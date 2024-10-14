Особенности национальной зимы. О медиа-войнах против силовиков. Добыча алмазов в Африке оказалась аферой. «Аукнутся» ли казахстанцам скандалы в Wildberries

Сетевые обзоры 155 0
Обзор Telegram и Youtube каналов

В Telegram и Youtube-каналах зашкаливают эмоции из-за демонстративного убийства 16-летнего Шерзата Болата, которое произошло в административном центре пригородного района Алматинской области Талгаре, угроз его семье и поджога дома его родителей в ночь на 2 октября. Ситуация из криминальной перешла в политическую плоскость – авторы цитируют возмущенных казахстанцев и экспертов, которые причиной трагедии называют плохую работу полиции, акиматов, и в целом коррумпированность системы.

Накал людского негодования к понедельнику сбил снегопад – зима, как всегда пришла неожиданно. Гололед в Астане спровоцировал вал ДТП и заполнил ленты «телег» фото и видео-репортажами. 

 

гололед в Астане

 

Эксперты каналов также анализируют уроки прошлогоднего отопительного сезона. А телеграмеры сомневаются: хватит ли выделенных в этот раз 327 млрд тенге на ремонт теплового хозяйства страны? Или в областях вновь приукрасят коммунальную реальность?

Авторы пишут о медиа-войнах против силовиков и о том, как граждане Казахстана «инвестировали» 18 млн долларов в проект по добыче алмазов в Африке и чем закончилась эта история. Об этом и других историях каналов расскажем подробнее.

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Зима всем покажет!

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Авторы тelegram-канала с иронией пишут, что если и третья зима подряд в Казахстане пройдет с коммунальными приключениями, то придется признать это национальной традицией.

«…Чем ближе предстоящая зима, тем жарче на заседаниях Правительства», — отмечают телеграмеры.

Премьерство Бектенова началось с чрезвычайных ситуаций — то потоп, то пожары…, но прошлогодний теплоэнергетический кризис он на себе не ощутил, пишут авторы. Это при его предшественнике Алихане Смаилове в Экибастузе, Балхаше, Актау, Темиртау, Риддере, Степногорске и Жанаозене одновременно произошли аварии в системах теплоснабжения. Но они были ожидаемы.

«…экс-вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов сообщал тогда, что риск аварий сохраняется на всех ТЭЦ Казахстана, несмотря на то, что подготовка к зиме обошлась в 227 млрд тенге. В 2022 году была та же история — за два месяца с момента запуска отопительного сезона крупные аварии произошли на теплосетях и энергоисточниках в Риддере и Экибастузе, а перебои с теплоснабжением пережили Усть-Каменогорск, Рудный, Темиртау, Семей, Актау и Павлодар», — напомнил ТГ.

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Правда, следом Смаилов признал: «в регионах ситуация оказалась хуже — проблемы скрывались».

Телеграмеры сомневаются: хватит ли на этот раз 327 млрд тенге на ремонт теплового хозяйства страны? По данным минэнерго к отопительному сезону 2024-2025 гг. готово более 99 % жилого фонда страны. Но вдруг позитивный отчет кабмина о подготовке к зиме 2024-2025 гг. вновь связан с тем, что акимы решили не расстраивать теперь уже премьера Бектенова?

«Работа проведена очень большая. Это видно, как по суммам финансирования, так и по объемам проведенных работ. …», — цитирует ТГ слова премьер-министра, сказанные им на заседании Правительства 8 октября.

«Но проблемы есть, хоть кабмин и не говорит о них публично», — уверены эксперты ТГ.

И связаны они с коррупцией. Достаточно вспомнить, что в июле в Балхаше был вынесен приговор суда заму директора и главбуху коммунального предприятия «Балхаш Жылу» за хищение более 700 млн тенге, выделенных на ремонт местной ТЭЦ и теплосетей. А в замерзающем каждой зимой Экибастузе, на ГРЭС-2 похитили 1 млрд тенге. Следствие по этому делу еще не завершено.

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Большой подрыв

Алдаркөсе — 1 808 подписчиков на это неделе

Тelegram-канал комментирует версию «телег» о начавшейся медиа-войне против силовиков.

«В кампании против армии Казахстана наметился новый твист», — пишет автор канала.

После заявления депутата мажилиса о запрете для силовиков использовать служебные вертолеты для личных целей, публику ошарашили «слитыми» из фотостудии семейными фото министра обороны Казахстана Руслана Жаксылыкова.

 

Жаксылыков Эльмира Баккали

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Коллаж Оrda.kz

«На фото в медалях все — от младшего ребенка до отца семейства. А следом – перед выходными днями, два республиканских СМИ, явно согласованно, откопали клип жены министра Эльмиры Баккали и подробности ее биографии», — описывает развитие событий ТГ.

Автор считает, что «кампания сужается: от проблем армии РК в целом фокус смещается в сторону фигуры министра обороны».

«Вспоминаются инсайды о возможной отставке Жаксылыкова, возникшие еще на волне обсуждений фотосета…», — раскручивает сюжет заговора телеграмер.

А в субботу, пишет он, в каналах появилась другая новость — о вспышке пневмонии среди «срочников» в Талдыкоргане.

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«Теперь уже два (свежих) информационных повода работают на дискредитацию армии Казахстана», — пишет автор.

