наблюдаем приступы звездной болезни, когда, мало того что артист совершает неблаговидные проступки, да что там — напрямую нарушает закон, так при этом еще и пытается поначалу доказать: раз он узнаваемая персона, ему должны сделать поблажку.

ORDA . KZ . «Ермурат Бапи о своём возможном отравлении: «Не могу делать выводы заранее»» — Депутат Ермурат БАПИ официально ответил на публикацию Orda.kz, в которой наши источники высказали версию о его возможном отравлении неким токсичным веществом. В своём комментарии на казахском языке мажилисмен частично подтвердил информацию наших источников, но подчеркнул, что считает заявления об отравлении преждевременными.

«Предприниматели заявляют, что их выселяют из аэропорта Алматы. При чём тут Храпунов?» — На этой неделе казахстанский журналист Денис КРИВОШЕЕВ опубликовал обращение предпринимателей, работающих в аэропорту Алматы. Жалуются они на то, что турецкая администрация в прямом смысле выгоняет их из воздушной гавани. В аэропорту на это отвечают, что незаконно там присутствуют как раз-таки некоторые предприниматели. Orda.kz разбиралась в этой запутанной истории и выясняла, при чём тут бывший аким Алматы Виктор ХРАПУНОВ.

TENGRINEWS . KZ . «Уже не «Нур-Султан». Как выглядит вокзал «Астана» в ожидании ремонта» — В столице Казахстана два вокзала: «Нұрлы жол» и «Астана». Первый был построен в преддверии выставки EXPO, а второй функционирует еще с 1961 года. В народе «Астану» чаще называют «старым» вокзалом. На это есть две причины: из-за истории и из-за состояния здания. Так получилось, что один из самых крупных казахстанских вокзалов вот уже 20 лет находится в ожидании капитального ремонта. Протекающая крыша, часто неработающие эскалаторы и даже временами давки.

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