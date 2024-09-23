«Шольц и Токаев или Токаев и Шольц»

Сетевые СМИ о визите канцлера Германии Олафа ШОЛЬЦА в Астану

Тогжан ГАНИ – «Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана: Россия непобедима. А с Украиной у нас никогда не было разногласий. Надо договариваться» — Высказывание главы нашего государства стало одним из центральных событий визита канцлера Германии Олафа ШОЛЬЦА в Астану. Впервые за 14 лет глава немецкого правительства прилетел в Казахстан — не просто с визитом вежливости, а с четкими целями: от энергоресурсов до позиции по Украине. Ожидания Олафа ШОЛЬЦА высоки: Казахстан для ФРГ — ключ к Центральной Азии с его богатыми природными ресурсами и стратегическим положением, особенно на фоне обострившихся отношений Берлина с Москвой.

Канцлер Германии Олаф ШОЛЬЦ и президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ. (Фото/Акорда)

Во время переговоров в Акорде Касым-Жомарт ТОКАЕВ по просьбе гостя высказался по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. Что интересно, зарубежные обозреватели так и предполагали, что Шольц может поднять этот вопрос в Казахстане и Узбекистане (где он был накануне с визитом), чтобы прощупать позиции стран. К слову, канцлер Германии предложил провести мирную конференцию по Украине с обязательным участием России.

Токаев не стал избегать этой темы и четко выразил свое мнение:

— Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества, и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.

На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы, должны жить в мире и взаимопонимании.

С Россией Казахстан имеет самую протяженную в мире делимитированную сухопутную границу, между нашими странами развивается сотрудничество в рамках стратегического парт­нерства и союзничества. В Казахстане с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре. Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве, — заключил Токаев.

Обращался ли Шольц с подобной просьбой к Шавкату МИРЗИЁЕВУ во время своего официального визита в Самарканд 15 сентября, неизвестно. Хотя, возможно, мнение президента Узбекистана не было предано публичной огласке.

Заявление президента Казахстана не осталось незамеченным в политических кругах.

А вот как прокомментировал газете “Время” заявление президента Токаева политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ: — Вопрос по Украине поднимался и во время визита Шольца в Узбекистан, но это не освещалось в местной прессе. На сайте Рейхканцелярии события в Украине выделены отдельной главой, так же как энергетика и защита климата. То есть это реперные точки, которые значимы для внешней политики Германии. По событиям в Украине на сайте отмечено, что Германия будет поддерживать украинскую сторону сколько необходимо и уже около 34 млрд евро было выделено в виде помощи. Ну и логично, что канцлер эту тематику поднимает во время визитов еще и в контексте соблюдения антироссийских санкций.

Что касается совместного мирного плана Бразилии и Китая, — продолжил наш собеседник, — то Украина не очень хорошо отнеслась к нему, назвав его деструктивным. И Китай не очень позитивно отнесся к тому, что Украина и западные союзники подвергли критике этот план. Китай и Бразилия выдвинули 6 условий для деэскалации ситуации. На мой взгляд, предложение Пекина заслуживает более широкого рассмотрения, но стороны сейчас находятся в такой ситуации, когда миротворческие инициативы воспринимаются в штыки. А позиция нашей страны остается неизменной. Мы считаем, что возможность для заключения мира никуда не делась, и пока хоть какой-то шанс для заключения мира есть, Казахстан будет настаивать на этом и поддерживать такие инициативы.

Несмотря на то что с первых минут встречи в Акорде Касым-Жомарта Токаева и Олафа Шольца стало ясно, что ключевым вопросом станет политика, их переговоры не обошли стороной и экономические вопросы. Германия активно ищет альтернативные поставки ресурсов, особенно нефти и газа, чтобы снизить зависимость от России. А Казахстан нуждается в больших инвестициях.

В Астане канцлер Германии задержался еще на один день: господин Шольц примет участие в саммите “Центральная Азия + Германия”. Это вторая встреча такого формата, предыдущая прошла в сентябре 2023 года. Тогда стратегическое партнерство было провозглашено в четырех сферах: экономика и энергетика, региональное сотрудничество, защита климата и межчеловеческие контакты.

Амиржан КОСАНОВ – «Волки сыты и овцы целы – это дипломатический принцип, на войне так не бывает» — «Арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей» («и арбу не сломать, и быка не убить»). Именно эту казахскую поговорку я вспомнил слушая ответы президента Токаева на вопрос своего германского коллеги Олафа Шольца, который в эти дни побывал в Астане. Такое дипломатически выдержанное и политически консенсусное определение казахи обычно используют, когда имярек желает учесть интересы обоих конфликтующих сторон, не желая быть обвиненным в аффилированности к одной из них, как говорится, всем сестрам по серьгам, чтобы и овцы были целы, и волки сыты.

