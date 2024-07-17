Новый хозяин Белого дома определился на 99%

После 13 июля 2024 года мир несколько изменился. В первую очередь из-за того, что Дональд Трамп примерно на 99% обеспечил себе место в Овальном кабинете Белого дома. В его пользу сыграли удача, волевые качества и безупречный профессионализм фотокорреспондентов, которые работали на митинге республиканцев в Балтере (штат Пенсильвания). Теперь путь Трампу к президентству может преградить лишь удачное покушение на него.

Винтовка AR-15, из которой 20-летний Томас Крукс стрелял в Дональда Трампа, считается хорошим оружием. В гражданском варианте нет переключателя на автоматический огонь, однако прицел и сошки для упора были на месте. Расстояние в 125 метров при подобных раскладах – это как из пистолета стрелять в упор. 45-го президента спас темперамент, который заставлял его активно двигаться за трибуной.

Дональд ТРАМП. (Фото: АP Photo Gene/J. Puskar)

Поверить в инсценировку покушения невозможно. Тем более что покушавшийся своими выстрелами одного участника митинга «слонов» (символ республиканской партии) убил и двоих тяжело ранил. Только после этого контрснайперы охраны его ликвидировали.

К секретной службе США, которая обеспечивала охрану кандидата в президенты, масса претензий со стороны профессионалов, а вот фотографы свою работу выполнили выше любой похвалы. Благодаря им проявленные Трампом самообладание, воля, артистизм и решительность ушли в небывалый тираж. Вторым темпом пошли бесконечные мемы и фотожабы на базе событий покушения.

Все социологические замеры после покушения в Пенсильвании, а это колеблющийся штат, где побеждают то республиканцы, то демократы, фиксируют значительный рост популярности лидера «слонов». Поисковики в Штатах свидетельствуют о всплеске запросов «как зарегистрироваться на президентские выборы». Наблюдатели уверены, что это в своем абсолютном большинстве те, кто не собирался голосовать, а после 13 июля станут избирателями Трампа.

Здесь нужно помнить, что попытка сделать Дональда Трампа уголовником провалилась после решения Верховного суда (он выписал иммунитет на действия, совершенные в качестве президента), а в теледебатах с Джо Байденом кандидат от «ослов» (символ демократической партии) был отправлен в глубокий политический нокдаун.

Политическое убийство в таких раскладах объективно стало единственной возможностью лишить Трампа победы в избирательной гонке. Большинство традиционных СМИ в США выступают против 45-го президента, всячески его демонизируя. Он выступает и в качестве угрозы демократии, и в роли агента Путина, и просто олицетворяет инфернальное зло.

По закону больших чисел в поляризованном американском обществе должны были найтись люди, которые под воздействием пропаганды не поленятся приобрести винтовку и попытают счастья в политической пулевой стрельбе. Мэтью Крукс в этом отношении фигурант практически типовой и в чем-то ожидаемый представитель либерального терроризма.

Ли Харви Освальду в момент покушения на Джона Кеннеди исполнилось 24 года. Правда, он служил в корпусе морской пехоты и за 8,6 секунд смог произвести три выстрела из винтовки Carcano Model 91/38 (калибр 6,5-мм) с четырехкратным оптическим прицелом. Освальду при этом пришлось работать затвором, а цель была движущейся на автомобиле. Однако с расстояния в 82 метра две пули в американского президента он всадил.

У пиарщиков в лагере Байдена сейчас большие проблемы. Материалы, которые очерняют Дональда Трампа, они спешно отозвали от размещения. Потому что негатив в адрес политического лидера, которого только что собирались убить, публикой будет встречен с большим эффектом бумеранга. Нужно срочно менять стратегию, а когда до дня голосования остаются считанные месяцы, то сделать такое сложно. В смысле поменять стратегию можно запросто, но нужна эффективная.

Трамп надежно оседлал архетип героя. Его травят в СМИ, преследуют в судах, пытаются разорить, до этого украли выборы, теперь еще в него стреляют. Сам кандидат от «слонов» эффектно призывает сплотиться и бороться со злом. Глубинная большая политика питается глубинными архетипами и здесь лидер республиканцев действует совершенно в согласии с канонами политической жизни и борьбы. Рост акций компаний, связанных с Дональдом Трампом, свидетельствуют о голосовании за него долларом.

