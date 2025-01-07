«Заговор против здравого смысла: что скрывают власти о Кантаре», «Время быстрого роста закончилось», «Гвоздь сезона, или Не так страшен вирус, как его малюют»

Сетевой Казахстан 7 января 2025г.

EXCLUSIVE.KZ . «Заговор против здравого смысла: что скрывают власти о Кантаре» — Ночью 6 января 2022 года, во время самых массовых протестов в истории независимого Казахстана, президент Токаев призывает к вводу в страну войск ОДКБ. На следующий день он заявил, что дал приказ «стрелять на поражение без предупреждения». С тех пор прошло три года, но, увы, до сих пор точно неизвестно, что происходило в те кровавые дни. Узнаем ли мы когда-нибудь правду?

Официальную версию событий в январе 2023 года представила Генпрокуратура. Наиболее лаконично ее сформулировал президент Токаев в прошлогоднем интервью. По его словам, было три волны «событий»: началось всё с массовых протестов жителей, потом перешло в беспорядки, подстрекаемые некими заговорщиками, а последнее слово осталось за бандитами, заговорщиками и террористами, «в том числе прибывшими извне». Под заговорщиками понимаются представители так называемого «старого» Казахстана в КНБ, недовольные попытками прогрессивных реформ, начатыми Токаевым со вступления в должность президента. Причём госпереворот готовился, как утверждается, еще с 2021 года – он и стал ключевым «событием» Кантара.

CHECK-POINT.KZ . «Время быстрого роста закончилось — Расул Рысмамбетов» — «Внимательно прочитал интервью с президентом. Примечательно, что оно было опубликовано в самом начале нового года, а значит, месседжи, озвученные в нем, станут своего рода планом действий как для самого главы государства, так и для правительства и парламента. Я не политолог, но из того, что я прочитал, делаю вывод о последовательности проводимой Касым-Жомартом Токаевым политики, поскольку очевидно, что нынешнее интервью во многом перекликается с прошлогодним, которое он дал газете «Егемен Қазақстан», — говорит Расул Рысмамбетов.

В интервью президент дал неоднозначную оценку работе Кабинета министров. Токаев отметил «неплохие результаты» в диверсификации экономики, при этом уточнив, что есть и «проблемные моменты». Он также посетовал, что экономический рост на уровне 4 процентов недостаточен для Казахстана. Какие сигналы хотел подать глава государства правительству, спросили мы у эксперта.

KZ.KURSIV.MEDIA . «Казахстанцам напомнили о проверках мобильных переводов. Кого они коснутся» — Уже в этом году банки предоставят в госорганы информацию об индивидуальных предпринимателях, руководителях юрлиц и их супругах, нарушивших в 2024 году установленные Минфином требования.

«Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности», – говорится в релизе ДГД Мангистауской области.

Мобильные переводы могут использоваться казахстанцами только в частных целях. Принимая оплату на личный счет, предприниматель занижает свой оборот и уклоняется от уплаты налогов.

TIME.KZ . «Гвоздь сезона, или Не так страшен вирус, как его малюют» — Не успели мы отойти от праздников, а нас уже новой пандемией пугают. В воскресенье в новостях появилась информация, что “в Казахстане распространяется вирус, выявленный в Китае”. Якобы он опаснее и смертельнее, чем ковид. Так ли страшен метапневмовирус, как о нем пишут?

Пока эпидемия стремительно распространяется в соцсетях и СМИ: ужастики про переполненные больницы и крематории в Китае и грядущую пандемию, которая похлеще ковидной будет. На официальном уровне пока тихо. Всемирная организация здравоохранения не делала никаких заявлений о новом опас­ном вирусе. Все как обычно в эпидсезон: инфекции циркулируют — люди болеют.

FORBES.KZ . «Первый дилерский центр BYD начал работу в Казахстане» — Флагманский автоцентр площадью 1340 кв. м расположился по проспекту Аль-Фараби на пересечении с улицей А. Розыбакиева. Проект построен на инвестиции компании «Астана Моторс» в 1,6 миллиарда тенге, в его строительстве учтены самые современные стандарты и технологии.

В автоцентре уже сегодня представлены модели BYD Song PLUS DM-i, BYD Song Plus EV и BYD Han EV. Все автомобили соответствуют техническому регламенту Таможенного союза, адаптированы под климатические и дорожные условия эксплуатации и обеспечены официальной гарантией завода-производителя. В ближайшее время модельная линейка будет расширяться, опираясь на запросы покупателей. Открыты предзаказы на модели 2025 года.

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