Хотя возникает вполне резонный вопрос: а почему, зная специфику отношений Казахстана с двумя воюющими странами, немецкий канцлер задал такой вопрос только казахстанскому президенту?

Почему он публично (как это было с Токаевым) не поинтересовался об этом у президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, когда встречался с ним за день до этого в хлебном городе Ташкенте? Или позиция Узбекистана относительно украинско-российского военного конфликта не так важна для Германии (читай: для всего Европейского союза)?

Для начала посмотрим на каком фоне прозвучали резонансные ответы нашего президента.

На украинско-российском фронте ситуация приобретает затяжной характер, заставляя стороны вносить новые, не только военно-тактические, корректировки в свою риторику.

Все говорят о том, что Зеленский допустил участие российской стороны на следующем этапе мирных переговоров, но с важной оговоркой: в беседе с журналистами The Philadelphia Inquirer 30 июня украинский лидер указал, что мирные переговоры с действующим руководством России можно было бы осуществить по принципу, применявшемуся при согласовании сделки по созданию черноморского зернового коридора.

«Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они в свою очередь взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем подписывать соответствующее соглашение с РФ. Так оно и сработало: два зеркальных соглашения, между которыми ООН и Турция».

Ранее его российский коллега Владимир Путин предупредил, что разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием будет означать участие стран НАТО и европейских государств в войне.

Шольц же заявил, что участники мирных саммитов, например, прошедшего летом 2024 года в Швейцарии, приходят к выводу, что нужно провести такой с участием России. «Именно Россия не только начала войну, но и продолжает ее и в любой момент может внести свой вклад в ее прекращение, прекратив свою агрессию», — приводит офис канцлера его слова.

Одним словом, позиции стороны эволюционируют, но пока не могут прийти к единому предпереговорному знаменателю. А тем временем, на войне каждый день гибнут люди.

Понятно, что мнение главы такого государства, как Казахстан, несмотря на кажущуюся географическую отстраненность от непосредственного места военных действий, важно для других. Оно важно и для воюющих сторон, ибо с обеими у нас традиционно хорошие отношения (это тот случай, когда обе стороны будут тщательно следить за ответами нашего руководства, чтобы не было перекоса в ту или иную сторону). Оно важно и для коллективного Запада, ибо Казахстан одна из ключевых страна в Центрально-Азиатском регионе, она — один из исторических партнеров (союзников, соседей) России. Мы соседствуем и с Китаем, с которым у тех же США немало своих проблем, а у ЕС свои, китаеориентированные интересы, отличающиеся от интересов США. Реакция в мире на такого рода ответы важна и для самого Казахстана, который желает сохранить стратегическое партнерство со странами западной коалиции. Словом, круговорот интересов и желаний!

Война между Украиной и Россией, западные санкции в отношение агрессора актуализировали ряд экономических проблем, среди которых особое место занимают транзит энергоресурсов и товаров в обход России, и специфичный «параллельный импорт», где Казахстан, в силу известных географических обстоятельств, занимает особую роль. Потому — это как раз тот случай, когда мнения других стран центрально-азиатского региона: Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и нейтрального Туркменистана не столь важны, как позиция официального Казахстана.

«Без комментариев: почему Токаев отказался от совместного брифинга с Шольцем» — Первый в истории визит федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Казахстан не обошёлся без небольшого скандала. Зарубежные журналисты ожидали, что по итогам переговоров состоится совместная пресс-конференция Шольца и президента Токаева — но так её и не дождались, сообщает Orda.kz.

Как рассказал политический обозреватель Анатолий Иванов-Вайскопф, который участвовал в освещении визита Шольца и был знаком с его программой, изначально общение с журналистами действительно предполагалось. Токаев и Шольц должны были вместе отвечать на вопросы после встречи канцлера ФРГ со студентами Maqsut Narikbayev University. Но в итоге с прессой общался только Шольц. Касым-Жомарт Токаев проигнорировал встречу с представителями иностранных СМИ.

С зарубежными — потому что казахстанских журналистов (за исключением, вероятно, сотрудников Kazinform) на эту встречу в принципе не звали. Она даже не стояла в полученной ими версии рабочего графика. Как следствие, у Олафа Шольца в Астане состоялись два брифинга. У Касым-Жомарта Токаева — ни одного.

