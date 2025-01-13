«Токаев подписал поправки в законы, признающие госсекретом сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов». «Юбилеи 2025-го: «красная столица», возвышение Кунаева, единовластие Назарбаева…». «Все наши госпрограммы антинаучны, а значит не реализуемы»

Сетевой Казахстан 13 января 2025г.

VLAST . KZ . «Токаев подписал поправки в законы, признающие госсекретом сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал поправки в закон, признающий госсекретом сведения о здоровье и личной жизни бывших президентов. Однако в сопроводительном тексте Акорды к закону эта норма не упоминается.

CHECK-POINT.KZ. «Джанибек Сулеев: Этот период истории можно назвать токаевским» — В обществе продолжается дискуссия по поводу программного интервью Касым-Жомарта ТОКАЕВА газете «Ana tili», в котором он подвел итоги прошлого года и изложил свое видение перспектив социально-экономического развития государства. Известный публицист Джанибек СУЛЕЕВ проанализировал ключевые месседжи президента — Перспективы, безусловно, есть. Само нахождение такой персоны, как Токаев, во главе Казахстана, прямо сейчас и на дальнейшую перспективу – это профит.

SPIK . KZ . Бахыт ЖАНАБЕРГЕН — «Юбилеи 2025-го: «красная столица», возвышение Кунаева, единовластие Назарбаева…» — 100 лет со времени переноса столицы тогда ещё автономной республики на исконно казахскую землю и официального возвращения коренному народу его настоящего имени, 80-летие Победы в Великой Отечественной и завершения Второй мировой войны, 30-летие событий, которые подпадают под определение «конституционный переворот», поскольку привели к абсолютизации власти и усилению авторитаризма в уже независимом Казахстане… Это далеко не полный перечень, скажем так, политических юбилеев, которые приходятся на наступивший 2025 год.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «Откуда берутся экономисты с дефицитом идей?» — Кадры, которые работали в нацкомпаниях, привыкли к отсутствию ответственности за принимаемые решения и достигнутые результаты (а там есть практика высоких окладов и бонусов, не привязанных к индикаторам эффективности). А те кадры, которые прошли школу институтов развития, холдингов «КазАгро» и «Байтерек», привыкли сидеть на работе с инвестициями, выделяемых по сути из бюджета, но толком никем не контролируемых. В итоге мы имеем экономистов, которые владеют даже не либеральной, а именно реформистской риторикой, но совершенно не понимающих азы государственной финансовой грамотности.

EXCLUSIVE . KZ . «Жарас Ахметов: Все наши госпрограммы антинаучны, а значит не реализуемы» — Без свободомыслия нет инноваций, – считает независимый эксперт Жарас АХМЕТОВ. Этот тезис подтверждают исследования ведущих мировых экспертов вот уже на протяжении двух веков. А отказывать казахам в праве на демократию – это форма расизма.

NP . KZ . «В чьих руках должна быть питьевая вода?» — В Казахстане есть два города, где сети с водой находятся в частных руках. Согласно статье 25 Водного кодекса РК, объекты, имеющие стратегическое значение, должны находиться в руках государства. Запрещается отчуждение водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение. Среди них — насосные станции. Только два водоканала вместе с насосными станциями — в Павлодаре и Шымкенте — находятся в частных руках. И этот вопрос беспокоит население.

TIME . KZ . Лэйла ТАСТАНОВА – «Даже и не пытайтесь» — Мобильные переводы граждан контролируют налоговые органы при активном содействии банков. Перед этими структурами придется отчитаться тем, кому на протяжении трех месяцев подряд ежемесячно на банковский/карточный счет поступают денежные переводы от 100 и более лиц. Об этом на пресс-конференции заявила, фактически напомнив о функционировании этого правила, введенного в стране еще пару лет назад, руководитель управления администрирования доходов физических лиц комитета госдоходов (КГД) Министерства финансов Дина КУСАИНОВА.

Тогжан ГАНИ – «Перегрел – плати» — Штраф за прогрев автомобиля вновь стал горячей темой для обсуждения. С нового года сумма за первое нарушение выросла с 18 460 до 19 660 тенге, за повторное — до 39 320 тенге. Эта карательная норма (принятая в Казахстане, кстати, много лет назад), объясняют власти, направлена на защиту экологической среды, но многие автомобилисты считают ее несправедливой, особенно в условиях суровой зимы.

FORBES . KZ . «Кому принадлежит OLX» — Тысячи казахстанцев каждый день что-то продают или покупают на OLX. Это одна из самых популярных онлайн-площадок объявлений в стране. И владеет этой площадкой компания из Южной Африки Naspers. Это — медиахолдинг, который когда-то начал активно инвестировать в интернет-компании. По успешности инвестиций их сравнивают с Softbank Масайоши Сана.

ORDA . KZ . «Новый город со старыми понятиями: действительно ли в Алатау полицейские кошмарят предпринимателей» — На город новых технологий с амбициозными планами возлагаются надежды всей страны. С момента, как Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил о планах строительства Алатау, прошёл год. Но прежде чем двигаться в светлое будущее, жители города хотят оставить позади реалии 90-х. Orda.kz — о взаимоотношениях полиции и предпринимателей во «втором Сингапуре».

***

© ZONAkz, 2025г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.