Мировые элиты быстро осваиваются с высочайшей вероятностью возвращения Трампа в Белый дом. Первый мощный толчок к этому дали теледебаты с Джо Байденом, ну а уж теперь можно говорить о завершении коренного перелома в электоральной гонке.

Серьезные эксперты от возвращения Трампа в Овальный кабинет для России ничего особо радужного не рисуют. Вместе с тем, это тот человек, который самостоятельно принимает решения. К тому же у лидера республиканцев это последняя каденция и он не обеспокоен перспективами на следующую избирательную кампанию.

Возможно, симпатии к Трампу в Российской Федерации усиливаются из-за плохих отношений этого политика с президентом Украины Владимиром Зеленским. В Сети полно фотографий с надписями на российских боеприпасах «За Трампа» или «За ухо Трампа», которые посылаются по украинским позициям. А еще «завирусилась» шутка, где Дональд Трамп не получит выплату в 3 млн рублей как 300-ый, поскольку ранение получено вне зоны СВО.

Сами украинские эксперты печально оценивают возвращение Трампа в действующие президенты. Украина – это игрушка и дойная корова демократов, с помощью финансирования Незалежной они очень сильно пополнили свою черную партийную кассу. Республиканцы от распределения данного пирога традиционно отрезаны, а потому к военной, экономической, дипломатической и прочей поддержке Киева относятся достаточно прохладно. Ну а с добавлением личностных моментов между лидерами двух стран все получается еще хуже. Люди Зеленского, например, не пустили экс-президента Петра Порошенко на съезд республиканцев, а это тоже маркер внутриукраинских раскладов.

Вице-президент от Трампа Джеймс Дэвид Вэнс – самый активный в Штатах противник санкций против России и никакой ценности для Вашингтона в Украине не видит.

Ничего хорошего президентство Дональда Трампа не сулит Пекину. В США уже сложился межпартийный консенсус по необходимости сдерживания развития Поднебесной, но одно дело Байден, который вводит санкции и различные ограничения без огонька и совсем другое – Трамп, для которого производственная конкуренция с Китаем в высокотехнологичных секторах является делом принципа. В любом случае взаимный товарооборот двух самых мощных экономик современности падает год за годом.

Европейские союзники США напряглись из-за того, что Дональд Трамп не любит нахлебников. За военную помощь он заставит платить. Причем, как показала практика, нашего фигуранта интересуют не абы какие военные расходы, а именно те, которые идут на пользу американскому ВПК. Евросоюз Трамп не любит, а потому в меру сил будет способствовать тому, чтобы эта замысловатая конструкция распадалась на национальные квартиры.

Дональда Трампа не пригласили на празднование 75-летия НАТО, которое проходило 9-11 июля в Вашингтоне. Теперь европейские функционеры обеспокоены, каким образом фаворит президентский гонки будет трактовать 5 статью устава альянса. Тем более, что там достаточно обтекаемая формулировка и нет четкости какую именно помощь должны оказывать США союзнику, подвергшемуся агрессии.

Для Израиля Дональд Трамп – это фактор надежды. Правда, в предыдущие выборы еврейские банкиры его несколько подвели, а потому возможны корректировки отношений с Тель-Авивом в ту или иную сторону, но в целом данный политик общий язык с еврейским лобби находил.

Сам факт покушения на стремительно уходящего в отрыв кандидата в президенты США свидетельствует о глубоком глобальном кризисе. Нормальных рабочих инструментов преодоления межэлитных противоречий больше нет, а разногласия между враждующими группировками растут и ставки в борьбе тоже.

Наблюдатели отмечают, что далеко не все американцы уверены в непричастности нынешней администрации Белого дома к стрельбе по Трампу. Если вдруг состоится еще одно покушение, а тем более успешное, то это может привести к самым непредсказуемым последствиям для Штатов. В конце концов республиканская партия не является политической организацией вождистского типа. Там внушительная когорта известных и влиятельных политиков, сенаторов, конгрессменов, бизнесменов, за которыми стоят большие деньги американского капитала (в первую очередь производственного). Поэтому в случае повторения эксцесса в Балтере есть кому взяться за оружие.

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