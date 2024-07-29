«Олимпийская рулетка»

Сетевые СМИ о шансах сборной Казахстана в Олимпийских играх в Париже

Руслан МЕДЕЛБЕК – ««Люди вправе требовать золота». Казахстан в канун Олимпиады в Париже: оценки и прогнозы» — Олимпийские игры в Париже станут челленджем для сборной Казахстана после её провального выступления в Токио, где страна не выиграла ни одного золота. Люди ждут медалей высшей пробы от атлетов, которые тренируются на их налоги, говорят эксперты в разговоре с Азаттыком. Международная аналитическая компания Nielsen прогнозирует, что Казахстан выиграет две золотые награды во Франции, американский сайт Sports Illustrated предрекает, что страна останется без золота.

Олимпиада в Токио в 2021-м (её перенесли на год из-за пандемии) стала для казахстанских атлетов крайне неудачной. Боксёры, которые традиционно приносили золото в копилку сборной, ограничились двумя бронзовыми медалями (их принесли Сакен Бибосынов в весовой категории до 52 кг, Камшыбек Кункабаев, свыше 91 кг).

Бекзат Нурдаулетов (81 кг), выигравший чемпионат мира по боксу в 2019 году, потерпел поражение во втором раунде. Василий Левит, завоевавший серебро Олимпиады в Рио (91 кг), проиграл уроженцу Кубы Энмануэлю Рейесу, который выступает за Испанию.

Последней надеждой были каратисты. Но и Дархан Асадилов, который отправила на Олимпиаду в качестве лидера рейтинга в категории до 60 кг, и лидер женской сборной Софья Берульцева (+61 кг) проиграли в полуфинале.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине фортуна, казалось, отвернулась от Казахстана окончательно. Болельщики надеялись хотя бы на бронзу, но атлетам не удалось завоевать ни одной медали.

Комментатор телеканала «Казспорт» Шалкар Естен говорит, что болельщики ждут реванша на Олимпиаде в Париже…

После серии неудач в спорте в обществе и даже в стенах парламента заговорили о деньгах, выделяемых на спорт из казны. В министерстве спорта и туризма на фоне усиливающейся критики сообщили, что в 2023 году на спорт из бюджета выделено 660 миллионов долларов (310 миллиардов тенге).

Комментатор телеканала «Спорт+» Рауан Окас считает, что люди вправе требовать золота на Олимпийских играх, так как на спорт уходят бюджетные миллиарды, деньги налогоплательщиков…

Если Казахстан не выиграет ни одного золота в Париже, то в ответственных за спорт госструктурах могут произойти очередные изменения, не исключает спортивный обозреватель Рауан Окас.

Александр ТРОФИМОВ – «Олимпийская рулетка» — Официальный старт XXXIII Олимпийских игр запланирован на 26 июля, хотя за два дня до этой даты первые матчи уже провели регбисты и футболисты. За Казахстан в Париже будут выступать 80 атлетов, завоевавших 92 лицензии в 25 видах спорта. Кто из них способен завоевать медали? Этот вопрос сейчас мучает миллионы казахстанских болельщиков.

Прогнозов, как всегда, много, в том числе и от наших зарубежных друзей. Так, по мнению издания Sports Illustrated, Казахстан на предстоящей Олимпиаде выиграет шесть медалей: одну серебряную и пять бронзовых. Серебро должен получить борец вольного стиля Азамат ДАУЛЕТБЕКОВ, выступающий в весовой категории до 86 кг. Две бронзовые медали якобы добудет гимнаст Милад КАРИМИ — в вольных упражнениях и на перекладине. На третью ступень пьедестала поднимутся, по прогнозам, два боксера — Асланбек ШЫМБЕРГЕНОВ (71 кг) и Карина ИБРАГИМОВА (57 кг), а также выступающая в стендовой стрельбе в упражнении трап Мария ДМИТРИЕНКО. Золото, увы, нам журналисты не пообещали.

Более позитивный прогноз для нас выдала компания Nielsen Gracenote, которая занимается анализом данных и предсказаниями на спортивные события. Так, по расчетам суперкомпьютера, Казахстан завершит Олимпиаду с 10 медалями: двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми. При этом данные Gracenote основаны на анализе выступлений спортсменов после Олимпиады-2020 в Токио, где мы, как известно, завоевали восемь бронзовых наград…

В этой связи немного странным выглядит медальный прогноз президента Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадия ГОЛОВКИНА.

