Назначенная государственная жилищная помощь достигла рекордного размера

Размер государственной жилищной помощи в РК достиг рекорда. Где и как её получить?

Куда обращаться, чтобы получить жилищную помощь?

Уже много лет в Казахстане действует система жилищной помощи, направленная на поддержку социально уязвимых слоёв населения. Эта мера финансовой поддержки позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет малообеспеченных граждан, покрывая часть расходов, связанных с содержанием жилья и оплатой коммунальных услуг.

Государственная услуга оказывается по месту постоянной регистрации услугополучателя. Заявление на получение жилищной помощи можно подать через портал e-Gov, если по месту регистрации это предусмотрено, или офлайн, в НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», что обеспечивает удобство и доступность услуги.

Расскажем подробнее, что такое жилищная помощь и кто может её получить. Жилищная помощь — это государственная поддержка, предоставляемая за счёт средств местного бюджета. Всё, что касается жилищной помощи, регулируется Приказом «Об утверждении Правил предоставления жилищной помощи».

Государственная жилищная помощь доступна казахстанцам, которые постоянно зарегистрированы и проживают в своём единственном жилье.

Помощь также могут получить:

• арендаторы жилья из государственного жилищного фонда;

• арендаторы жилья, предоставленного местными органами власти в частном секторе.

Что покрывает жилищная помощь? В неё входят компенсации за:

• расходы на содержание дома (например, управление и ремонт общих частей многоквартирного дома);

• оплату коммунальных услуг (тепло-, газо-, электро-, водоснабжение) и увеличение абонентской платы за телефон;

• арендную плату за государственное или арендованное жильё.

Как рассчитывается размер жилищной помощи? Сумма помощи определяется как разница между фактическими расходами на эти нужды и порогом, установленным местными властями (однако, согласно вышеупомянутому закону, не более 10% от доходов семьи). То есть если расходы превышают этот порог, государство компенсирует разницу. Кроме того, местные органы власти могут устанавливать более низкий уровень допустимых расходов. Это решение позволяет увеличивать размеры компенсаций для семей, испытывающих дополнительные финансовые трудности.

Важен такой момент: ранее предельно допустимый порог составлял не более 20% от среднемесячного дохода семьи. Снижение уровня до 10% стало важным шагом, позволившим увеличить размеры жилищной помощи и расширить её доступность, что позитивно сказалось на поддержке социально уязвимых категорий населения. Позже покажем это в цифрах.

Механизм жилищной помощи фактически адаптируется к росту тарифов на коммунальные услуги. В случае повышения расходов соответствующие компенсации увеличиваются, что позволяет сохранить стабильный уровень затрат для семей из социально уязвимых слоёв населения.

Для большей наглядности в инфографике приведём пример расчёта жилищной помощи для населения Казахстана.

В 2023 году средний размер назначенной государственной жилищной помощи достиг рекордных 16,3 тыс. тг — сразу в 4,6 раза больше, чем годом ранее. Это обусловлено именно снижением порога, о котором мы писали выше. Таким образом, такое снижение очевидно увеличило поступления нуждающимся семьям.

Наибольшие размеры жилищной помощи были отмечены в Улытауской (18,6 тыс. тг), Туркестанской (10,2 тыс. тг) и Жетысуской (9,5 тыс. тг) областях. Самый заметный годовой рост суммы назначенной государственной жилищной помощи был зафиксирован в Улытауской (в 5,1 раза), Костанайской (в 3,5 раза), Жетысуской (в 2,1 раза) и Туркестанской (почти в 2 раза) областях.

Тем временем количество семей, которым была назначена жилищная помощь, уменьшилось сразу на 28,1%, до 20,3 тыс. Самое заметное сокращение (на 70%–80% за год) наблюдалось в Костанайской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях. Рост количества семей, получавших жилищную помощь, был отмечен в 4 из 20 регионов страны, и самый значительный пришёлся на Шымкент (на 28,5%, до 248 семей) и Астану (на 26,6%, до 672 семей).

Больше всего таких семей проживало в Жамбылской и Кызылординской областях (по 3,1 тыс.), а также в Карагандинской области (2,1 тыс.). Более чем по 1 тыс. семей, получавших государственную жилищную помощь, проживало также в Алматинской, Жетысуской, Павлодарской и Туркестанской областях, а также в Алматы.

Напоследок вкратце поясним механизм получения государственной жилищной помощи.

Чтобы получить услугу онлайн, необходимо:

• авторизоваться и перейти на страницу услуги;

• нажать на кнопку «Заказать услугу онлайн»;

• заполнить заявку;

• приложить подтверждающий документ;

• подтвердить банковский счёт;

• подписать заявку ЭЦП (электронной цифровой подписью);

• в личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомиться с уведомлением об обработке заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Чтобы получить услугу в НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“», нужно собрать следующие документы:

• заявление;

• документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации личности);

• документы, подтверждающие доходы семьи (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

• справку с места работы либо справку о регистрации в качестве безработного лица (за исключением сведений, получаемых из соответствующих государственных информационных систем);

• сведения об алиментах на детей и других иждивенцев;

• банковский счёт;

• счета и данные о размерах ежемесячных взносов на содержание жилого дома (жилого здания);

• счета на потребление коммунальных услуг;

• квитанцию-счёт за услуги телекоммуникаций или копию договора на оказание услуг связи;

• счёт о размере арендной платы за пользование жилищем, арендованным местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, предъявленный местным исполнительным органом.

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Информация предоставлена Finprom.kz



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