Из-за дела двух изданий в Алматы Казахстан нарушил одно из главных обязательств в рамках членства в ООН – Союз журналистов Казахстана

Алматы. 4 апреля. КазТАГ – Из-за дела об уголовном преследовании двух изданий в Алматы нарушено одно из главных обязательств Казахстана в рамках членства в ООН, говорится в обращении Союза журналистов Казахстана к генеральному прокурору РК Кайрату Кожамжарову, председателю верховного суда Жакипу Асанову, председателю мажилиса парламента Нурлану Нигматулину и министру информации и коммуникаций Даурену Абаеву.

«Просим использовать ваши полномочия для восстановления конституционного права граждан на свободное получение и распространение информации, грубо нарушенное в результате судебного решения, принятого судьей Медеуского районного суда г. Алматы Гульмирой Бейсеновой по ходатайству прокурора Медеуского района Жаркына Кусаинова. (…)Несоразмерность действий названных сотрудников прокуратуры и судебной системы и инкриминируемых журналистам деяний привела к вопиющему нарушению как основного закона страны, так и обязательств Казахстана по выполнению Международного пакта о гражданских и политических правах, вызвала в обществе много вопросов и сомнений», — говорится в распространенном в среду обращении.

Отметим, что Международный пакт о гражданских и политических правах – является одним из основополагающих документов Организации объединенных наций, и обязателен для выполнения всеми без исключения странами-членами ООН.

В Союзе журналистов Казахстана уточнили, что 31 марта судья Г. Бейсенова удовлетворила иск прокурора Ж. Кусаинова о запрете сетевого издания Ratel.kz и запрете его главному редактору Марату Асипову делать любые публикации под этим наименованием.

«Основания для такого иска ни руководству СМИ, ни широкой общественности неизвестны, однако доменные имена ratel.kz, balborsyk.kz и wildratel.com были моментально заблокированы. В рамках частного спора между бизнесменом Зейнуллой Какимжановым и отдельными журналистами в редакциях «Ratel.kz» и «Forbes.kz», с нарушением ряда процессуальных норм, изъяты документы и компьютеры, журналисты принудительно доставлены на допрос, с них взята подписка о неразглашении. Тем самым в интересах отдельных лиц предприняты действия, ущемляющие конституционное право десятков тысяч читателей этих сетевых изданий на беспрепятственное получение информации», — сказано в обращении.

Отмечается, что в настоящее время подготовлена жалоба Ratel.kz в Комитет по правам человека ООН на необоснованные и разорительные решения национальных судебных органов по гражданскому спору З. Какимжанова с журналистами «Ratel.kz» и «Forbes.kz».

«Статья УК РК 274 – «распространение заведомо ложной информации», инкриминируемая сейчас господином З. Какимжановым журналистам Ratel.kz и Forbes.kz, критиковалась многими национальными и международными экспертами. По итогам рассмотрения второго периодического доклада Казахстана в 2016 году Комитет по правам человека ООН выражал беспокойство по поводу законодательства и практики, «которые нарушают свободу мнений и их выражения, в том числе: (а) широкое применение положений уголовного закона в отношении лиц, осуществляющих свое право на свободу выражения мнений, в том числе … распространение заведомо ложных сведений», — добавили в Союзе журналистов Казахстана.

В союзе напомнили, что статья, введенная в УК РК в 2015 году, уже привела к жертва.

«5 июля 2016 года, накануне апелляционного рассмотрения дела, алматинский предприниматель Таир Калдыбаев, приговоренный к 4,5 годам лишения свободы за распространение заведомо ложной информации в отношении «Казкоммерцбанка», найден повешенным в тюрьме. Просим вас дать правовую оценку действиям силовых и судебных структур в отношении изданий Ratel.kz и Forbes.kz, защитить журналистов от необоснованных обвинений и восстановить законное право общества на получение информации из этих СМИ», — говорится в обращении.

В Союзе журналистов Казахстана призвали всех неравнодушных к возникшей ситуации подписаться под документом.

«Блокировка сетевого издания Ratel.kz и уголовное преследование его журналистов, а также журнала Forbes.kz – это проблемы не только СМИ и их сотрудников – это наши с вами проблемы. Нам всем, без всякой нашей вины, ограничили конституционное право на беспрепятственное получение и распространение информации, лишили возможности узнавать из этих источников новые факты и идеи, поддерживать их, критиковать, оценивать, восхищаться или отвергать. Свои права надо защищать всеми законными путями. Если вы с этим согласны – пройдите по ссылке https://ru.surveymonkey.com/r/ 3M98WKD и поставьте свою подпись под Обращением. Оно будет доставлено адресатам!» — говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля в Алматы в редакциях изданий Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски. В полицию на допрос увезли главного редактора Ratel.kz Марата Асипова, его заместителя Сапу Мекебаева и обозревателя Анну Калашникову. Журналист Вадим Борейко добавил, что в ДВД также увезли заместителя редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова.

Полицейские заявили, что «соответствующие следственные мероприятия» проводятся по заявлению некоего «гражданина К» в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 274 (распространение заведомо ложной информации) УК РК. Иную информацию полицейские разглашать отказались, сославшись на «интересы следствия».

3 апреля стало известно о том, что все доставленные в ДВД Алматы на допрос журналисты были отпущены, а 4 апреля полицейские заявили, что все фигуранты уголовного дела сейчас имеют статус свидетелей с правом на защиту. Отметим, что по действующему законодательству РК при начале досудебного расследования статус свидетеля на начальном этапе присваивается любому из фигурантов по умолчанию, но в дальнейшем полиция может назвать кого-то из фигурантов подозреваемым, если на то будут основания, выявленные в ходе расследования уголовного дела.

Известная казахстанская правозащитника – президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева назвала действия сотрудников ДВД Алматы нарушением Конституции РК.

Ситуацию прокомментировал и министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, заявивший, что не считает тенденцией участившиеся факты уголовного преследования журналистов Казахстана. Однако ответы главы ведомства, ответственного за медиасферу в республике, самими представителями были восприняты неоднозначно.