По словам Анатолия Иванова-Вайскопфа, освещать визит канцлера в Астану прибыли порядка сорока представителей немецких СМИ. Их в первую очередь интересовало резонансное высказывание казахстанского президента о «непобедимости» России, сделанное в контексте войны в Украине.

Большинство немецких журналистов уже заготовили вопросы для Токаева, и в основном эти вопросы были связаны с Украиной. Поэтому когда на брифинг вышел только Шольц, представители медиа были разочарованы, но не удивлены. По общему мнению зарубежных журналистов, президент Казахстана повёл себя вполне в духе постсоветских руководителей, которые традиционно предпочитают не комментировать собственные публичные заявления. В Узбекистане, куда Шольц приезжал перед поездкой в Астану, совместный пресс-подход даже не был заявлен изначально.

По-видимому, заявление Касым-Жомарта Токаева о российско-украинском конфликте не было спонтанным. Накануне таких встреч дипломаты стараются предугадывать, какие вопросы им будут задавать. Учитывая, что перед визитом в Центральную Азию Шольц встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и предложил ему свой мирный план, было ожидаемо, что он поднимет этот вопрос в Казахстане. Так что в беседе с канцлером Токаев, очевидно, выдал «домашнюю заготовку».

Отказ от совместной пресс-конференции не обрадовал немецких журналистов, которые не упустили случая едко высказаться об «авторитарном стиле управления» и об отсутствии свободы прессы в Казахстане. Между тем казахстанские СМИ эту тему проигнорировали — просто потому, что даже не были в курсе происходящего. Это лишь очередной штрих к картине, демонстрирующей ужесточение позиции властей в отношении журналистов.

«Приехал ради нефти: что пишут немецкие СМИ о визите Шольца в Казахстан» — RND: Шольц надеется снизить влияние России в Казахстане. Обозревательница RND Даниэла Вейтс отмечает, что одной из главных задач, ради которых Олаф Шольц отправился в Казахстан, была оценка ситуации в Украине. Свою статью журналистка начинает с цитаты президента Токаева, заявившего, что Россия в военном отношении непобедима, — и тут же отмечает, что власти Казахстана дистанцировались от немецкого канцлера. Запланированную пресс-конференцию с участием Шольца внезапно отменили по инициативе казахстанской стороны, и канцлер «остался один перед камерами в коридорах факультета журналистики университета Астаны».

«Война в Украине завершилась бы, если бы Путин её прекратил», — заявил Шольц в ответ на вопросы казахстанских студентов. И даже если его расстроила позиция Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева по поводу российско-украинского конфликта, публично канцлер никак этого не продемонстрировал.

Главным итогом поездки Шольца в Казахстан, по мнению Вейтс, стала договорённость о новых поставках казахстанской нефти на НПЗ в Шведте — для Германии это важно, поскольку на российские энергоресурсы больше рассчитывать не приходится. Канцлер ФРГ также не упустил возможности живописать казахстанским партнёрам перспективы экономического сотрудничества с Германией.

«Шольц подчеркнул, что Германия, в отличие от других государств, действует ответственно, не занимается чрезмерной эксплуатацией чужих ресурсов, поддерживает высокие социальные стандарты и оставляет приток капитала в стране. Всегда есть надежда, что связи с Европой помогут снизить российское политическое влияние», — отмечает Даниэла Вейтс.

Журналистка RND воздержалась от предположений о том, сбудутся ли эти надежды.

Allgemeine Zeitung: цели визита Шольца — сугубо экономические. Allgemeine Zeitung в своей обзорной статье отмечает, что во время визита Шольца в Казахстан прозвучали громкие заявления о российско-украинском конфликте. Но всё же главные цели этой поездки — чисто экономические.

«У Казахстана, бывшей советской республики, сухопутная граница с Россией длиной более 7600 километров и тесные связи с этой державой. Но одновременно страна стремится к более тесным отношениям с западными государствами. Визит канцлера главным образом был посвящён укреплению экономических связей», — пишет издание.

«Казахстан с 20-миллионным населением — девятая по площади страна на Земле и самый важный экономический партнёр Германии в регионе. Во многом благодаря торговле с ключевыми соседями, Россией и Китаем, в течение многих лет в стране наблюдался экономический рост выше среднего. Правительство ФРГ заинтересовано не только в нефти, но и в газовых месторождениях Казахстана — а в перспективе также в зелёном водороде», — отмечает Allgemeine Zeitung.

В то же время немецкое издание не упустило случая раскритиковать казахстанские власти за отмену открытой пресс-конференции с участием Шольца, заявив, что «свобода прессы и выражения мнений в Казахстане сильно ограничена».

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