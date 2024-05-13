«Глава государства работает в режиме нон-стоп, без дня отдыха». «Премьер потребовал от акимов контролировать подготовку к зиме с выездом на объекты». «Подарок «старому Казахстану»? За какие преступления можно будет откупиться»

Сетевой Казахстан 13 мая 2024г.

INFORM . KZ . «Глава государства работает в режиме нон-стоп, без дня отдыха — Айбек Дадебаев» — Руководитель Администрации Президента РК Айбек ДАДЕБАЕВ дал эксклюзивное интервью телеканалу Jibek Joly. В ходе интервью он рассказал о помощи жителям пострадавших от паводков регионов, предотвращении стихийных бедствий в будущем, возвращении незаконных активов из-за границы, развитии государственного языка и кадровых вопросах. Агентство Kazinform представляет текстовую версию интервью — Хочу подчеркнуть еще один момент: возврат незаконных активов будет продолжаться. Механизмы возврата народного капитала будут и дальше совершенствоваться. На одном из возвращенных в государственную собственность земельных участков в Алматы планируется построить детский сад на 240 мест.

TIME . KZ . «Пахать всё лето!» — Премьер Олжас БЕКТЕНОВ потребовал от акимов контролировать подготовку к зиме с выездом на объекты. Итоги прошедшего отопительного сезона и подготовку к предстоящему обсудили в пятницу на заседании правительства. По словам Олжаса Бектенова, минувший отопительный сезон прошел относительно стабильно, без крупных аварий. Тем не менее выросло количество технологических нарушений на теплоисточниках. Премьер напомнил о поручении президента завершить модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в так называемой красной зоне риска.

«Где границы дозволенного?» — Как власти Алматы лишили жильцов многоэтажки их подвала. Правительство, проводя жилищную реформу, призывает граждан взять на себя ответственность за свои дома. Вот обитатели одной высотки в Алматы и попытались сначала вернуть подвал, который оказался проданным, в общедомовую собственность. Потом хотели разграничить, где проходят трубы жителей, а где — частных лиц. Ни то ни другое не получилось сделать даже через суд.

AZATTYQ . ORG . «Уничтожение «Алаша» и репрессии. Зачем историки обращаются к ХХ веку и какие препоны им чинит Москва» — Государственная комиссия, созданная для реабилитации жертв политических репрессий 20–50-х годов ХХ века, завершила работу в декабре прошлого года. Комиссия оправдала 311 тысяч человек и опубликовала 72-томный труд по итогам работы. Проанализировано и рассекречено более шести миллионов документов и материалов. Поможет ли это написать подлинную историю Казахстана? Получили ли мы полный доступ к документам в России? На эти и другие вопросы ответил руководитель рабочей группы по изучению политических репрессий в Казахстане, доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии наук Казахстана Мамбет КОЙГЕЛЬДЫ.

CARAVAN . KZ . «Если не спасать Арал, Казахстан останется без питьевой воды еще быстрее, чем ожидается» — О пересыхании Аральского моря известно всем – на месте огромных масс воды теперь формируется новая пустыня — Аралкум. Власти прилегающих государств пытаются бороться с опустыниванием. Так, в апреле текущего года казахстанцы высадили на бывшем морском дне 15,3 млн саженцев саксаула и планируют создать лесной питомник. Создан Международный фонд спасения Арала. Научный сайт phys.org рассказывает о последствиях опустынивания детальнее по следам посвященной пыли конференции, которая состоялась в прошлом месяце в Нукусе (Узбекистан). Нукус расположен близко к зоне экологической катастрофы, настолько близко, что местный футбольный клуб называется «Арал».

