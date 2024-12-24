Торговая война между Китаем и США может спровоцировать спад мировой торговли

С растущими позициями Китая в мировой торговле США планируют бороться с помощью заградительных пошлин

Импорт товаров в Казахстан за январь–сентябрь 2024 года составил 43 млрд долл. США — на 4,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Главными поставщиками стали Россия и Китай, на которые пришлось 54,9% всего объёма импорта: 12,7 млрд и 10,9 млрд долл. США соответственно. При этом импорт из России вырос на 3,3%, тогда как поставки из Китая, наоборот, сократились на 5,1%.

Крупные объёмы импорта также пришлись на Германию (2,1 млрд долл. США), США (1,7 млрд долл. США), Южную Корею (1,3 млрд долл. США), Францию (1,3 млрд долл. США) и Турцию (1,3 млрд долл. США).

В десятку крупнейших импортёров вошли Италия (940,4 млн долл. США), Япония (921,3 млн долл. США), Узбекистан (876,1 млн долл. США) и Беларусь (548,3 млн долл. США).

Основные категории импортируемых товаров — легковые автомобили (4%), лекарства (3,1%), летательные аппараты (3%), телефонные аппараты (2,8%) и кузовы для моторных транспортных средств (2%).

Тем временем за полный 2023 год объём импорта товаров в РК составил 60,4 млрд долл. США — на 18,6% больше, чем годом ранее.

А как обстоят дела в глобальном масштабе? В целом объём мировой торговли в 2023-м сократился на 6% по сравнению с рекордным 2022 годом. Более половины глобального импорта — 12,4 трлн долл. США — пришлось на 10 стран. Эти государства отличаются устойчивой экономикой и крупными потребительскими рынками. Такие факторы, как инвестиции в бизнес, располагаемый доход и валютные курсы, также существенно влияют на динамику импорта.

Крупнейшими импортёрами товаров остаются США и Китай. В 2023 году Штаты импортировали товаров на сумму 3,2 трлн долл. США, сохраняя за собой статус крупнейшего импортёра в мире. Благодаря развитой экономике и широкой потребительской базе США лидируют в импорте по таким таких категориям, как автомобили, электроника, промышленное оборудование и фармацевтика. Мексика поставляет значительную часть этих товаров, а Канада выступает основным источником сырой нефти, природного газа и других ресурсов.

Однако недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25%-й тариф на импорт из Мексики и Канады. Если эта мера будет реализована, она может существенно увеличить издержки для бизнеса и потребителей с обеих сторон границы.

Китай занимает второе место, импортируя больше сырой нефти, чем любая другая страна — в основном из Саудовской Аравии, России и Ирака.

В целом импорт КНР за 2023 год составил 2,6 трлн долл. США. Поднебесная имеет значительный профицит в торговле товарами, при этом экспорт превышает импорт более чем на 1,3 трлн долл. США, в числе прочих факторов, из-за более низких производственных и трудовых затрат, а также более высоких внутренних сбережений.

С растущими позициями Китая в мировой торговле США планируют бороться с помощью заградительных пошлин. Так, если для Канады и Мексики планируется 25%-й порог пошлин на импорт, то для Китая порог составит сразу 60%.

***

© ZONAkz, 2024 г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.