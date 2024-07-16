«Поддержка Президента Касым-Жомарта Токаева — поддержка тренда на демократическое развитие Казахстана». «Экономика Казахстана: под властью мейнстримной неоклассической теории». «За какие высказывания казахстанцев лишили денег и свободы?»

Сетевой Казахстан 16 июля 2024г.

TIME . KZ . «Логика реформ» — Пять лет назад Касым-Жомарт ТОКАЕВ официально вступил в должность Президента Казахстана, победив в конкурентной борьбе на открытых выборах. Это стало началом глубинных изменений в стране и, как обычно в таких случаях, серьезных испытаний. Конечно, круглая дата — удобный повод подвести итоги, тем более что сделано немало. Спикер Сената Маулен АШИМБАЕВ специально для нашей газеты перечисляет основные события непростого пятилетия, которые повлияли на ход истории современного Казахстана — Сегодня, в условиях глобального шторма, когда мир раздирают непримиримые противоречия, только единство нации поможет сохранить страну. Поддержка Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева — поддержка тренда на демократическое развитие Казахстана. А это главное условие нашего процветания. Сейчас и навсегда.

«Вернуть любой ценой!» — Возврат похищенных из страны активов остается таинственным процессом для казахстанцев. Несмотря на значительные усилия государства, механизмы этой “масштабной операции” по-прежнему неясны для многих. В интервью газете “Время” член комиссии по возврату незаконно приобретенных активов и президент гражданского альянса Казахстана Бану НУРГАЗИЕВА объяснила, что этот сложный процесс требует международного сотрудничества и может занять десятилетия.

SPIK . KZ . «Экономика Казахстана: под властью мейнстримной неоклассической теории» — Наш постоянный автор публицист Куат АКИЖАНОВ решил в научно-популярной форме провести критический анализ главенствующей сегодня экономической теории – неоклассической. Именно основываясь на ней, отечественный экспертный класс и технократы на протяжении десятилетий оправдывают непрекращающуюся неолиберальную реструктуризацию и «модернизацию». Неоклассическая теория как отдельная школа экономической мысли, доминирующая в экономической науке (economics) и практике, сегодня подвергается серьезной критике.

«Государственные СМИ в Казахстане: не в коня корм?» — На прошлой неделе мы вместе с экспертами разбирались в том, почему в Казахстане телевизионные каналы не выдерживают конкуренции с соцсетями и как им вернуть зрительский интерес. Сегодня мы продолжаем обсуждать эту тему с общественным деятелем и журналистом Муратом ТЕЛИБЕКОВЫМ.

GOLOS — NARODA . KZ . «За какие высказывания казахстанцев лишили денег и свободы?» — Все чаще казахстанцы стали попадать в исправительные учреждения за высказывания в социальных сетях. Любители поговорить в прямых эфирах и чат-рулетке периодически выплачивают большие штрафы и даже попадают за решетку. По данным сайта комитета по правовой статистике генеральной прокуратуры Казахстана, за последний год число судебных процессов, связанных с постами и комментариями в социальных сетях и на интернет-ресурсах, увеличилось втрое.

CARAVAN . KZ . «Казахстан может остаться без АЭС» — Проект атомной электростанции в Казахстане может не состояться. Но не из-за опасений населения или возможного отказа во время будущего референдума, который должен пройти осенью. А из-за непонятного отношения правительства страны к развитию рынка и конкуренции в энергетике. К такому выводу во время беседы с «Караваном» пришел глава Ассоциации энергоснабжающих организаций (ЭСО) Сергей АГАФОНОВ — У меня, к сожалению, есть опасения, что АЭС в Казахстане вообще рискует быть не построена. И одна из причин – отсутствие понятной и прогнозируемой рыночной модели в нашей энергетике.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Правительство РК и представители бизнесменов Стати договорились мирно разрешить 14-летний спор о нефтегазовых активах» — Правительство Казахстана и представители молдавских бизнесменов Анатола и Габриэля СТАТИ, которых связывают многолетние споры в международных судах о нефтегазовых активах в РК, договорились прекратить все юридические разбирательства, сообщает Минюст РК. Стороны подписали соглашение, условия которых являются конфиденциальными.

AZATTYQ . ORG . «Миллиардные вложения, продажа за 1 тенге и убытки. Так ТЭЦ в Риддере перешла в собственность государства?» — В 2023 году государство выкупило у частной компании теплоэлектроцентраль в городе Риддере Восточно-Казахстанской области за 1 тенге. Это случилось после серии аварий в течение одной зимы. В министерстве энергетики Казахстана тогда заявили, что задолженность по указанному объекту «выплачена полностью». Однако деньги, потраченные правительством и местным акиматом на ремонт станции, намного превышают сумму погашенного долга.

