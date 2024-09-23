«Барри Бузан: Эпоха доминирования Запада в мире подходит к концу». «Реверанс Кремлю прикрывает «Турецкий марш»?». «Экономика Казахстана: под властью неоклассической теории». «Почему бизнесмены не видят смысла вкладываться в Казахстан»

Сетевой Казахстан 23 сентября 2024г.

TIME . KZ . «Запад сдал: что дальше?» — В Астане выступил один из виднейших теоретиков международных отношений почетный профессор Лондонской школы экономики Барри БУЗАН.

Лекция была посвящена формированию нового мирового порядка, вызвав интерес у политологов, парламентариев и журналистов. Легенда теории международных отношений Бузан заявил, что эпоха доминирования Запада в мире подходит к концу… Один из вопросов, прозвучавших из зала, касался роли Казахстана в этом новом мировом порядке. Профессор Бузан признал, что наша страна, зажатая между двумя крупными державами — Россией и Китаем, находится в сложной геополитической позиции. Он охарактеризовал Казахстан “маленьким орешком” в военном и экономическом плане, но при этом подчеркнул, что страна обладает значительным потенциалом для гибкого маневрирования в условиях меняющейся мировой политики.

«Север ждёт с широкими объятиями» — С начала этого года полицейские обнаружили почти 1350 “резиновых” квартир, в которых были прописаны 36 тысяч человек. Есть случаи, когда в одной квартире регистрируют по тысяче жильцов! О том, как с этим борются, о планах по регистрации и выдворению иностранцев, допустивших нарушения, новых правилах для кандасов и переселенцев с юга на север рассказали представители МВД и Министерства труда и социальной защиты населения в пятницу на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

AZATTYQ . ORG . «Запад осторожно расширяет возможности для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Что может из этого выйти?» — Политическая ситуация в России продолжает усложнять жизнь работающим там трудовым мигрантам из Центральной Азии. В этих условиях у западных стран есть возможность расширить влияние в регионе за счёт договорённостей о легальной миграции. Но в Евросоюзе и Великобритании растёт влияние правых сил, что может ограничить подобное сотрудничество. Канцлер Германии Олаф ШОЛЬЦ не раскрыл деталей миграционного соглашения, которое его страна заключила с Узбекистаном 15 сентября.

«Почему Токаев назвал Россию «непобедимой»? Как война изменила мнение казахстанцев о Москве?» — Западные издания обращают внимание на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта ТОКАЕВА о «непобедимости России», прозвучавшее во время его встречи с канцлером Германии Олафом ШОЛЬЦЕМ. СМИ на уходящей неделе пишут также о саммите «Центральная Азия — Германия» и отмечают изменения в общественном мнении и настроениях казахстанцев после вторжения России в Украину.

DN . KZ . «Реверанс Кремлю прикрывает «Турецкий марш»?» — Возвращаясь к словам Токаева, нужно также вспомнить, что они были сказаны во время саммита «Германия+Центральная Азия», который в Москве официально связывают с борьбой за влияние в нашем регионе. Об этом в начале сентября заявил сам министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ — «Мы не можем никому запрещать — это не в наших правилах и не в наших принципах — развивать отношения с теми партнерами, которые к этому готовы, если соответствующая страна видит в этом преимущество. Да, идет конкуренция за Центральную Азию, — продолжил он. — Есть форматы Центральная Азия плюс США, Центральная Азия плюс Евросоюз, плюс Германия, плюс Франция, плюс Япония, плюс Индия, плюс Корея, Иран, плюс Турция, много форматов».

Плюс все это происходит после важных шагов в рамках Организации тюркских государств – принятии общетюркского латинского алфавита (Москва считает это также своего рода вызовом), учений стран ЦА без участия России или вообще на территории Турции. С министром обороны этой страны Токаев также встретился буквально на днях, а правительство опубликовало проект договора с Турцией, который открывает казахстанское небо для турецких военных самолётов. Не секрет, что Москва продолжает считать военное сотрудничество стран ЦА с Анкарой попытками создать враждебную себе «армию Турана».

Правда, на этом фоне Астана, как мы видим, продолжает стараться играть роль кремлевской дуэньи, пытаясь нащупать на Западе возможности для переговоров с Кремлем, в которых путинская Россия сегодня, кажется, нуждается больше всех. Продолжает Казахстан и играть роль «моста» для российского «серого импорта», фактически – обхода санкций. Причем, как выясняется, не только для гражданских товаров, но и военных технологий. Также, буквально, на днях в нашей стране начались военные учения с участием российских военнослужащих, которые плохо сходятся с официальной казахстанской «нейтральной позицией» по войне в Украине. Трудно считать себя нейтральным, участвуя в военных учениях с войсками страны-агрессора.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ, PhD — «Экономика Казахстана: под властью неоклассической теории. Часть 5-я, финальная» — Аутистичное восприятие мира: почему отечественное (экономическое) экспертное сообщество неспособно предложить выход из кризиса. Это заключительная часть серии статей, посвященных критике неоклассической экономической теории, главенствующей в академических программах казахстанских и зарубежных университетов. В этой статье я расскажу о фундаментальных дефектах, заложенных в методологических подходах неоклассической школы экономики. Дело в том, что казахстанские экономисты не очень-то любят «философствовать» и какой-то там методологией заниматься… Поэтому воспользуемся советом Джона Гэлбрейта и будем напоминать нашим оппонентам, что «свиньи не умеют летать».