— Наша команда очень сильна, у них очень сильный арсенал, который позволяет им осуществить свою мечту и выиграть медали. Олимпийские игры — это необыкновенный опыт. Это лучшее, что может случиться со спортсменом-любителем. Это лучше, чем Рождество и твой день рождения, вместе взятые. Хотя золотые медали во многом похожи на рулетку, — сказал Головкин в интервью Los Angeles Times.

Мы все же в отличие от главы НОК не будем полагаться на рулетку, а попытаемся более точно объяснить, кто из наших олимпийцев на что способен.

Безусловно, стоит ждать медалей от боксеров. Но не потому, что у них больше всех лицензий — десять, а потому, что общий средний уровень казахстанского бокса довольно высок и, несмотря на существенный спад, все еще котируется в мире.

Хорошие шансы завоевать медаль, может, даже и золотую, имеет гимнаст Нариман КУРБАНОВ. На своем любимом снаряде — коне — он может всех обскакать, что не раз делал на этапах Кубка мира. Но тут сильна цена ошибки. Можешь получить все, а можешь и ничего…

Если дзюдоистка Абиба АБУЖАКЫНОВА выступит в свою силу, то обязательно попадет на пьедестал. Все-таки она третий номер мирового рейтинга в весе до 48 кг и дважды брала бронзу чемпионата мира.

То же самое касается и легкоатлетки Норы ДЖЕРУТО.

Женис БАЙХОЖА – «Олимпиада-2024: главными героями от Казахстана станут не боксеры и не борцы…» — С семи предыдущих летних Олимпиад (1996-2020), на которые Казахстан отправлял собственные делегации, наши спортсмены привезли в общей сложности 72 награды – это без учёта призовых мест, аннулированных вследствие допинговых разоблачений. 60 из них, или 83,3 процента, были завоёваны в единоборствах – боксе (24), борьбе (17), дзюдо (4), каратэ (2) и таэквондо (1), а также в тяжёлой атлетике (12). И лишь 12, или каждая шестая, пришлись на все остальные виды спорта. Но теперь в Париже вполне может случиться так, что последние принесут нам до половины медалей. И для такого прогноза есть веские основания.

Казахстанских штангистов (как, кстати, и борцов-женщин) на предстоящих Играх не будет вовсе. А результаты, показанные «единоборцами» в ходе завершившегося предолимпийского цикла, наталкивают на вывод, что им в лучшем случае достанутся в общей сложности четыре-пять наград. Есть и другие обстоятельства, заставляющие сомневаться в их возможностях. Скажем, в квартете наших спортсменов, которые выступят в греко-римской борьбе, нет никого младше 28 лет, а двоим исполнилось 33-34 года. Это преклонный для палуанов возраст. У «вольников» ситуация получше, и, возможно, кто-то один из них зацепится за медаль – бронзовую или, максимум, серебряную.

Теперь что касается боксёров. Два «золота», одно «серебро» и одна «бронза», завоёванные казахстанцами на прошлогоднем мужском чемпионате мира в олимпийских весовых категориях, не должны вводить в заблуждение. Ведь тот турнир, организованный IBA, которую МОК считает «нерукопожатной» (а на днях он официально отказал ей в признании), бойкотировали около двух десятков национальных сборных, в том числе те, чьи спортсмены увезли с предыдущей Олимпиады более трети всех разыгранных медалей. Да и целый ряд других стран отправил на ЧМ не самые сильные составы. Реальный же уровень наших лучших бойцов мы увидели на Азиатских играх, на которых они остались без «золота», довольствовавшись тремя наградами более скромного достоинства. И это в отсутствие сборных из Европы, Северной и Южной Америки, то есть Кубы, США, Великобритании, Франции и т.д.

