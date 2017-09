Поддерживаемые американцами повстанцы продавали оружие боевикам Исламского Государства

Почему же создавшим две коалиции по борьбе с группировкой ИГИЛ великим державам мира, которые в свое время одолели нацистскую Германию и милитаристскую Японию, четвертый год подряд не удается одержать верх над ней?!

Издание AMN Al-Masdar News опубликовало статью под названием «US-backed rebels sold weapons to ISIS: former security head of base in Syria» — «Поддерживаемые американцами повстанцы продавали оружие группировке ИГИЛ: бывший начальник службы безопасности на базе в Сирии».

В ней говорится так: «Боевики, проходящие подготовку на американской базе Ат-Танф, расположенной рядом с границей Сирии с Ираком, продают американское оружие террористической группировке ИГИЛ (запрещенной как в Соединенных Штатах, так и в России)», — сообщил изданию Sputnik бывший начальник службы безопасности сирийского сектора этой базы, добавив, что Вашингтон осведомлен о ситуации.

«Скрытая поддержка выражалась продажей оружия Исламскому Государству. Когда мы об этом узнали, мы сказали об этом американцам. Но они, в свою очередь, только еще больше стали поддерживать командира, поставленного ими над нами (главарь группировки «Махавир ас-Саура» Муганнат Атталя). Они продавали вооружение американского производства, машины, станковые противотанковые гранатометы, большое количество винтовок М-16. Американцы при проведении последней своей ревизии выявили недостачу 4,7 тысячи винтовок», — сказал Мухаммад Ассалам.

По его словам, американские военные не оказывают никакой гуманитарной помощи сирийскому гражданскому населению, несмотря на то, что лагеря беженцев расположены неподалеку от базы Ат-Танф.

«Полностью отсутствует гуманитарная и медицинская помощь», — сказал он.

Мухаммад Ассалам еще отметил то, что одни из находящихся на базе в Ат-Танфе сирийцев готовы воевать с ИГИЛ, а другие – с сирийскими правительственными войсками, следуя пожеланию американцев.

«Они [американские военные] просили сирийцев отправиться воевать против сирийской армии, но уважающие себя люди отказались, заявив, что наша группировка сформирована для борьбы с Исламским Государством, а не с армией. Поэтому часть группировки — выходцев из Дейр-эз-Зора — отправили на базу в Шаддади для борьбы с ИГИЛ, а потом, возможно, для ведения боевых действий против правительственных войск», — отметил Ассалам.

Группировка «Махавир ас-Саура» была сформирована в декабре 2016 года при финансовой поддержке Соединенных Штатов и в качестве структуры, входящей в состав Сирийской свободной армии (Free Syrian Army — FSA), главного оппозиционного объединения. Ее боевики прошли военную подготовку в Иордании под руководством специалистов из стран, входящих в возглавляемую США коалицию по борьбе против террористической группировки ИГИЛ. Группировка «Махавир ас-Саура» действует главным образом в южной части Сирии».

Только тогда, когда узнаешь такие новости, начинаешь кое-что понимать. В частности то, почему же создавшим целые 2 коалиции по борьбе с группировкой ИГИЛ сильнейшим военно-политическим державам мира, которые в свое время одолели многомиллионные войска нацистской Германии и милитаристской Японии, четвертый год подряд не удается одержать верх над ней. В большой политике, как известно, дело не обходится без двойной игры. Присутствует она, по всей видимости, и в случае громогласно объявленной войны с Исламским Государством.

Издание G lobal Research недавно опубликовало материал под названием « America Created Al-Qaeda and the ISIS Terror Group» — «Америка создала Аль-Каиду и террористическую группировку ИГИЛ».

В нем излагается следующее: «Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) так же, как и Аль-Каида, является творением с брендом «made-in-the-USA» – «сделано в США». Оно представляет собой инструмент террора, призванный служить разделу и захвату богатого нефтью Ближнего Востока и выступать в качестве противовеса растущему влиянию Ирана в регионе.

Тот факт, что у Соединенных Штатов в активе числится долгая и «жаркая» история поддержки террористических группировок, удивит только тех, кто следит за новостями и игнорирует историю».

Похоже, удивляться тому, что с американской базы Ат-Танф Исламскому Государству поставлялись разнообразное вооружение и техника, не следует. Недоумение должно, видимо, вызывать другое. То, как американцы могут, с одной стороны, снабжать эту группировку необходимыми для ведения войны ресурсами, а, с другой, спокойно взирать на последствия серии совершенных от имени ИГИЛ терактов в европейских странах, являющихся их ближайшими военно-политическими союзниками. Что и говорить: политика — грязное дело.

***

© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.