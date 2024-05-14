«ЕАЭС на пороге трансформации: меняйся, иначе проиграешь…». «День, за которым следила вся страна. Как Бишимбаеву вынесли приговор». «Учителя не хотят сдавать экзамены на компетентность». «Более двух третей казахстанцев не имеют личных сбережений»

Сетевой Казахстан 14 мая 2024г.

SPIK . KZ . «ЕАЭС на пороге трансформации: меняйся, иначе проиграешь…» — 8 мая в Москве прошло заседание Высшего евразийского экономического совета с участием глав государств всех стран-участниц ЕАЭС. О том, с какими вызовами сегодня сталкивается организация, о ее перспективах в условиях новой геополитической и геоэкономической реальности рассуждает политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ.

TENGRINEWS . KZ . «День, за которым следила вся страна. Как Бишимбаеву вынесли приговор» — 13 мая, спустя два месяца после начала судебного следствия, экс-министру национальной экономики Куандыку БИШИМБАЕВУ вынесли приговор за убийство Салтанат НУКЕНОВОЙ. Как решалась судьба бывшего чиновника, за делом которого следил весь Казахстан, читайте в репортаже корреспондентов…

TIME . KZ . «Четверть века за жизнь» — Приговор Куандыку БИШИМБАЕВУ уже всем известен. Это не пожизненный срок заключения, но если он останется в силе, то времени на привольную старость у экс-министра после отсидки останется совсем немного. Юрист Анна ЧЕРНОВА считает приговор справедливым — Я считаю, что присяжные и суд разобрались в этом деле и вынесли справедливый приговор. Между тем адвокат Жангельды СУЛЕЙМАНОВ поделился таким наблюдением: раз Бишимбаеву не дали пожизненного лишения свободы, значит, кто-то из присяжных не признал его виновным — Судья сказала, что решение принято большинством голосов, а не единогласно. А вот их коллега Таир НАЗХАНОВ считает приговор Бишимбаеву необоснованным — На мой взгляд, такой приговор был принят под влиянием общественного мнения, общественного давления. Полагаю, что в действиях Бишимбаева нет состава убийства и истязания.

«А фермеры пусть отдыхают?» — Почему жители Бейнеу Мангистауской области требуют признать свой район зоной экологического бедствия. Нешуточная интрига здесь закрутилась вокруг общественных слушаний. Одни считают, что люди стараются оказаться в зоне бедствия ради пособий и надбавок, другие вообще не понимают, с чего именно этот район признавать такой зоной, когда в соседнем Мангистауском районе проблем с экологией в разы больше.

VLAST . KZ . «Он однажды тебя убьет» — Куандык БИШИМБАЕВ долго считался одним из самых перспективных казахстанских чиновников: стал помощником президента в 29 лет, министром в 36. Сын ректора вуза, бывшего депутата мажилиса… Суд начался 27 марта и продлился до 13 мая. Пожалуй, ни один сценарист не смог бы придумать такие неожиданные повороты в этом деле, такие характеры всех участвующих лиц, прописать столь яркие диалоги и фразы, в которых фигурировали Абай, Гитлер, Путин, ясновидящая и Дима Билан. Приоткрылась дверь не только в богатую жизнь элиты, их образ жизни и мышления, но и во всю бездну домашнего насилия, происходящего годами за красивыми фасадами.

INFORMBURO . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ, юрист — «24 года Бишимбаеву – это победа и стороны обвинения, и гражданского общества в целом» — Самое распространённое опасение сейчас, что он сможет быстро выйти по УДО. Не сможет. В данных обстоятельствах для условно-досрочного освобождения нужно, чтобы он отбыл не менее двух третей срока, а это шестнадцать лет. Более того, УДО не дают автоматически, для этого нужно срок отбыть без нарушений. Кроме того, как сегодня отметила прокурор, для этого потребуется ещё и согласие потерпевшей стороны, на которое ему точно рассчитывать не придётся.

