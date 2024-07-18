Что волнует душу казаха в середине июля

Сетевые СМИ о казахской прессе

Назира ДАРИМБЕТ – «Про наследников Болата Назарбаева и наркотики для Бишимбаева» — Среди законных наследников на имущество Болата Назарбаева оказались не только его 14 детей, но и последняя официальная жена, пишет t-канал Dala Inside со ссылкой на свой источник.

По словам источника канала, на сцену неожиданно вышла певица Динара (Кемелхан) Маметекова, которая зарегистрировала брак с Болатом Назарбаевым буквально незадолго до его смерти.

По его словам, Болат Назарбаев в первый раз написал завещание в 2014 году, и тогда все имущество завещал старшему сыну Нурболу. Большая часть наследства принадлежит и сейчас ему.

«Но в законе есть статья касательно законной жены, поэтому она тоже имеет право претендовать на наследство», — добавил источник.

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МВД опровергло информацию, что бывшему министру нацэкономики Куандыку Бишимбаеву, осужденному за убийство супруги Салтанат Нукеновой, пытались передать наркотики, пишет Skifnews.kz.

7 июля появилась информация, что неизвестная женщина пыталась передать марихуану, завернутую в фаршированные перцы, кому-то из находящихся в столичном СИЗО. Позже стали распространяться слухи, что якобы «передачка» предназначалась Куандыку Бишимбаеву.

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Политолог Асхат Касенгали в интервью ресурсу Dalanews.kz прогнозирует, что в 2030 году в Казахстане, в отличие от соседей в ЦА, будет новый президент.

В отношении других стран Центральной Азии у него такой уверенности нет:

«В Туркменистане у власти Сердар Бердымухамедов, он еще молод, ему за 40, и есть основания полагать, что он останется еще на несколько лет.

Глава Таджикистана по-прежнему находится у власти, но трон, скорее всего, перейдет к его сыну, мэру Душанбе Рустаму Эмомали.

В Узбекистане Мирзиев провел конституционный референдум и обнулил свой срок. Теперь он может сидеть до 2040 года. Если не до 2040 года, то, по оценкам, он может продержаться примерно до 2035 года.

Казахстан также внес изменения в Конституцию, касающиеся срока президентства, теперь президент будет занимать должность 7 лет и только один срок. Думаю, что 2030 год мы встретим с другим президентом».

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««Двуногими животными» окрестил горожан чиновник из Шымкента» — Абилкайыр Онгар, руководитель управления развития комфортной городской среды Шымкента, обозвал тех, кто мусорит, «двуногими животными», что возмутило пользователей, пишет Skifnews.kz.

«Двуногие животные среди нас. Еще обижаются, если называешь скотом человека, который бросает мусор», — так подписал 29-летний чиновник свой сторис в Instagram.

Это возмутило пользователей социальных сетей.

«Этот пост написал не необразованный казах, а наоборот, получивший образование, причем он является чиновником. Мы не оправдываем тех, кто бросает мусор. Независимо, делают они осознанно или нет, они вредители общества. Но разве можно их называть «скотом», «животными»? Они тоже члены общества. А ты — представитель власти. И, сидя во власти, ты называешь свой народ «скотом»?», — пишет журналист Абай Балажан на своей странице в Facebook.

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Студентка университета Нархоз обвинила помощника декана в харассменте, пишет Stan.kz.

В сети бурно обсуждается пост Фатимы Майсар, которую, по ее словам, несправедливо не допустили к летнему семестру, кроме того, сотрудник вуза приставал к ней.

Студентка обратилась с этим вопросом в деканат, к помощнику декана, но вместо решения проблемы столкнулась с харассментом.

Она также сообщила, что в результате того, что среди студентов были те, кто с помощью чужих логинов удаляли людей с дисциплин, чтобы потом зарегистрироваться самим вместо них, она была удалена из списка. Это оказалось возможным, потому что в начале года всем первокурсникам дают уникальный пароль и логин, но скидывают его в общую группу.

Студентка считает, что в университете недостаточно защищены личные данные, потому что каждый студент может посмотреть чужой логин и пароль, а сотрудники вуза имеют доступ к личным данным студентов.

После шума в соцсетях администрация вуза пообещала, что решит проблему Фатимы Майсар.

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Видео трех девушек в хиджабах, заявивших об отъезде в Афганистан, напугало пользователей, пишет Azattyq Ryhy.

В соцсетях распространилось видео, на котором семеро девушек в черных одеяниях с казахстанским флагом заявили, что уедут в Афганистан.

«Утром отправляемся в Афганистан!», — заявляет на видео группа девушек в никабах под песню «Служим Республике Казахстан».

При этом одна из них прикрылась казахстанским флагом. Видео не на шутку напугало пользователей.

«Это так страшно», «Наши бабушки так не одевались», «Это неправильно, так одеваться», «Может, под этой одеждой у некоторых из них есть оружие», «Надо быть осторожными», «Арабкулы» (арабские рабы)», «Современные ниндзя», — написали они в комментариях.

В ответ авторы видео написали: «Все, мой народ, утром отправляемся в Афганистан».

