Утечка мозгов, а не убыль населения – вот главная проблема 20.07.2017 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Общество 112 0 Политолог Замир Каражанов о взаимосвязи цены на нефть и миграционных потоков в Казахстане comments powered by HyperComments Похожие материалы: В рыночных условиях проблема заключается в том, что для большинства казахов свободное предпринимательство является новым понятием Спрос населения на доллары США вырос «Трайбализм и агашизм – как гиря, прикованная к ногам». «Треть трудоспособного населения Казахстана относится к категории самозанятых». «Почему проходит эра «я от Баке». «Не делай добро»: побочные эффекты благотворительности»