И, судя по всему, это не последние новости такого рода.

Как в зеркале?

Данияр Ашимбаев – 10 597 подписчиков на этой неделе

Политолог считает, что «государство подает пример транжирства и «кредитофилии»».

Он сравнивает качество исполнения чиновниками бюджетной политики и ситуацию в Правительстве и Парламенте, где часто обсуждают вопросы закредитованности и финансовой неграмотности населения – неумения людей правильно распределять свои доходы.

«Но если мы посмотрим на ситуацию с бюджетной политикой и растущим государственным долгом, то несложно понять — госорганы сами не умеют планировать доходы и расходы. Не умеют копить и сберегать, зато склонны набирать кредиты непонятно на что и транжирить их направо-налево», — пишет эксперт.

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Политолог предлагает начать обучение финансовой грамотности с тех, кто отвечает за бюджеты страны, а также ввести ограничения на внешние заимствования.

Алмазная авантюра

Sputnik Казахстан – 48 257 подписчиков на этой неделе

Дополнительную информацию к вопросу о финансовой грамотности казахстанцев можно найти в этом тelegram-канале. Оказывается, казахстанцы в подавляющем большинстве предпочитают держать деньги на депозитах в национальной валюте и смело идут на риски.

«82% депозитов физлиц открыты в тенге», — цитируют телеграмеры главу Нацбанка Казахстана Сулейменова.

По его данным «всего физлица хранят на депозитах более 20,4 трлн тенге – это 41 млрд долларов, из них 16,4 трлн — в национальной валюте, остальное в иностранной».

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Более того, 18 млн долларов граждане Казахстана «инвестировали» в «проект по добыче алмазов в Африке».

«Но оказалось, это была финпирамида. Ее жертвами стали три тысячи казахстанцев. Все деньги перечислялись на карту организатора, который сейчас уже помещен в изолятор временного содержания», — сообщил ТГ.

Правда, не уточняется: вкладчики — рядовые граждане, или это бизнес?

Не до жиру — быть бы живу?

ENERGY MONITOR – 11 229 подписчиков на этой неделе

Из каких зарплат народ откладывает деньги на депозиты сообщает ТГ ENERGY MONITOR. Не удивляйтесь, но по данным канала, только 3% населения Казахстана зарабатывает более 1 млн тенге в месяц. Эта категория казахстанцев относится к высокооплачиваемой. По данным сайта stat.gov.kz, на который ссылаются телеграмеры, получатели среднемесячных зарплат распределились так:

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до 100 тыс. тенге получают 6,1% работников;

от 100 001 до 150 000 – 12%;

от 150 001 до 300 000 – 35,1%;

от 300 001 до 600 000 – 35,6%;

от 600 001 до 900 000 – 6,9%;

от 900 001 до 1 200 000 – 2,1%;

от 1 200 001 до 1 500 000 – 1%;

свыше 1 500 001 – 1,2%.

Интересно, что больше всех зарабатывают в Казахстане производители табачных изделий — их средняя зарплата составляет 1 млн 279 тыс. тенге в месяц, сообщают авторы ТГ. А вот работники нефтегазодобывающего сектора — более 1,1 млн тенге.

«Но это усредненные цифры — с учетом премий и надбавок», — уточняет ТГ.

В разрезе регионов самая высокая средняя зарплата у работников Атырауской области — 594 426 тенге.

В отрыве…

KZ Insider – 13 843 подписчиков на этой неделе

Вопрос строительства складов крупнейшей торговой интернет-площадки Wildberries в Казахстане остается актуальным. Между тем, тelegram-канал пишет о продолжающемся скандале в семье владельцев этой крупной международной компании. Ее основательница Татьяна Бакальчук вновь обвиняет экс-супруга – теперь уже в краже и развале бизнеса.

«Ранее появлялась информация о рейдерском захвате и даже удержании владелицы компании, но позже она объявила о планах объединения с Russ Outdoor и о создании нового масштабного проекта. Своего же супруга глава WB Бакальчук обвинила в отрыве от реальности и краже 37 миллиардов рублей», — сообщает ТГ.

Напомним, что муж Татьяны Бакальчук – Владислав, тогда заявил, что «Wildberries приостановила строительство складов по всей России и странам СНГ». Но компания тут же опровергла это заявление – проекты, например, в Казахстане пообещали построить в срок и сдать во второй половине 2025 года.

 

Wildberries

 

«В Астане площадь логистического центра составит 166 тыс. кв.м. В Алматинской области — 103 тыс. кв.м. Работой будут обеспечены не менее 10 тысяч человек», — пишут Тelegram-каналы, сообщая также, что «количество активных продавцов из Казахстана на платформе постоянно растет».

Конфликт между бывшими супругами Татьяной и Владиславом Бакальчук начался после известия о том, что Wildberries (99% у Татьяны и 1% у Владислава) объединяется с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ. 18 сентября т.г. Бакальчук сообщила в своём Telegram-канале о попытке рейдерского захвата офисов Wildberries её бывшим супругом. В результате перестрелки в центральном офисе Wildberries в Москве два человека погибли, семь получили ранения. По данным российского телеканала «НТВ» Татьяна Бакальчук не раз возглавляла рейтинг богатейших женщин России.

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