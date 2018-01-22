О спорт, ты — политика?

Накануне Зимней олимпиады не утихают споры относительно участия российских спортсменов в соревнованиях под нейтральным флагом. Что думают об этом в Казахстане?

9 феврале в корейском Пхенчхане стартует Зимняя олимпиада. Российские спортсмены примут в ней участие под нейтральным флагом, в статусе «спортсмены-олимпийцы из России». Факт отстранения целого государства от Олимпиады – да еще и признанной мировой спортивный державы – не имеет прецедентов в истории мирового спорта. А вот что стало причиной этого шага – строгое соблюдение олимпийских принципов или «политический заказ» в отношении России – большой вопрос.

Также как и то, какой должна быть реакция на происходящее союзников России по евразийскому блоку. Напомним, что российский депутат Виталий Милонов поначалу призывал страны-члены БРИКС и ЕАЭС бойкотировать Олимпиаду в Корее. Однако в казахстанском обществе, хоть республика тоже пострадала в свое время от допинг-скандалов и ее именитые атлеты были отстранены от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и вынуждены были «вернуть медали» – эта инициатива поддержку не нашла.

Двойные стандарты в сфере спорта, политизация спорта и ее последствия обсуждались в ходе прошедшего в Астане круглого стола «Современный спорт: политика, бизнес, инструмент сближения народов. К открытию XXIII Зимних Олимпийских игр: мнения казахстанских и российских экспертов». В мероприятии приняли участие российские и казахстанские олимпийцы, эксперты и представители Минкультуры и спорта РК.

Олимпиада, как повод разделить на «своих» и «чужих»

Задавая тон дискуссии, представитель уфимского Геополитического центра «Берлек-Единства» Артур Сулейманов отметил, что сегодня большой спорт обрастает сакрально-политическими смыслами.

«Спорт, безусловно, обладает огромным политическим потенциалом в системе международных отношений и внешней политики. С одной стороны спорт позволяет укреплять дружественные и партнерские отношения, с другой – спорт используется для демонстрации своих геополитических амбиций», — констатировал Сулейманов.

Российский эксперт сделал небольшой экскурс в историю и напомнил, что, когда эллины проводили олимпийские игры, они не допускали к нему «варварские народы». Таким образом, уже в древности спорт служил реперной точкой в системе координат «свой — чужой», «цивилизация — варвары».

«И сегодня Запад позиционирует участие в Олимпиаде как принадлежность к западной цивилизации, либо беспрекословную поддержку ее ценностей. Дескать, мы цивилизованные народы, а вы варвары. Налицо – дискриминация, нарушение олимпийских принципов, ведь один из основополагающих принципов Олимпизма, утвержденных Олимпийской хартией, гласит, что занятие спортом, как одно из прав человека, которое должно быть обеспечено в отсутствие какой-либо формы дискриминации, в том числе языкового, религиозного, политического характера, или же, к примеру, наличия иного мнения. Так или это сейчас? Не дискриминацией ли является отношение к нашим спортсменам?» — подчеркнул Сулейманов.

Участник дискуссии, серебряный призер Олимпиады в Турине 2006-го года, заслуженный мастер спорта по бобслею Алексей Селиверстов констатировал, что за время своей спортивной карьеры не раз сталкивался с различными проявлениями дискриминации со стороны международных спортивных чиновников. В то же время он отметил, что зарубежные спортсмены не поддерживают отстранение российской сборной от Олимпиады:

«Они против этого, потому что соревноваться с более слабыми конкурентами им просто не интересно. Это лишает мировой спорт духа соревновательности, накала, остроты эмоций, вовлеченности болельщиков. Отстранение сильнейших спортсменов, их дисквалификация наносит ущерб международному олимпийскому движению – такова позиция наших коллег-спортсменов», — сказал Селиверстов.

Именитый бобслеист подчеркнул психологический аспект участия российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом:

«Есть такие профессии, представители которых априори представляют не только себя, но и все государство. Спорт относится к таким профессиям. Для российских спортсменов, которые поедут в Пхенчхан, это будет первая или последняя Олимпиада, а возможно, и единственная в жизни. Поэтому они должны сами решать – ехать им или нет. И потом, по большому счету все знают, откуда тот или иной спортсмен, какую страну он представляет. Хотя российским спортсменам запретили не только надпись «Россия», но и использования российского триколора на форме. Складывается ощущение масштабного политического заказа, когда спортсмены из России, Казахстана и других постсоветских стран получают пожизненную дисквалификацию только на основе предположений, а для американских или европейских спортсменов такая мера вовсе не предусмотрена. Антидопинговая политика в олимпийском движении проявила свою уязвимость и некомпетентность», — заключил Селиверстов.