GOLOS — NARODA . KZ . ««Фермеры» каменных джунглей: как бизнесмены меняют яблоневые сады на ЖК?» — Казахстанские города, особенно Астана, Алматы, Шымкент и ряд областных центров, регулярно расширяются. Периодически при этом в границы города попадают территории крестьянских и фермерских хозяйств. И это – своего рода «джек пот» для некоторых «фермеров», ведь теперь землю можно «нарезать» на участки под ИЖС, уплатив государству относительно небольшую сумму. После этого можно спокойно вырубать яблоневые сады, закатывать в бетон пастбища и строить ЖК на месте бывших сенокосов. При этом бизнесмены не так давно пытались и вовсе уйти от этих обязательных платежей. О том, сколько сельхозземель находится в казахстанских городах и почему процедуру их перевода в земли другого назначения ни в коем случае нельзя упрощать – рассказали в комитете по управлению земельными ресурсами МСХ РК.

ORDA . KZ . «Подарок «старому Казахстану»? За какие преступления можно будет откупиться» — В Парламенте рассматривают законопроект по оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов. Одна из норм предусматривает альтернативу лишению свободы — кратные штрафы. Но не станет ли это возможностью откупиться для представителей «старого Казахстана»?

«Время отвечать за базар: как сестра Назарбаева захватила рынок в Алматы» — Алматинский рынок «Кенжехан» много лет контролировала Анипа НАЗАРБАЕВА — сестра первого президента Казахстана. Но сегодня мало кто помнит, что изначально рынок назывался иначе, а владели им совсем другие люди. Orda.kz рассказывает, почему прежние владельцы рынка «Кенжехан» решились обвинить Анипу Назарбаеву в рейдерском захвате их бизнеса спустя 20 лет.

SPIK . KZ . «Русским классам школ Казахстана грозит острый дефицит учителей?» — В нашей недавней публикации «Почему всё больше казахов делают выбор в пользу русских классов?» на основе анализа официальной статистики был сделан вывод о том, что количество русскоязычных школьников в нашей стране растёт, как минимум, не меньшими темпами, чем казахскоязычных, и что ряды первых активно пополняются юными представителями государствообразующего этноса. Но не приведёт ли эта тенденция к тому, что в скором времени мы столкнёмся с нехваткой для них школ и учителей, как это произошло в других тюркских странах постсоветского пространства?

VLAST . KZ . «Золотые прииски Пригородного» — Жители небольшого села Пригородное на юго-западе Костанайской области бьют тревогу: в сотнях метров от их домов готовятся разрабатывать карьер с золотом и для этого могут взорвать старый элеватор. Ничто из этих планов не согласовали с самими жителями Пригородного, которые опасаются воздействия будущей добычи золота на их здоровье.

TENGRINEWS . KZ . ««Поступил как настоящий мужчина» — отец Ерхана Аханова о героическом поступке сына в Санкт-Петербурге» — Родители казахстанца Ерхана АХАНОВА, который не раздумывая бросился на помощь пассажирам затонувшего в Санкт-Петербурге автобуса, высказались о героическом поступке сына. Ерхан Аханов родился и вырос в Шахтинске Карагандинской области. С 10 лет занимался боксом, является чемпионом Казахстана среди юниоров. Его родители всю жизнь работают в органах внутренних дел. Отец – инспектор службы патрульной полиции, мама является сотрудником управления специализированной службы охраны МВД.

«Жена советника посольства Казахстана в ОАЭ рассказала подробности многолетних истязаний мужа» — Жена советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена МАМАША рассказала телеканалу КТК подробности многолетних истязаний со стороны супруга-дипломата. О систематических избиениях мужем на протяжении 10 лет Карина МАМАШ заявила 6 мая в соцсетях. Сейчас молодая женщина с детьми, сестрой и матерью находятся в кризисном центре Астаны.

LITER . KZ . «От няни до уборщицы: как казахстанцы зарабатывают за рубежом» — Каково это – жить вдали от родины? Махаббат БАРЛЫБАЙ уехала в Америку с семьей более трех лет назад. Успела пожить в штате Пенсильвания, а с июля 2022 года обосновалась в штате Флорида. Девушка рассказала о семейном укладе американцев, как помогают друг другу казахстанцы за рубежом и сколько можно заработать водителем такси.

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