CARAVAN . KZ . «Учителя Казахстана не хотят сдавать экзамены на компетентность» — Школьные учителя выступают против тестирования педагогов и оценки их профессионального уровня «по результатам этого ЕНТ для опытных наставников, проработавших в школах десятки лет». Недовольство зрело 2-3 года. Пока не ясно, сколько из них готово уволиться по этой причине. Но резоны они предъявили вполне обоснованные. Гульшат: «Чтобы подтвердить педагога-мастера, я должна набрать минимум 134 балла. Их невозможно заработать при такой системе подсчета и такой нагрузке учителей. У меня сейчас, кажется, 120. А о профессиональном «выгорании» авторы этого тестирования не думали?». Яна: «У меня — 117 или 118. Я мастер, опять к конференции готовлюсь. У меня трое детей. Когда им время уделять? Не учитывается охрана здоровья, охрана труда. Многие болеют, срываются. И нас пытаются обвинить в некомпетентности?»

KZ . KURSIV . MEDIA . «Более двух третей казахстанцев не имеют личных сбережений – опрос Нацбанка» — Две трети казахстанцев (69,2%) не имеют личных сбережений и денежных накоплений. Кроме того, 79% респондентов не удалось отложить какую-либо сумму денег за последний месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса Нацбанка.

ZAKON . KZ . «Как накопить на высшее образование детям в Казахстане и что предлагает государство» — Интересно, что большинство родителей понимает важность накопления денег на учебу детей, но далеко не все готовят средства заранее. В конце прошлого года в Казахстане проводился опрос на эту тему, который выяснил, что более 71% родителей задумываются о необходимости накоплений на оплату высшего образования своих детей. Но только четвертая часть из них делает это в реальности. Так как же собрать нужную сумму?

GOLOS — NARODA . KZ . «Меры по прогнозированию и предупреждению паводков усилят в Казахстане» — Новый Водный кодекс и ряд других стратегических госпрограмм пересмотрят с целью усиления мер прогнозирования и предупреждения паводков. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством вице-премьера Каната БОЗУМБАЕВА. Немаловажной для прогнозирования паводков является и международная экспертная поддержка. С первых дней паводков в республике работает команда ученых из Нидерландов.

AZATTYQ . ORG . «Урал в Атырау превысил критическую отметку – 551 сантиметр. Что происходит сейчас?» — Река Урал на территории Атырауской области в ночь на 14 мая достиг критической отметки. Кроме областного центра – Атырау большая вода угрожает и двум районам области. Там уже смыло районные дороги. В опасности сёла в русле реки.

DIALOG . KZ . «Интервью из прошлого века…» — Данное интервью появилось в газете «451 градус по Фаренгейту» в конце 90-х годов прошлого столетия, т.е. 26 лет тому назад. На наш взгляд, оно мало потеряло в своей актуальности. И в этом выводе, по большому счету, довольно мало хорошего… «Вслед за русскими пушками приходил Пушкин» — Интервью с казахским писателем Мейрханом АКДАУЛЕТОВЫМ — Как бы драматично все ни было, без русской культуры, открывшей нам иные миры, нам бы пришлось, возможно, еще хуже. Как сказал один татарский мудрец: «Вслед за русскими пушками приходил Пушкин». Это судьба нас свела. Да, мы были колонизированы. Мы были кочевники, это наша судьба.

NOVGAZ . COM . Александр КРАСНЕР, главный редактор «Новой газеты – Казахстан» — «Один в поле – воин» — Политику и публицисту Амиржану КОСАНОВУ — 60!..

К своим 60 Амиржан так и остался одиночкой, не примкнув ни к одной оппозиционной партии. Да и не нужны они ему. И хотя митинговой активности с годами у него поубавилось, да не с кем митинговать, он успешно противостоит власти, выступая с критикой в ее адрес на различных популярных ютуб-каналах. Много лет каждую неделю выходят его острые колонки на страницах нашей газеты. В общем, Косанов исправно выполняет роль матерой оппозиционной щуки, чтобы новоиспеченные караси от власти не дремали.

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