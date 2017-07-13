Почему администрация Дональда Трампа хотела бы вбить клин между Китаем и Россией?!

Для США было бы желательно, чтобы Россия оставалась нейтральной, – или еще лучше превратить ее в союзника - до того, как какой бы то ни было конфликт между Америкой и Китаем достигнет апогея

Издание Daily Reckoning опубликовало статью Кевина Мэссенджилла под названием «The Russian Perspective on US-China Conflict» — «Российские перспективы касательно американо-китайского конфликта».

В ней говорится так: «Президент Трамп и его советники начали большую игру с Китаем на саммите G20 в Гамбурге. Экономическая конкуренция и проблема регионального доступа к Южно-Китайскому морю находятся в ряду тех причин, по которым администрация Трампа хотела бы вбить клин между Китаем и Россией в максимально возможной степени.

Как сказал Джим Рикардс, в игре с участием трех лиц вам не хочется оказаться третьим лишним. Это означает, что для США было бы желательно, чтобы Россия оставалась нейтральной, – или еще лучше превратить ее в союзника — до того, как какой бы то ни было конфликт между Америкой и Китаем достигнет апогея.

Для этого администрация Трампа должна тщательно взвесить интересы России. Что вообще могло бы заставить Америку оказывать влияние на Россию при любой потенциальной ситуации, которая способна перерасти в конфликт между США и Китаем?

Перечень пожеланий России

Самой срочной мерой со стороны США явилась бы отмена санкций в отношении России. Путин придал бы такому ходу особенно большое значение, если бы он был предпринят перед следующими президентскими выборами с его участием, которые должны состояться примерно через десять месяцев.

Однако сенат США предвосхитил такое развитие событий. Вот почему он недавно принял поправку к закону об ответных мерах в отношении России, предполагающую введение новых санкций против нее и содержащую такой пункт, который ограничивает способность администрации Трампа снимать или облегчать их без одобрения Конгресса.

В условиях, когда санкции продолжают действовать, следующим пунктом в перечне пожеланий России остается отсрочка дислокации американских систем противоракетной обороны в Польше и Румынии или их демонтаж и выведение оттуда. Эти комплексы ПВО развернуты в порядке (по-видимому) контрмеры иранским ракетным угрозам.

Но такие американские противоракетные системы вызывают большую озабоченность у России. Любой оборонительный противоракетный щит ограничивает действенность ответного удара и увеличивает риск, с которым Россия столкнется при нанесении ей упреждающего первого удара.

Еще одним источником обеспокоенности России — хотя это и не обсуждается публично — являются китайские межконтинентальные баллистические ракеты Дунфэн-41 (Восточный Ветер — 41), размещаемые на наземной мобильной пусковой установке. Любая ракета, которая может долететь до Лондона и Лос-Анджелеса, безусловно, может добраться и до Москвы. Для России нежелательно столкновение с такой угрозой — как со стороны Китая, так и со стороны США. Поэтому это может оказаться полезным козырем для США при ведении переговоров о заключении сделки».

Американо-китайское соперничество, по сути, сводится к битве за Евразийский суперконтинент. Такое видение ситуации проистекает из формулы классической геополитики: «Кто владеет Евразией, тот владеет миром». США и Китай – две крупнейшие мировые экономики. И обострение их соперничества было ожидаемо. Сейчас просто перестали из этого делать секрета.

В эпоху после «холодной войны» геополитическая цель США в Европе заключалась в создании плацдарма для продвижения в глубину Евразии. Россия, которая, как казалось сразу после распада СССР, не должна была в дальнейшем составлять особой проблемы для Запада, оказалась, вопреки тогдашним ожиданиям, серьезным препятствием на этом пути.

Между тем Китай приступил к реализации суперпроекта «Экономический пояс Шелкового пути», призванного объединить большое евразийское пространство, включая Китай, Центральную Азию, Восточную и Западную Европу, с населением в 3 миллиарда человек и обширными региональными рынками.

Иными словами, Пекин вступил в конкурентную борьбу с Вашингтоном за Евразийский суперконтинент. В этих условиях приобретает ключевое значение ответ на вопрос о том, чью же сторону примет Россия. Такая реальность актуализирует для западных столиц соблазн замены кнута санкций на пряник военно-политических уступок в отношении Москвы.

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