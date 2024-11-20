«Гражданская борьба за привычное времяисчисление продолжается». «Должны ли госслужащие, бизнесмены и ИП сдавать ежегодно декларацию о доходах, ответили в Минфине». «Один QR, чтоб править всеми: что даст казахстанцам единый код для платежей»

Сетевой Казахстан 20 ноября 2024г.

TIME . KZ . «С иском для жизни» — Гражданская борьба за привычное времяисчисление продолжается. Вопреки бескомпромиссным заявлениям, доносящимся из правительства (см. материал «Ни минуты надежды, ни секунды сомнения»). К примеру, недавно исполнитель из Усть-Каменогорска Жандос ЗАЛЕМУРАТ приобрел небывалую популярность: его песня про “тёмную ночь в Уськамане”, которая наступает, когда на часах еще нет пяти, вмиг стала народным хитом. А другой житель адмцентра Восточного Казахстана, юрист по образованию Серикжан АХМЕТЖАНОВ пошел другим путем — подал в гражданский суд Астаны иск против правительства, требуя отмены постановления о переводе страны на единый часовой пояс.

«Ни минуты надежды, ни секунды сомнения» — В правительстве настаивают на научной обоснованности и даже исторической оправданности перевода всего Казахстана на часовой пояс UTC+5. Во вторник на заседании правительства министр торговли и интеграции Арман ШАККАЛИЕВ вновь напомнил, как принималось это решение, что “были использованы научно обоснованные доводы, отраженные в отчете специально созданной межведомственной рабочей группы, в которую вошли депутаты парламента, представители государственных и местных органов, ученые, эксперты, институты и общественные объединения в составе 60 человек”.

CARAVAN . KZ . Адил УРМАНОВ – «Нацпроект на 20 миллиардов долларов: как деньги могут утечь из бюджета» — Правительство обсуждает национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов ценой в 10 трлн тенге. Деньги на реформу министерство нацэкономики предлагает взять из Национального фонда и ЕНПФ. Сам проект выглядит красиво и местами убедительно. Но эксперты опасаются, что эти деньги могут пропасть, так как в отрасли больше нет институтов контроля.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Должны ли госслужащие, бизнесмены и ИП сдавать ежегодно декларацию о доходах, ответили в Минфине» — В Казахстане отменяют четвертый этап всеобщего декларирования. Восемь миллионов казахстанцев будут освобождены от сдачи первичной декларации по форме 250.00 в 2025 году. Однако изменения коснутся не только их. Будут ли теперь госслужащие, владельцы бизнеса и ИП сдавать ежегодно декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00, рассказали в Минфине на встрече с журналистами. Не все, кто подпал под три этапа декларирования в предыдущие годы, должны будут сдавать ежегодно декларацию 270.00, отметили в ведомстве. Минфин разработал поправки в законодательство, которые в ближайшем будущем направит депутатам на рассмотрение.

INFORMBURO . KZ . «Депутат Базарбек: Мы должны вернуться к вопросу декларирования, чтобы бороться с коррупцией в Казахстане» — Если это коррумпированный чиновник, он выводит из государственной собственности какое-то имущество и оформляет его не на себя, не на жену, а на близких родственников, которых мы освободили от декларирования. Поэтому, конечно же, это не время сейчас декларировать, так как общество ещё не готово. Но мы должны вернуться к этому вопросу через какое-то время, если мы действительно хотим бороться с коррупцией в нашей стране.

ORDA . KZ . «Один QR, чтоб править всеми: что даст казахстанцам единый код для платежей» — На прошлой неделе случилось то, чего многие казахстанские предприниматели уже давно ждали с нетерпением. В стране впервые провели тестовую транзакцию с использованием межбанковской системы QR-платежей. О том, чего ждать казахстанцам от единого QR… 15 ноября на Конгрессе финансистов Казахстана в Алматы провели первую тестовую транзакцию между банками с использованием единого QR. Так что внедрение этой системы на практике — вопрос недалёкого будущего. Самое время задуматься, насколько стабильно и безопасно она будет работать.