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Общественное объединение «Союз офицеров» направило жалобу начальнику департамента полиции Астаны Марату Толебаеву и потребовало привлечь Молдир Муканову к ответственности за издевательство над образом Героя Советского Союза, писателя Бауыржана Момышулы, сообщает Nege.kz.

На интеллектуальном шоу «Қыздар мен жігіттер» на телеканале «Ел арна» в развлекательных целях использовали образ полководца. Одна из участниц — супруга юмориста Турсынбека Кабатова Молдир Муканова — должна была угадать человека на тантамареске (стенд для фотосъемки с отверстием для лица). При этом ее голова была помещена в прорезь для лица.

Многие посчитали это издевательством и осквернением памяти Бауыржана Момышулы. Среди них Зейнеп Ахметова, невестка Бауыржана Момышулы, которая также возмутилось этой сценой.

Позже руководство телеканала прокомментировало скандальную съемку и попыталось оправдаться.

«Концепт программы создан таким образом, чтобы пропагандировать и прославлять великих личностей, не было целью издеваться над нашим великим предком Бауыржаном Момышулы и другими известными людьми», — объяснили на телеканале.

Глава «Союза офицеров», генерал-майор в отставке Махмуд Телегусов сообщил изданию, что военные со всего Казахстана обращаются в организацию и возмущаются.

По словам генерала, в департаменте полиции города Астаны приняли заявление и должны объявить о своем решении в ближайшее время.

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Виктор МАЙЛИН – «Шапалак от Артаева: о чем рассказал известный боксер» — Мы уже упоминали в обзорах YouTube-канал «Уақыт көрсетеді», который ведет Нурсеит Жылкышбай, некогда работавший телерепортером. Его конек — это обширные камерные интервью. На этот раз он встретился с Бахтияром Артаевым — это заслуженный мастер спорта, десятикратный чемпион Казахстана по боксу, Олимпийский чемпион 2004 года и обладатель кубка Вэла Баркера как самый техничный боксер того победного турнира. У него в Таразе была своя именная боксерская школа, которую он перевел на баланс государства, хотя мог бы и продать.

Как обычно, вопросы ведущего были с подтекстом, как и само название ролика: «АРТАЕВҚА ҚАСТАНДЫҚ ЖАСАҒАН КІМДЕР?…» — «КТО ВРЕДИЛ АРТАЕВУ?». Дело в том, что долгое время после своих исторических спортивных заслуг Бахтияр Артаев провел в столице республики, работая на различных должностях…

Касаясь вопроса, вынесенного в подзаголовок, знаменитый спортсмен вспомнил, как намеками его вынудили написать добровольное заявление об уходе с должности в Астане. Но он ни о чем не жалеет. Он честно работал за одну зарплату (как он подчеркнул — за 180 000 тенге), при нем состоялись успехи сборников (золотые медали с чемпионата мира), а при тех, кому понадобилось его место, провал — всего лишь две бронзы с Олимпиады. Интервьюер в беседе назвал имя одного из этих интриганов — это Самат Ергалиева, которая некогда была главой Комитета по спорту.

Более того, были чьи-то опасения, что он может претендовать на более высокие должности (вплоть до министра, курировавшего спорт) — сам Бахтияр об этом узнал позже.

Непрекращающиеся интриги, пронизывающая коррупция – об этих негативных явлениях в чиновничьей среде ему было неприятно узнать в свое время, ну а теперь вспоминать в беседе. Есть люди, которым бы он отвесил, нет, не крепкий боксерский удар, а просто шапалак (пощечину) — ибо они даже недостойны нормального мужского удара.

Потом Бахтияру был задан вопрос о неказистых судьбах не просто боксеров, а именно олимпийских чемпионов. Ответ был по-казахски цветист, но Артаев все же не ушел от него: чтобы и у чемпионов, и у всех было все нормально, достойно, должен быть нормальный руководитель («хан»), компетентный, знающий все стороны бытия человека, общества, в частности, именно казахского, и уделяющий этому самое пристальное внимание…

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По всей стране разнеслась весть об административной отсидке Турсынбека Кабатова, артиста разговорного жанра. Точнее, о его выходе на свободу после 5 суток ареста за нарушение общественного порядка, после чего он сразу приступил к концертной деятельности. А одной из его шуток со сцены стала следующая: «У меня было 5 суток подготовки к моему концерту, ни мобильный телефон, ничто меня не отвлекало. Теперь Кайрат Нуртас имеет более продолжительное время для своей подготовки». Как пишут — публике зашла такая веселая бравада.

Нетрудно догадаться, что речь шла о получении административного срока Кайратом Нуртасом, который стал участником драки со своим товарищем во время авиарейса. Пока Кайрат отбывает срок, в социальных сетях общественность прошлась по его супруге. Мол, он, бедный, сидит в камере, а она отдыхает в Испании. Как гласит народная поговорка, на чужой роток не накинешь платок. Жұлдыз Әбдікәрімова, супруга Кайрата Нуртаса, не преминула ответить как хейтерам, так и обыкновенным пользователям социальных сетей, взявшимся посудачить по, в общем-то, грустному поводу.