Казахстанский чиновник: допинг-скандалы больно ударили и по нам

Казахстанские участники круглого стола в большинстве своем разделили обеспокоенность российских коллег процессами, происходящими в современном спорте. В частности, казахстанский спортивный функционер, главный эксперт Управления спортивного резерва и методического обеспечения Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Бахытжан Есжанов констатировал, что допинг-скандалы больно ударили и по казахстанскому спорту, особенно с финансовой точки зрения.

«В антидопинговый центр в Казахстане были вложены огромные деньги, техническое оснащение позволяло ему обслуживать спортсменов всей Центральной Азии. Но после санкций, которые были предприняты в отношении Казахстана со стороны WADA, антидопинговый центр был закрыт. И теперь мы вынуждены направлять спортсменов, их анализы на тестирование в Германию. Нам это обходится в тысячи и тысячи долларов. При этом WADA от каждой страны требует на свое содержание взносы в размере 550 тыс. долларов – то есть, по сути, она стала коммерческим предприятием», — отметил Есжанов.

Политизация спорта, по мнению Есжанова, в первую очередь связана с введением такого понятия как командный медальный зачет на олимпийских играх, который из неофициального перешел в категорию «странового престижа».

«В спорте начали играть значение амбиции государств. К сожалению, спорту не удалось остаться вне политики. Сегодня спорт – это и есть политика. Это очевидно по тем санкциям, которые предпринимаются в отношении России, Казахстана, других постсоветских стран. Если говорить о двойных стандартах… Норвежцы, которые занимают первые места в лыжных гонках, на 80% официальные астматики, которые перед стартом принимают препараты для расширения альвеол и бронхов, таким образом, подготавливая себя для принятия кислорода. Конечно, они будут быстрее и эффективнее здорового спортсмена. Очевидно, что все эти хронические заболевания спортсменов являются прикрытием для приема допинг-препаратов», — сказал Есжанов.

Казахстанский чиновник также указал на все более усложняющийся процесс допинг-контроля.

«Сегодня уже 11 тыс. медицинских препаратов внесены в число запрещенныхWADA. Каким должен быть спортивный врач, чтобы отслеживать всю эту быстро обновляющуюся информацию! Нередки также случаи, когда препараты в России и странах СНГ выпускаются под одним коммерческим названием, а за рубежом – под другим, хотя их состав абсолютно идентичен. На этом уже «погорели» некоторые российские спортсмены», — отметил Есжанов.

Казахстанский политолог: почему ЕАЭС и ШОС остались в стороне?

Впрочем, несмотря на понимание этих проблем казахстанским спортивным функционерам приходится подчиняться предлагаемым им правилам игры. А вот политолог Султанбек Султангалиев считает, что страны евразийского пространства в сложившейся ситуации должны выступить с консолидированной позицией.

«Сегодня мы наблюдаем, что в угоду политическим амбициям, жертвуются интересы международного олимпийского движения, спортсменов и болельщиков. Не дай бог ни одной из наших стран попасть в такие жесткие условия, которые созданы необъективным отношением международных структур к отдельно взятому государству. Конечно, проблема допинга является острой для мирового спорта, но с этим явлением надо бороться точечно, реагируя на конкретные случаи, не допуская страновой дискриминации. То, что происходит сегодня, не имеет прецедентов в международном олимпийском движении. Хотелось бы, чтобы такая ситуация не повторилась ни с кем. На месте России может оказаться любая другая страна. Хотелось бы, чтобы страны ЕАЭС, ШОС, национальный олимпийские комитеты этих государств выработали консолидированную позицию по отношению к сложившейся ситуации, чего мы, к сожалению, сегодня не видим. Скорее всего, это говорит о недооценке вызовов дискриминации в спортивной сфере, использования спорта как инструмента политического давления на национальные государства», — констатировал политолог.

Однако среди казахстанских участников круглого стола нашлись и те, кто достаточно скептически отнесся к российской позиции, высказав предположение, что «дыма без огня не бывает». Таким мнением, в частности, поделился президент Казахстанского альянса блогеров Галым Байтук. Вместе с тем и он высказал поддержку рядовым российским спортсменам:

«Искренне жаль спортсменов, которые лишены возможности выступать под флагом своего государства. Здесь ситуация такая: мы, по сути, наблюдаем второй виток холодной войны. В спорте больших достижений всегда была политика – отрицать этого нельзя. Можно было наказать спортивных чиновников, но нельзя было спортсменов подвергать дискриминации. Сегодня многие политические процессы продиктованы амбициями нынешних международных гегемонов. Как говорится, паны дерутся, у холопов чубы трещат. К сожалению, это так. Если российские спортсмены поедут на Олимпиаду, пусть завоевывают медали на благо народа. Пусть простым людям будут приятно. Ведь болеть за них будут простые люди. А то, под каким флагом они выступают, это форс-мажор», — сказал Байтук.

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