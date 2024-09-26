«Инвестполитика – вечный двигатель с неизвестным КПД». «Референдум по АЭС: националисты и либералы – «против», Казахстан – «за». «Почему жилье казахских миллиардеров дороже, чем в Европе?». «Может ли борьба за баранью тушу поссорить Казахстан и Кыргызстан»

Сетевой Казахстан 26 сентября 2024г.

ZORKNEWS . KZ . «Инвестполитика – вечный двигатель с неизвестным КПД» — Привлечение свежих денег на свежие проекты для экономического роста едва ли не основная головная боль любого правительства. В данный момент статистика говорит об оттоке инвестиций из Казахстана. Разберемся, почему?.. Политолог Данияр АШИМБАЕВ считает, что Казахстану при избытке внимания к привлечению инвестиций катастрофически не хватает мониторинга КПД привлеченных инвестиций. Ну и наше пресловутое выдавать желаемое за действительное тоже играет свою не последнюю роль.

SPIK . KZ . Петр СВОИК – «Референдум по АЭС: националисты и либералы – «против», Казахстан – «за». Часть 2-я» — И как раз вот все это — не профессиональные подробности, а самую суть, народ Казахстана — домохозяйки и металлурги, студенты и пенсионеры, офисные работники и торговцы на рынках — понимает достаточно четко. А потому проголосует вполне компетентно. Выразив тем самым вотум доверия главе государства.

TENGRINEWS . KZ . «Атомный реактор уже есть в Алматы. Как он устроен и для чего нужен» — В Алматы уже почти семь десятилетий работает Институт ядерной физики (ИЯФ), на территории которого функционирует уникальный для нашей (и не только) страны атомный реактор. Перед референдумом о строительстве АЭС в Казахстане корреспонденты попали внутрь режимного объекта, узнали, что скрывается за его стенами и поговорили с учеными.

GOLOS — NARODA . KZ . «До чего дошел прогресс, или Когда Казахстан избавится от ярлыка «сырьевой придаток»?» — Одна из главных проблем казахстанской экономики, на которую указывают как отечественные, так и международные эксперты – сильная зависимость от экспорта минеральных ресурсов и полезных ископаемых. И поэтому одна из ключевых задач Кабмина – наладить в стране собственное производство и переработку сырья. «Голос народа» спросил в министерстве промышленности и строительства о том, каковы успехи в этом процессе.

EXCLUSIVE . KZ . «Почему жилье казахских миллиардеров дороже, чем в Европе?» — Всем известно, что казахстанские чиновники имеют элитную недвижимость за рубежом, которая стоит запредельные суммы. Но цены на престижные виллы в Алматы ничуть не ниже. Даже в Тоскане и на Канарских островах частные дома класса люкс стоят примерно так же, как в Медеуском районе. Exclusive.kz выяснил, где еще можно купить дворец по казахстанским расценкам, и можно ли сравнить по качеству отечественные и зарубежные особняки.

ORDA . KZ . «Кто лучший в кокпаре? Может ли борьба за баранью тушу поссорить Казахстан и Кыргызстан» — Противостояние между Казахстаном и Кыргызстаном в традиционной игре кокпар (в Кыргызстане она называется кок-бору) насчитывает не одно десятилетие и стало важной частью спортивной и культурной жизни двух стран. Оба государства имеют глубокие исторические корни в этом виде спорта, восходящие к эпохе кочевников, когда такие игры были не просто развлечением, а способом тренировки боевых навыков и выработки духа коллективизма. На минувших Всемирных играх кочевников в Астане также не обошлось без стычки между казахстанскими и кыргызстанскими игроками. После неё зрители, журналисты, спортивные федерации и депутаты ещё долго спорили о произошедшем. Корреспондент Orda.kz разбиралась в масштабах соперничества между странами и последствиях, к которым оно может привести.

TIME . KZ . «Когда земля уходит из-под рук» — Как противоречия в законодательстве бьют по рукам добросовестных аграриев. Работа по изъятию у арендаторов неиспользуемых земельных участков в Акмолинской области ведется системно и систематически. Каждый год госорганы отчитываются о тысячах возвращенных гектаров. Проблема лишь в том, что часть этих земель на самом деле используется, и довольно эффективно. Но после изъятия предприниматели лишаются всего, в том числе недвижимости, которую успели построить на арендованной земле…

«Ждём конфискаций и доначислений?» — 16 сентября завершился третий этап всеобщего декларирования в Казахстане. Он затронул всех руководителей коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и их супругов. Однако не все сдали отчет вовремя. По информации комитета госдоходов Министерства финансов, входную декларацию предоставили лишь 86,3 процента от общего числа декларантов. Это чуть более 2 млн физических лиц из 2,4 млн. О чем говорит эта статистика? Что ждет тех, кто не сдал декларацию, и есть ли у них шанс скрыть имущество от фискальных органов? Об этом мы поговорили с экспертом по налоговой безопасности и автором книги “О налогах простым языком: всеобщее декларирование доходов” Дмитрием КАЗАНЦЕВЫМ.

ZAKON . KZ . «Простые девушки и парни из аулов: откуда берутся трудовые ресурсы в Казахстане» — Сегодня в РК насчитывается почти 11 миллионов трудоспособных граждан. Из них чуть меньше половины (около 5,36 миллиона человек, или 49,1%) – это молодые люди в возрасте до 34 лет. Интересно, но, по данным Центра развития трудовых ресурсов (национального органа по профессиональным квалификациям), больше всего в РК проживает 15-летних граждан – около 309 000 юношей и девушек. Именно они через пару лет пополнят отечественный рынок труда.

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