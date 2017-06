Вся правда о газете Washington Times

Кто стоит за газетой, которую русскоязычные источники часто называют – «Влиятельная американская газета»

Газета Washington Times опубликовала статью Тодда Вуда под названием «With big changes, Kazakhstan tries to chart a new path» — «Казахстан, затевающий большие изменения, пытается наметить себе новый путь».

В ней говорится так: «Центральная Азия быстро меняется и решительно отдаляется от своего трагического прошлого. Казахстан идет в авангарде этих изменений.

В то время как в самом сердце Центральной Азии, в столице Казахстана с ее футуристической архитектурой открылась выставка Astana EXPO 2017, любой, кто считает себя сведущим в вопросах международной жизни человеком, должен обратить внимание на то, что происходит в этом богатом нефтью и газом государстве.

Со времен распада Советского Союза Казахстаном руководит один и тот же лидер. 76-летний президент Нурсултан Назарбаев, бывший глава Коммунистической партии Казахстана, похоже, думает о транзите власти и о том, как в ходе грядущих десятилетий у страны будут складываться дела в плане внутренней и внешней политики. Соображения такого порядка, по-видимому, дали толчок значительному пересмотру положений Конституции, осуществленному ранее в этом году под его руководством.

Оптимисты надеются, что это перераспределение полномочий между исполнительной властью, парламентом и судебной системой заложит основу для вероятного перехода к более прочной демократической системе в Казахстане.

Казахстан предпринимает также меры, направленные на формирование такой самобытной национальной идентичности, которая помогла бы ему преодолеть свое советское прошлое и уменьшить российское влияние — влияние, которое совпадает с мечтой Сталина о едином «советском народе». О едином «советском народе», все представители которого говорят на одном (русском) языке и процветают в рамках одной единой культуры.

В апреле господин Назарбаев поставил перед властями задачу принять стандарт казахского алфавита на латинице до конца 2017 года и полностью перейти к латинскому алфавиту к 2025 году после почти 80-летнего пребывания с кириллическим алфавитом. Правительство разработает планы по увеличению доли казахстанских граждан, владеющих казахским языком, который входит в тюркскую языковую группу, с 60 процентов до 95 процентов.

Казахстан сохранит использование русского языка в пределах республики примерно на 90-процентном уровне, способствуя, одним словом, формированию двуязычного общества, где казахский язык используется как государственный язык. А также осуществляется преподавание английского детям с раннего возраста.

Конечно, все это отнюдь не вызывает восторгов в определенных кругах в Москве. Господин Назарбаев утверждает, что такая инициатива поможет Казахстану легче интегрироваться в мировую экономику. Но — из-за того, что четверть населения страны составляют граждане этнического русского происхождения, а также вследствие сталинской политики русификации советских национальных республик — Казахстан должен проявлять большую гибкость в этом вопросе».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими соображениями и сведениями. Прежде всего, скажем о том, что нами замечено при поисках материалов, связанных, так или иначе, с освещением выставка Astana EXPO 2017. Крупные западные периодические издания до обидного мало внимания обращают на это мероприятие в Казахстане. Такое впечатление, что они будто бы сговорились игнорировать такое большое событие в жизни нашей страны. Ну а те газеты и журналы, которые берутся нахваливать Казахстан в контексте освещения работы Astana EXPO 2017, вплетают в соответствующие материалы тему противостояния Астаны Москве или отдаления Казахстана от России. Такой вывод как нельзя лучше иллюстрируется вышеуказанной статьей.

А теперь немного о газете, которая ее опубликовала. Ей не впервой оказывать информационную поддержку официальной Астане. В русскоязычной прессе постсоветских стран на нее часто привычным образом делается такая ссылка: «Влиятельная американская газета Washington Times опубликовала статью…». Тут следовало бы обратить внимание еще вот на что.

Выходящая в столице США газета Washington Times является «влиятельной», прежде всего, среди мунистов или, иными словами, последователей Церкви Объединения, основанной Саном Мюном Муном в 1954 году. Тому есть свои более чем веские причины. Вот что сообщается об этом издании в справочной литературе по американским периодическим изданиям: «Газета Washington Times была создана в 1982 году основателем Церкви Объединения Саном Мюном Муном и субсидируется сообществом Церкви Объединения. В 1996 году Мун, обсуждая свои причины для создания Washington Times в речи на конференции руководства Церкви Объединения, сказал так: «Вот почему Отец объединял и организовывал ученых со всего света, а также газетные организации для того, чтобы осуществлять пропаганду». В 2002 году Мун, сказавший, что он является Мессией и Господом Второго Пришествия и выполняет незавершенную миссию Христа, заявил: «Газета Washington Times является ответственной за то, чтобы дать американскому народу узнать о Боге». Еще он тогда сказал: «Washington Times станет инструментом в распространении правды о Боге по всему миру».

Вот такая это «влиятельная американская газета».