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Dialog.kz. «Журналистка указала как надо жить популярному певцу Димашу Кудайбергенову» — Известная казахстанская журналистка Гульбану Абенова раскритиковала популярного певца Димаша Кудайбергена. Журналистке не понравилось, что всемирно известный казахстанский певец посетил завод военной техники, сообщает издание Stan.kz. По мнению Гульбану Абеновой, Димашу нужно быть более внимательным к людям из своего окружения.

В социальных сетях известная журналистка Гульбану Абенова сообщила, что её читатели прислали ей видео, на котором Димаш Кудайберген посещает фабрику Барысова. После этого она задалась вопросом: зачем Димашу посещать завод военной техники?

«Неужели Барысов заплатил ему за это крупную сумму денег?! Айналайын, Димаш! Не связывайтесь с ворами и мошенниками и не пятнайте своё имя, как этот белый костюм. Саясат Нурбек использовал вас для рекламы науки и «Болашака». После того, как я тебя раскритиковала, у тебя хватило смелости и мужества отказаться от этого. Все слова, произнесённые тобой, важны для людей, потому что они верят в тебя. Поэтому нужно тщательно выбирать своё окружение», — написала журналистка.

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Почему в Казахстане отсутствует единая оппозиция к власти? По мнению некоторых наблюдателей, современная казахстанская оппозиция не конкурентоспособна. Таков вывод авторов материала, опубликованного на страницах издания Dalanews.kz.

Статья на этом сайте называется «Системный авторитаризм или почему казахстанская оппозиция не конкурентоспособна» и посвящена анализу казахстанской оппозиции. В ней перечислены причины отсутствия единого фронта против казахстанской власти. Согласно авторам, среди объективных причин — скрытые мотивы набора баллов в глазах общественности, направленные на дискредитацию власти. Различия в политических и материальных амбициях каждого из оппозиционеров также мешают формированию единого политического курса, даже по ключевым вопросам.

Таким образом, казахстанская оппозиция страдает от генетического или, если хотите, кровного авторитаризма. Борясь долгие годы с авторитаризмом предыдущих режимов, оппозиция в какой-то мере унаследовала их черты и стала их зеркальным отражением. Например, вероятность победы казахстанских оппозиционеров на демократических выборах и последующего прихода к власти считается маловероятной. Она не признает иных результатов и воспринимает себя как автократическую силу. Также следует отметить, что недостаточное понимание региональных особенностей мешает оппозиции разработать цельный стратегический план, который мог бы предложить альтернативу официальной политике.

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Томирис ТЛЕУБЕКОВА – ««Меня тащили, словно скот»: похищение девушки «по казахскому обычаю» и бездействие полиции шокировали Казнет» — В Мангистауской области 21-летняя девушка обвиняет полицию в бездействии после попытки похищения, совершенной три месяца назад. По словам пострадавшей, дело дважды закрывали, ссылаясь на «казахский обычай». Об этом сообщает Stan.kz.

По словам пострадавшей, при выходе из подъезда молодой человек по имени Алпамыс схватил ее за грудь, сжал, поднял, а затем, когда она упала, поднял за ноги и против ее воли посадил в машину.

«Он поднял меня как скот«, — приводит слова пострадавшей издание.

Очевидцы произошедшего подтверждают слова девушки. По их словам, двое молодых людей схватили ее за руки и пытались повалить на землю, игнорируя ее протесты. Когда прохожие попытались вмешаться, молодые люди им препятствовали.

«Я хочу, чтобы все виновные понесли заслуженное наказание, чтобы было проведено тщательное и справедливое расследование. Я не верю, что дело снова закроют из-за отсутствия состава преступления. Меня, словно скот, тащили с улицы и посадили в машину. После этого я месяц не ходила на работу«, — заявила пострадавшая.

Несмотря на показания девушки и свидетелей, полицейские района Мунайлы дважды закрывали дело о похищении. По словам пострадавшей, правоохранители ссылались на то, что молодой человек не довез ее до дома, а высадил по пути, и что произошедшее является «казахским обычаем», не представляющим состава преступления. Девушка утверждает, что получила психологическую травму и намерена обратиться с жалобой в МВД.

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В Жамбылской области 14-летняя школьница, предположительно, подверглась групповому изнасилованию, но подозреваемые остаются на свободе.

В Кордайском районе Жамбылской области 14-летняя девушка, предположительно, стала жертвой группового изнасилования. Об этом сообщает информационное агентство «Biz01.KZ» со слов матери пострадавшей. По данным издания, уже 15 дней с момента случившегося компетентные органы бездействуют.

Несмотря на признательные показания и наличие свидетелей, подозреваемые в совершении преступления не задержаны. Сотрудники Кордайского районного отдела внутренних дел и прокуратуры ссылаются на необходимость дождаться результатов анализа, взятого у потерпевшей, прежде чем арестовывать подозреваемых. Инцидент произошел 26 июня, и расследование до сих пор не продвинулось, ожидая результатов генетической экспертизы…

Опасаясь, что дело может быть замято, семья пострадавшей обратилась с призывом к генеральной прокуратуре и суду с просьбой о справедливом расследовании.

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