«Минпром рекомендовал сохранить утильсбор. Петиция за его отмену собрала 50 тысяч подписей» — Министерство промышленности и строительства Казахстана предлагает отказать казахстанцам в требовании об отмене сбора за утилизацию автомобилей, ввезённых из-за границы. В ведомстве сочли не соответствующими действительности доводы петиции, которая набрала 50 тысяч подписей, что сделало её обязательной к рассмотрению на правительственном уровне. Окончательное решение должен принять глава министерства.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Про экономическую политику» — Сообщается, что в правительстве состоялось заседание Оперативного штаба по обеспечению экономического роста. Чтение таких релизов всегда наводит на определенные размышления. Работники министерств отчитываются о том, на сколько выросло производство того или иного вида продукции. При этом промышленность, строительство, сельское хозяйство у нас частные. Другие чиновники регулярно сообщают о том, сколько сотен тысяч рабочих мест создано в стране, при том что статистика безработицы не меняется никак… Напрашивается логичный вывод о том, что главной проблемой на пути развития экономики является государственная экономическая политика. Но мы такой вывод делать не будем.

«О петициях» — Механизм петиций — штука сама по себе интересная. Президент ТОКАЕВ тематику и механизм прямого диалога продвигает достаточно последовательно. С первых дней его правления был создан Национальный совет общественного доверия, переросший затем в Национальный курултай. И этот механизм — вполне рабочий… Нужно назвать плюсом инструмента петиций выработку навыка у госорганов и госслужащих публично аргументировать и отстаивать в дискуссии свои решения. Монологи-то все умеют вести.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ – «Пенсионный возраст растет, а пенсионные активы нет» — Эффективность управления пенсионными активами можно оценить по их реальной годовой инвестиционной доходности. Реальная доходность определяется как разница между номинальной доходностью по ценным бумагам и инфляцией за год. Средняя ежегодная реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ за десять лет (2014–2023) составила всего 0,1% (источник информации – презентация Нацбанка – слайд 6). В долгосрочных актуарных расчетах ЕНПФ прогнозируется, что в будущем средняя реальная годовая ставка инвестиционной доходности пенсионных активов ЕНПФ, управляемых Нацбанком, составит 2%. В сравнении с другими странами это очень низкие показатели.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Плохое госуправление и самообман: эксперт высказался о продаже «КазАтомПрома» Нацфонду» — Экономист Марат КАИРЛЕНОВ прокомментировал решение правительства о покупке акций «КазАтомПрома» на деньги из Национального фонда. Напомним, сегодня Национальный банк Казахстана сообщил о покупке акций компании «КазАтомПром» для Национального фонда. Правительство решило купить акции «КазАтомПром» на 467,4 млрд тенге, чтобы поддержать республиканский бюджет. Для этого Нацбанку нужно обменять примерно 970 млн долларов из Национального фонда на тенге. По мнению экономиста Марата Каирленова, это плохая практика. В прошлом году правительство Казахстана также купило акции «КазМунайГаза».

ZAKON . KZ . «1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок» — Выпускник из Алматинской области набрал всего 1 балл на ЕНТ. Оказалось, что он таким способом хотел установить антирекорд, попасть в историю и доказать казахстанцам, что жизнь на этом не заканчивается. Корреспондент побеседовал с юношей и узнал о его планах. Буквально шумиху поднял после ЕНТ 17-летний Ерасыл УАЛИЕВ. Он выпускник средней школы №12 поселка Байсерке Илийского района Алматинской области. Оказалось, что юноша, набравший на тестировании 1 балл, имеет красный аттестат – до девятого класса он учился на «отлично». И школу окончил хорошо — Я хочу на своем примере показать, что жизнь продолжается, не надо опускать руки.

ORDA . KZ . «Американская мечта: как казахстанцы нелегально попадают в США» — Недавно казахстанцев потрясла новость о соотечественниках, чья попытка нелегально пересечь границу США закончилась крушением лодки. К счастью, они выжили. Вдохновлённый мечтой о лучшей жизни Ринат БОЛАТОВ решил рискнуть и пересечь границу США нелегально. Спустя два года он рассказывает о своём пути через океаны, джунгли и о том, почему такие затеи — опасное приключение.

TENGRINEWS . KZ . ««Есть те, кто уезжал, но вернулся». Как жители Казахстана хотят сохранить свой Казахстан» — В Казахстане может исчезнуть… Казахстан! Речь о селе в Жаксынском районе Акмолинской области. Сейчас, по официальным данным, здесь проживают меньше 50 человек. В районной администрации решили упразднить населенный пункт. Местные жители против этого и хотят сохранить свой родной аул. Корреспонденты посетили Казахстан и узнали подробности.

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