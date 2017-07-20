Утечка мозгов, а не убыль населения – вот главная проблема

Общество 112 0
Политолог Замир Каражанов о взаимосвязи цены на нефть и миграционных потоков в Казахстане

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