«Глава Нацбанка Тимур Сулейменов считает, что доллар не будет стоить 600 тенге». «В Казахстане – экономический кризис?». «Болат Жамишев: Высокая базовая ставка не решает проблему с инфляцией». «Каждый пятый казахстанец задумывается о переезде из страны»

Сетевой Казахстан 6 декабря 2024г.

SPIK . KZ . Куат АКИЖАНОВ, PhD, заместитель руководителя Аналитического центра Spik.kz – «В Казахстане – экономический кризис? Часть 4-я: Смена парадигмы и эвтаназия олигархов» — В заключительной части статьи я хотел бы предложить ряд мер, реализация которых, на мой взгляд, позволит справиться с фундаментальными причинами хронически-кризисного состояния казахстанской экономики. А заодно инициировать дискуссию среди представителей экспертного сообщества на эту тему. Тем более что в своем прошлогоднем послании народу Казахстану президент страны сделал акцент на важности «новой парадигмы экономического развития», «нового экономического курса» и «новой экономической политики». Одним из основных посылов моих публикаций и нашего издания в целом является необходимость признания того, что само ДНК казахстанской экономики деформировано режимом неолиберального капитализма, сущность которого заключается в непрестанном аккумулировании капиталов, вследствие чего формируется экономика, склонная к кризисам. Она как организм, лишенный иммунитета, подхватывает различные заболевания даже при относительно небольших изменениях во внешней среде, к которым в идеале должна быстро приспосабливаться. Проявлением такой неспособности к адаптации и стала наблюдаемая сейчас девальвация тенге, означающая очередное обесценивание доходов населения. И это следствие рентного характера казахстанской экономики.

KZ . KURSIV . MEDIA . «Доллар за 600: глава Нацбанка рассказал, реально ли это» — Глава Нацбанка Тимур СУЛЕЙМЕНОВ считает, что доллар не будет стоить 600 тенге — «Я думаю, в текущих экономических обстоятельствах это точно нереально. Рынок нашел, наверное, новое равновесное значение, поэтому, если не будут меняться фундаментальные внешние факторы и внутренние факторы, этот курс у нас будет достаточно стабильным». На момент публикации доллар торговался на Казахстанской фондовой бирже KASE по цене 524,69 тенге… Журналисты напомнили, что ранее Тимур Сулейменов исключал возможность достижения курсом отметки в 500 тенге за доллар, однако его прогноз не оправдался. В связи с этим представители СМИ поинтересовались, насколько можно полагаться на его текущие заявления — «Я сказал, что фундаментальных факторов для снижения курса тенге до 500 мы не видим. К сожалению, эти фундаментальные факторы реализовались. Прогнозы базируются, во-первых, на той информации, которая есть у вас сейчас, на том анализе, который вы закладываете. Исходя из нашего модельного аппарата, у нас есть модели эконометрические, 600 мы не закладываем», – ответил Сулейменов.

FORBES . KZ . «Болат Жамишев: Высокая базовая ставка не решает проблему с инфляцией» — Известный казахстанский финансист высказался о проводимой в стране денежно-кредитной политике, дефиците бюджета и недостатках пенсионной системы… Возникает другой вопрос — что делать, когда в бюджете денег нет, а Нацфонд на грани истощения? «Если говорить о трансфертах из Национального фонда на финансирование расходов бюджета, то проблема не только в том, что он истощается, а в том, что рост инфляции обесценивает все затраты в социальный сектор», — поясняет собеседник. По его словам, политически и экономически идти на секвестр бюджета достаточно сложно, но в рамках действующего бюджетного законодательства это все-таки можно сделать.

KAZPRAVDA . KZ . «Первый год Qarmet – движение вперед» — 8 декабря 2023 года один из самых крупных промышленных агломератов на евразийском континенте сменил инвестора… Покидая Казахстан, руководство ArcelorMittal оставило после себя долг в 300 млн долларов перед подрядными организациями, обязательство по отгрузке покупателю оплаченных по предоплате 70 тыс. тонн стали, пропажу со склада 46 тыс. тонн металлолома, отсутствие сырья для комбината ввиду пяти неработающих угольных шахт. Кроме того, АМТ «забыли» оплатить заработную плату, сопутствующие взносы и отчисления 35-тысячному коллективу за ноябрь 2023 года. Выплатить зарплату и имеющиеся по страхованию долги в размере свыше 5 млрд тенге пришлось уже новому владельцу. Впрочем, как и выполнить все другие обязательства.