Наша мужская сборная шпажистов благодаря отличным выступлениям на протяжении всего последнего сезона, в том числе на отборочных турнирах к Олимпиаде, теперь входит в топ-4 мирового командного рейтинга. Выше неё располагаются только дружины из Франции, Италии и Японии, которые вместе с венгерской (5-я позиция) считаются главными фаворитами. Но Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Ерлик Сертай уже имеют опыт побед над ними…

Казахстанским болельщикам есть смысл внимательно следить и за соревнованиями в стрелковых видах. Тем более что, например, в пулевой и стендовой стрельбе нашу страну впервые будут представлять сразу 9 участников – всего на одного меньше, чем в боксе, и больше, чем в борьбе, дзюдо, лёгкой атлетике, гребле на байдарках и каноэ, которые прежде составляли основу олимпийской делегации РК. Рекордным будет и количество дисциплин (12 из 15, включённых в программу ОИ), в которых поведут борьбу за медали наши снайперы. Ни в одном другом виде спорта казахстанцы не участвуют в розыгрыше такого количества наград…

Спортивный эксперт Иван РЕЗВАНЦЕВ – «Для Казахстана это будет самая непредсказуемая Олимпиада в истории» — 54 казахстанца впервые будут участвовать в Олимпийских играх, среди них очень много молодых ребят. Именно они могут сотворить сенсацию. Как говорится, молодые и дерзкие. Речь идёт о тэквондо, о пулевой стрельбе, ну и, конечно, о боксе. Именно в этих видах спорта можно ожидать громких сенсаций.

Думаю, в художественной гимнастике должна удивить Эльжана Таниева. И в первую очередь потому, что она долгие годы входит в топ, скажем, пяти лучших гимнасток мира. К тому же на нынешней Олимпиаде не будут выступать россиянки и белоруски. И ей представится шикарная возможность войти в призёры. Надеюсь, она воспользуется этой возможностью.

Сюрприз может преподнести и спортивный гимнаст Нариман Курбанов в упражнениях на коне. При условии, что он сумеет настроиться. Дело в том, что алматинец постоянно становится призёром крупнейших международных соревнований и возглавляет мировой рейтинг в этом виде упражнений. Но когда дело доходит до чемпионатов мира, он сразу теряется и даже не оказывается среди призёров. Главное, чтобы перед Олимпиадой он сумел настроиться и показать свой максимальный результат.

На мой взгляд, для Казахстана это будет самая непредсказуемая Олимпиада в истории, потому что явных фаворитов, кроме боксёров, у нас практически нет.

Тут многое будет зависеть от удачи. Если повезёт (реально повезёт), то две-три золотые медали у нас будут. Ну а если нет, то результат вполне может получиться хуже, чем в Токио. Потому что в первые олимпиады мы выступали на советском багаже, даже после нулевых тренеры работали на том же багаже, который был при Советском Союзе.

Александр ЛЯХОВ – «Олимпиада-2024: теннис без Рыбакиной — и не только» — Поздно вечером 25 июля на сайте Федерации тенниса Казахстана появилось обращение Елены РЫБАКИНОЙ — «Дорогие казахстанцы! Мне тяжело сообщать об этом, но, к сожалению, я не смогу принять участие в Олимпиаде в Париже.

После Уимблдонского турнира я заболела острым бронхитом, и, несмотря на попытки вернуться к тренировкам, мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт.

Мне очень жаль, что я не смогу оправдать ваши надежды и выступить за нашу сборную на Олимпиаде в Париже. Я была так близка к медали в Токио и тщательно готовилась к парижским Играм, чтобы завоевать золото для Казахстана. К сожалению, болезнь не дала этим планам сбыться.

Желаю всем казахстанским спортсменам удачи и успехов в Париже! Я буду болеть за всех наших атлетов и верю, что они смогут достойно представить нашу страну на Олимпиаде. Алға, Қазақстан!».

Теннисные турниры — особые. Во-первых, олимпийский чемпион — звание особое: у него не бывает приставки «экс-», оно на всю жизнь. Бывают, правда, допинговые обстоятельства, особенно после того, как срок хранения олимпийских проб увеличили до 10 лет. Из-за чего Казахстан лишился сразу шести золотых олимпийских медалей, добытых на тяжелоатлетическом помосте (Илья Ильин — 2, Светлана Подобедова, Майя Манеза, Зульфия Чиншанло и Ниджат Рагимов — по 1).

Во-вторых, эти турниры скоротечны: например, нынешний турнир займёт 9 дней — с 27 июля по 4 августа. Уже 2 августа мы узнаем олимпийских чемпионов — 2024 в смешанном разряде, 3 августа — в женском одиночном и мужском парном разрядах, 4 августа — в мужском одиночном и женском парном. Понятно, что гнаться за всеми зайцами сразу — можно ни одного не поймать, как это не раз уже случалось с самыми выдающимися теннисистами. У нас на три разряда был заявлен Александр Бублик, на два — Елена Рыбакина. После отказа последней у Саши на один разряд стало меньше.

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