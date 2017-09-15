Война Миров. «Обреченная сирийская авантюра Путина» получилась успешной

Победы российских военных в Сирии подняли геополитический вес Кремля. В том числе в качестве надежной военно-политической «крыши»

Война в Сирии стала первым полноценным театром боевых действий для постсоветской России за пределами постсоветского пространства. Точная ее мотивация довольно туманна, однако определенные итоги уже можно подводить. В сухом остатке то, что сирийский президент Башар Асад, получивший от Запада «черную метку» на манер Муаммара Каддафи, продолжает жить и править. А еще мировые и региональные державы, про которые говорили, будто они российского военного присутствия в Сирии не потерпят, от прямого боевого столкновения с Москвой уклонились.

На сегодняшний день своими силами игнорировать гнев и неудовольствие Вашингтона может себе позволить только КНДР. Всем остальным, попавшим в немилость у Белого дома, нужна альтернативная военно-политическая «крыша». До операции российских ВКС (воздушно-космические силы) в Сирии подобного предложения на мировом геополитическом рынке XXI века просто не существовало.

Когда осенью 2015 года российские самолеты с бомбами и ракетами взяли курс на цели в Сирии, возникла дружная информационная волна про «обреченную сирийскую авантюру Путина». Медийная сага на эту тему продолжается до сих пор, хотя после взятия правительственными войсками Башара Асада города Алеппо информационные потоки и реальная военная обстановка начали кардинально отличаться. Алеппо стал своеобразным Сталинградом в сирийской войне, после которого официальный Дамаск, ВКС России, иранский экспедиционный корпус и отряды «Хезболла» перехватили стратегическую инициативу.

Победа в Алеппо далась не просто. Например, там погиб бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Хамедани. Он считался самым опытным иракским специалистом по боям в городских условиях. Понесла потери и российская частная военная компания (ЧВК) «Группа Вагнера». Следует указать, что парк российских самолетов и вертолетов в Сирии сравнительно небольшой. С другой стороны, объем боевой работы для них оказался подъемным и после серии интенсивных и методичных боевых вылетов они нанесли противнику критические потери.

Прорыв блокады города Дэйр-эз-Зор – это уже из разряда вишенки на торте. Город три года находился в режиме троевластия – правительственные силы, конгломерат группировок под общим названием Свободная сирийская армия и Исламское государство. В сентябре город на Евфрате перешел под контроль правительственных войск. Дэйр-эз-Зор важен как центр нефтяной промышленности, вокруг которого расположено много месторождений углеводородов. Можно сказать, что Башар Асад с помощью ВКС России прирастил себе экономической мощи. Если почитать экспертные оценки различных военных аналитиков, то многие из них полагали, будто Дэйр-эз-Зор у ИГ отвоюют курды.

За то время, что Владимир Путин проводит военную кампанию в Сирии, сценарии ее предполагемой катастрофы были самые разнообразные. В частности, после того, как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, Сеть заполонили прогнозы скорого вступления большого турецкого экспедиционного корпуса на территорию Сирии. Под их ударами должны были пасть пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиабаза ВКС РФ Хмеймим. Система ПВО С-400 предполагалась в качестве трофея турецкой стороны. В реальности же Анкара и Москва смогли договориться о согласовании интересов мирно, в том числе благодаря переговорной площадке в Астане. И пусть российские самолеты иногда накрывали «дружеским огнем» турецкие позиции в Сирии, в целом компромисс был найден и реализован практически.

Много насмешек прозвучало в адрес «Сирийского экспресса» – так называется маршрут российских БДК (большой десантный корабль) из портов Черного моря в Тартус. Практически Россия использует весь свой имеющийся военно-морской транспортный потенциал, но как показала практика, его вполне хватает. Здесь уместны аналогии с войной 08.08.08 между Россией и Грузией. Тогда в Рокский тоннель вошли почти все российские танки и САУ на Северном Кавказе, которые могли завестись и ехать. Однако для разгрома грузинских вооруженных сил этого оказалось достаточно. Вот и «Сирийский экспресс» благодаря морским поставкам оружия, боеприпасов, снаряжения и гуманитарной помощи позволяет России вести кампанию в Сирии в стоимостном выражении от $2,5 до 8 млн. в день. По нынешним меркам это совсем недорого.

Российская военная составляющая в Сирии весьма своеобразная. Например, стратегический бомбардировщик Ту-95 эксплуатируется с 1956 года. С аэродрома Моздока до целей в Сирии он летит в несколько раз дольше, чем «Белый лебедь» Ту-160. Но самолет долетает, пускает ракеты, сыпет авиабомбами и в конечном итоге все что ему положено на театре военных действий выполняет. Большинство боеприпасов, которые ВКС использовали по целям в Сирии, еще советского производства и десятилетия пролежали на складах. В этом тоже одна из причин сравнительной дешевизны войны на Ближнем Востоке для Москвы. Аналогично с боевыми кораблями, про которые принято писать, что предел их возможностей – это утонуть в Средиземном море (если доплывут). Доплывают, пускают ракеты и возвращаются в пункты базирования.

Одновременно с этим сирийская кампания стала полигоном для демонстрации новинок российского ВПК. Благодаря корабельным крылатым ракетам «Калибр» выяснилось, что военные суда в акватории Каспийского моря принимают участие в боевых действиях в Сирии не покидая территории водоема. Еще в 2016 году портфель зарубежных заказов у российских военных заводов удвоился по отношению к 2015 году и продолжает расти.

Сонм экспертов (в том числе российских) считал стратегической ошибкой Владимира Путина ставку на Башара Асада из-за того, что шиитских государств мало, тогда как суннитских стран много и при подобном раскладе невозможно рассчитывать на успех. Тем временем жизнь показала, что Иран и ливанская «Хезбалла» надежные и эффективные союзники, с центральным иракским правительством в Багдаде можно успешно договариваться. Ну а суннитский лагерь хоть и реально многочисленный, но тот же «катарский кризис» показывает, что никакого обещанного единства внутри него нет.

Президент Путин в Сирии проявил политическую волю, последовательность и настойчивость в достижении поставленных целей. Цена успеха не оказалась чрезмерной что в военном, что в экономическом выражении, хотя политическое, военное, медийное и психологическое противодействие совокупного противника было весьма серьезное. Политические же приобретения Кремля очевидны даже невооруженным глазом. Москва продемонстрировала на международной арене не только свою способность идти до конца каким бы тот ни был, но и побеждать. На этом фоне странно смотрится администрация Дональда Трампа. Сосредоточенная в руках американцев военная мощь очевидна и ударом с эсминцев «Porter» и «Ross» 7 апреля этого года по авиабазе Шайрат они ее продемонстрировали. Однако ни в какую логически последовательную цепочку все это не выстроилось. В общем, сегодня кремлевское предложение «крыши» на глобальном геополитическом рынке стало выглядеть убедительно и привлекательно.

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