NP . KZ . «О целине и ее последствиях для Казахстана спустя 70 лет» — На состоявшемся первом форуме работников сельского хозяйства Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил, что благодаря целине, которую подняли 70 лет назад, отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а Казахстан за короткое время превратился в одну из главных житниц в мире… Надо понимать, что после войны дефицит продовольствия требовал новых земель для выращивания хлеба, и тысячи людей и техника устремились в Казахстан и на юг Западной Сибири, чтобы распахать нетронутую плугом землю. Эта идея и ее воплощение до сих пор вызывают споры о ее эффективности. Есть мнение, что был снят плодородный слой земли, проект был нерентабельным. Другие, напротив, считают, что целина — это не только хлеб, но и новые села, города, заводы, школы, университеты.

VLAST . KZ . «Каждый пятый казахстанец задумывается о переезде из страны, показал опрос Demoscope» — Каждый пятый казахстанец (21%) задумывается о переезде из страны, из них 6,9% намерены уехать в ближайшие два-три года, 5,6% планируют, но пока не имеют такой возможности, а 8,4% рассматривают возможность переезда при определенных обстоятельствах, говорится в опросе… Больше всего желающих уехать – среди молодежи и людей среднего возраста, показал опрос. Так, в группе от 18 до 29 лет около 25% задумываются о переезде, в то время как среди 30-летних этот показатель достигает почти 30%. Причем каждый десятый из второй возрастной категории, или 10,7%, твердо намерен переехать в ближайшие годы. При этом подавляющее большинство респондентов (83,7%) родились в Казахстане, а 9,3% живут в стране более 20 лет.

AZATTYQ . ORG . ««Остудить страсти»: Москва хочет участвовать в написании истории Казахстана?» — В Астане на минувшей неделе, перед визитом президента России Владимира ПУТИНА в Казахстан, прошел форум историков двух стран. Это один из свежих примеров сотрудничества Москвы и Астаны в области исторической науки. Стремится ли Россия влиять на написание казахстанской истории?

RATEL . KZ . Асылбек АБДУЛОВ – «Смерть Чокана Валиханова: чахотка или политический заказ» — Археологи, ау»! Фраза из старой комедии, ставшая мемом, вспомнилась, когда наш министр науки и высшего образования поведал, чем будет заниматься совместная группа историков Казахстана и России. О ее создании мы узнали в начале ноября со слов главы российского МИД. «Исключительно научная группа будет заниматься археологическими раскопками», — заверил Саясат НУРБЕК корреспондента Ulysmedia. К новому академическому многотомнику «История Казахстана» (с древнейших времён до наших дней), который готовится по заданию президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, «совместная группа историков двух стран» не имеет никакого отношения. По словам министра, речь идёт об обмене научной информацией, раскопках и экспедиционной работе. Делиться, в принципе, есть чем, была бы воля. Белых пятен, исторических документов и свидетельств под грифом секретности с избытком, копать и копать…

CHECK-POINT.KZ. Айгуль ОМАРОВА – «Личность планетарного масштаба» — Говорить, а тем более, пытаться рассуждать о творчестве Абиша КЕКИЛБАЕВА затруднительно для многих, в том числе и для меня. И прежде всего потому, что к нему нельзя подходить с обычными мерками: нравится — не нравится. Проза писателя нелегка для восприятия рядового читателя, потому как насыщена реминисценциями, аллюзиями, метафорами. И тем интереснее вгрызаться в текст, пытаться понять, что хотел донести до нас Абиш Кекилбаев — человек, выросший на мифах и сказаниях такого удивительного места, как Мангистау, где кажется, что повсюду звучит кобыз Коркыта и за путниками наблюдает Бекет-ата. В тех зыбучих песках человек может запросто увязнуть. Не пропасть он может, только опираясь на близких. Если же он плюет на родных, то быстро превращается в манкурта. И да, дорогие читатели, понятие о манкуртах берет начало не из «Буранного полустанка» Чингиза АЙТМАТОВА, сделавшего это явление общеизвестным, а из книг Абиша Кекилбаева. Самого Абиша Кекилбаева авторство в данном вопросе, видимо, волновало меньше всего. Он жил совсем другими категориями. Недаром наш великий поэт Олжас СУЛЕЙМЕНОВ однажды так отозвался о нем: «Масштаб мысли, планетарные мотивы, изящная речь — вот чем привлекает Абиш читателей». И это воистину так.

ORDA . KZ . «Подпольная империя: кто зарабатывает на контрабанде в Казахстане и как за это расплачиваемся мы все» — Каждый раз, покупая пачку контрабандных сигарет или бутылку алкоголя без акцизной маркировки, потребитель пополняет и без того набитые кошельки преступников. Десятки миллиардов тенге, которые могли пойти в бюджет на дороги, школы или больницы, оседают в теневой экономике. Как это работает и как покупатели, сами того не зная, становятся частью этой мафиозной схемы. Сигареты, лекарства, пестициды, одежда, бытовая техника — и это лишь малая часть того, что попадает в Казахстан нелегальным путём. Сюда же относятся запрещённые товары: наркотики, оружие, боеприпасы и прочее.

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