AZATTYQ . ORG . «Кейс Перизат Кайрат, подрыв доверия и сбор средств. Казахстан меняет закон о благотворительности» — Власти Казахстана вносят изменения в закон о благотворительности и дополняют несколько кодексов новыми правилами, регулирующими эту сферу. Среди предлагаемых мер: обязательная аккредитация благотворительных фондов, передача полномочий акиматам по определению организаций, которые могут собирать пожертвования во время чрезвычайных ситуаций, а также штрафы для частных лиц, собирающих средства самостоятельно. Что это: защита от мошенников или попытка контроля всей сферы?

TENGRINEWS . KZ . «“Можете на нас абсолютно рассчитывать“. О чем говорили на казахстанско-российском медиафоруме» — Изначально встреча казахстанских и российских журналистов (и не только) в легендарном ТАССе обозначалась как «круглый стол». Но уже до начала мероприятия стало понятно, что тут все-таки больше подходит слово «форум». А еще лучше — «ежегодный форум». Казахстанцы во главе с государственным советником Ерланом КАРИНЫМ отправляются на экскурсию по знаменитому «зданию с глобусом». Отметим, что в Москву, чтобы обсудить вопросы возможного взаимодействия между СМИ, приехала по-настоящему представительная делегация. Руководитель ТРК Президента Раушан КАЖИБАЕВА, заместитель министра иностранных дел Роман ВАСИЛЕНКО, депутаты Никита ШАТАЛОВ и Дания ЕСПАЕВА, главы казахстанских медиа и не только.

KAZPRAVDA . KZ . «Был верным родине и себе» — Готовится к выходу книга об Амане ТУЛЕЕВЕ, он ушел из жизни ровно год назад – 20 ноября 2023 года. Как сообщил автор книги, российский издатель Глеб СТАФЕЕВ, в ней сделан акцент на казахские корни героя, а также на его вклад в межнациональный диалог в период, когда Аман Тулеев занимал пост министра стран СНГ. Сейчас рукопись уже готова, дело стало за малым – переводом на казахский язык и редакционно-издательскими работами. Планируем издать книгу к 81-му дню рождения Амана Гумеровича – в мае 2025 года.

GOLOS — NARODA . KZ . «Теперь тюрьма их дом: как КУИС «лишил» Бишимбаева, Масимова и других зеков жилья» — В последние пару лет за решетку угодили многие высокопоставленные чиновники, экс-представители правоохранительных органов и крупные бизнесмены. В свете неразберихи с местонахождением Куандыка Бишимбаева, «Голос народа» сделал в комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК официальный запрос о том, где содержатся он и другие известные сидельцы? Мы просили дать отдельную информацию по 16 персоналиям, но в ответ получили общий отказ. Что с ним не так и вправе ли КУИС скрывать от общества информацию о зека – разбираем вместе с правозащитниками… Мажилисмен и правовед Марат БАШИМОВ тоже отмечает, что адрес тюрьмы не может быть адресом места жительства. По той же логичной причине: в тюрьме не живут, а отбывают наказание. «С моей точки зрения, общественность имеет право спрашивать КУИС о том, где сидит тот или иной человек. Выносится решение на основе приговора, в котором мотивируется этапирование в ту или иную колонию. И это никогда не было секретом», — рассуждает он.

SPIK . KZ . «Кто лоббирует интересы букмекерских контор в Казахстане?» — C недавних пор букмекерские конторы в Казахстане получили возможность не выплачивать суммы, выигранные их клиентами, несмотря на то, что пункт 2 статьи 913 Гражданского кодекса РК обязывает их осуществлять такие выплаты. Искать справедливости в суде бессмысленно – там, скорее всего, оставят иск без рассмотрения. По сути, это означает, что стороны поставлены в заведомо неравные условия.

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