EXCLUSIVE . KZ . «Почему бизнесмены не видят смысла вкладываться в Казахстан» — В прошлом году президент Казахстана поставил задачу по увеличению ВВП страны к 2029 году в два раза. Предполагается, что задачу эту буду выполнять за счёт привлечения новых инвестиций и роста доходов бизнеса. Однако на площадке Kazakhstan Growth Forum 2024 крупные бизнесмены признались: при нынешних подходах правительства выполнить задачу практически невозможно… Ключевая причина этому, как отметили спикеры форума Kazakhstan Growth Forum 2024, заключается в том, что правительство осуществляет исключительно реакционные меры, занимается популизмом и не имеет определённых планов развития, которые бы гарантировали, что государство улучшит свою экономику и вложения в страну окупятся.

CHECK-POINT.KZ. Жан АБИШЕВ – «Земля нуждается в истинном хозяине» — Тема сельского хозяйства, возврата земель тем, кто на ней трудится, становится одной из самых насущных забот казахстанских властей. И это закономерно, поскольку Казахстан, бывший некогда зерновой житницей огромной страны и мясной промышленности, сегодня заметно уступает свои позиции, что не может не волновать руководство республики. Если учесть, что, по данным Национального бюро статистики, на 1 августа этого года на селе проживало 7 525 831 человек — это треть населения страны. Возродить былую славу, подтянуть жизненный уровень сельчан к городскому — такую задачу поставил президент ТОКАЕВ. Для этого предпринимаются различные меры, включая финансовую поддержку и возврат земель.

CARAVAN . KZ . «Какие города Казахстана почти наверняка останутся без тепла грядущей зимой» — Причина, по которой Балхаш в зоне риска, очень простая – средства, выделенные на ремонт местной ТЭЦ и теплосетей, были похищены… Экибастуз — После ЧС местного масштаба, когда город замерзал из-за крупной аварии на ТЭЦ, ситуации здесь уделяется особое внимание. Премьер-министр мониторит работы лично, регулярно приезжая на место. Выделены миллиарды тенге… Актау — Прошлой зимой без отопления остались сразу 10 микрорайонов города. Авария произошла на магистральном теплопроводе. Неисправный участок достаточно быстро починили. Однако износ сетей в городе составляет 79 %, так что инцидент, скорее всего, повторится… Семей — Здесь все настолько печально, что это признают даже в высших кругах.

NP . KZ . «Воруют то, что плохо лежит» — Премьер-министр Казахстана Олжас БЕКТЕНОВ провел очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. На нем первым вопросом рассмотрели меры по борьбе с интернет-мошенничеством и профилактике возникновения финансовых пирамид. О ситуации в этой сфере доложил Министр внутренних дел Ержан САДЕНОВ. По его словам, «Киберпол» раскрыл в виртуальном пространстве более 2,5 тысячи преступлений. Благодаря этому задержаны 914 злоумышленников, а потерпевшим возмещено более 960 миллионов тенге ущерба. Заблокировано 58 миллионов звонков с подменных номеров… Информационные системы и ЭЦП в Казахстане в большинстве случаев уязвимы и небезопасны. Это большинство затрагивает как государственный и квазигосударственный, так и частный сектор.

FORBES . KZ . «Как казахстанские бизнесмены из списков Forbes провели лето 2024 года» — Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает, гласит пословица. Но насколько она сегодня актуальна? Обозреватель поговорила с известными казахстанскими бизнесменами и узнала, удалось ли им этим летом совместить работу и отдых, в каких интересных местах они побывали, какие события произвели на них особое впечатление или вдохновили на новые идеи.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Памятка для предпринимателей: в Алматы продолжают вводить новый дизайн-код для вывесок и фасадов» — С марта 2024 года в Алматы вступил в силу новый дизайн-код, утверждённый в декабре 2023 года. Этот документ определяет, как должны выглядеть фасады зданий, вывески и другие элементы городской среды. Для предпринимателей это означает, что в течение полутора лет им необходимо изменить внешний вид своих помещений, в соответствии с новыми правилами.

VLAST . KZ . «Гибель военнослужащих в Казахстане в 90% случаев не связана с их службой, заявляют в Минобороны» — В министерстве обороны Казахстана считают некорректными мнения, которые сложились в обществе о гибели военнослужащих в мирное время и дедовщине в армии. Как заявил в пятницу в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шейх-Хасан ЖАЗЫКБАЕВ, в 90% случаев гибель не связана с прохождением воинской службы.

LITER . KZ . «Аналог “Синего кита” или очередная страшилка? Смертельная игра посеяла панику среди казахстанских родителей» — Казахстанские родители бьют тревогу. В сети появилась новая опасная игра, которая учит детей сбегать из дома и выполнять жестокие задания. В родительских чатах отправляют тревожные рассылки об играх, которые приводят к суициду детей. 16 сентября в Алматы две девочки подросткового возраста разбились насмерть, упав с многоэтажки. Есть версия, что школьницы были вовлечены в смертельную игру, которая подтолкнула их спрыгнуть с крыши.

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