Негатив от антироссийских санкций для Казахстана стремительно увеличивается. Что дальше?

Новый виток противостояния России и Запада плюс очередной пакет антироссийских санкций со стороны США, словно каток прокатились по российской валюте и фондовому рынку России и, как никогда раньше, негативно отразились на валютном рынке Казахстана

Алматы. 12 апреля. КазТАГ — Сергей Зелепухин . Новый виток противостояния России и Запада плюс очередной пакет антироссийских санкций со стороны США, словно каток прокатились по российской валюте и фондовому рынку России и, как никогда раньше, негативно отразились на валютном рынке Казахстана. Причем перспективы дальнейшего развития событий не вселяют оптимизма.

«Холодный душ» для тенге

Напомним, американские власти ввели очередные санкции против России в прошлую пятницу. Ограничительные меры Министерства финансов США коснулись 14 российских компаний и 24 российских бизнесменов и официальных лиц, приведя, начиная с этого понедельника, к резкому падению на российском фондовом и валютном рынке. Масло в огонь подлили значительно увеличившиеся риски уже не дипломатического, а военного противостояния России и США в Сирии.

На этом фоне цена акций многих крупных российских компаний и банков устремилась вниз, а курс доллара особенно 9 и 10 апреля стремительно пошел вверх, перевалив далеко за уровень 60 рублей за $1. А уже в ходе торгов на Московской бирже утром в среду он обновил двухлетний максимум – 63 рубля за $1.

Все это стало холодным душем для казахстанского валютного рынка. Только наметавшееся новое равновесие вокруг отметки Т320 за $1 буквально за два дня — 10 и 11 апреля — превратилось в очередное падение. За это время доллар на Казахстанской фондовой бирже подорожал более чем на Т10. В результате курс американской валюты по итогам торгов на KASE в эту среду «перешагнул» за отметку в Т330 за $1.

И несмотря на то, что ситуация на российском и казахстанском валютном рынке несколько стабилизировалась к вечеру 11 апреля, перспективы дальнейшего развития событий по еще более негативному сценарию вызывают тревогу.

А то, что вероятность реализации этого сценария становится все более высокой, указывают продолжающийся рост напряженности в отношениях между РФ и США, в частности из-за Сирии и риск введения новых и расширения старых санкций в отношении России.

Причем законопроект, в котором расписаны новые ограничительные меры против основного торгового партнера Казахстана по ЕАЭС, уже размещен в базе документов американского конгресса и предусматривает полный запрет на любые финансовые операции, связанные с российским госдолгом. Согласно тексту документа, соответствующие санкции США вступят в силу не позднее 60 дней, после их принятия.

То ли еще будет?

Интересно, что российские эксперты, хотя и весьма приблизительно, но все же подсчитали потенциальный спрос на иностранную валюту на российском рынке при уже принятых антироссийских санкциях и в случае введения новых, в частности, полного запрета на операции с российскими гособлигациями. А то, что происходило в последние дни на российском фондовом и валютном рынке, главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов охарактеризовал, как исход нерезидентов.

«После введения новых санкций США в отношении российских компаний инвесторы стали переоценивать риски инвестиций в российские активы. В условиях ограничения операций в долларах, фондирования в американской валюте российские компании могут оказаться в состоянии дефолта (…). Поэтому начался исход нерезидентов из наших облигаций, акций и других финансовых инструментов. Оценить масштаб этого выхода пока трудно. Возможно, пока речь идет о нескольких миллиардов долларов, но уже в скором времени этот поток может вырасти в разы», — предупреждает эксперт.

В качестве аргументов он привел долю нерезидентов на российском рынке облигаций федерального займа (ОФЗ). По его подсчетам, она достигает около 33%, а в абсолютном выражении 2 трлн рублей.

«Можно допустить, что из этой суммы две-трети уйдет обратно в валюту. Значит, потребность в долларах можно оценить в $30 млрд плюс психоз населения, который измерить сложно, но допустим, это еще $10-20 млрд. А еще операции минфина, который пока не собирается отказываться от покупки валюты — в апреле на сумму 240 млрд рублей или $4 млрд. Таким образом, спрос на валюту может составить до $60-70 млрд», — предполагает эксперт.

В этой ситуации без интервенций Центробанка России такой спрос, по мнению О. Богданова, может ослабить рубль еще на 20-30%. А если при этом учитывать «панические сдвиги», то, как считает эксперт, «котировки доллара на пике этого процесса будут в районе 80 рублей».

Если это произойдет, то весьма условно можно предположить, что курс доллара к тенге имеет шанс взлететь еще как минимум на Т30-40.

Впрочем, представляется маловероятным, что в случае нарастания рисков еще большей девальвации российские монетарные власти не станут проводить валютных интервенций, а предпочтут молча наблюдать, как рубль будет стремительно слабеть.

Также представляется маловероятным, что дальнейший исход с российского рынка нерезидентов и ускорение бегства капитала из российских активов при уже действующих санкциях и в случае введения новых ограничительных мер против России не окажут существенного негативного влияния на российский, а вслед за ним и на казахстанский валютный рынок.

Куда рубль, туда и тенге

Примечательно то, что этого не отрицают и в Национальном банке РК. Причем подходят к этому вполне по-философски.

«Хочу отметить, ситуация, которая происходит в Российской Федерации ввиду санкций, и вы знаете, что есть информация о том, что санкции могут быть либо ужесточены, либо расширены, либо предложены какие-то новые решения, говорит о том, что, скорее всего, неопределенность на этом рынке будет продолжаться. Это означает, что тенге может также рефлектировать, то есть в ответ колебаться на эти изменения. То есть это может быть. Это может быть движение, как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления обменного курса», — заявил глава финрегулятора Данияр Акишев в кулуарах мажилиса парламента в среду.

Конечно, оговорку Данияра Талгатовича о том, что это может быть и движение в сторону укрепления обменного курса, скорее следует рассматривать, как попытку сгладить острые углы. Ведь о каком укреплении может быть речь, если последнее расширение антироссийских санкций буквально подкинуло курс доллара к российской, а вслед за ней и к казахстанской валюте?

Но в остальном с главой Нацбанка все же следует согласиться: «рефлексия» обменного курса тенге к обменному курсу рубля будет продолжаться.

Следует только добавить, что чем сильнее и шире будут антироссийские санкции, тем сильнее и шире будет их негативное влияние, в частности, на валютный рынок Казахстана, поскольку того факта, что Россия остается нашим основным торговым партнером в рамках ЕАЭС, а евразийская интеграция продолжается, еще никто не отменял.

К слову, нетрудно заметить, что антироссийские санкции со стороны США направлены на то, чтобы не только, как можно сильнее ударить по экономике, бюджету и руководству России, но и на то, чтобы создать, как можно больше препятствий и проблем интеграционным процессам в рамках ЕАЭС.

Причем все это происходит на фоне только набирающей обороты «торговой войны» между США и Китаем, которая несет серьезные риски замедления темпов роста не только мировой торговли и глобальной экономики, но и риски замедления темпов роста экономик отдельных стран, в том числе и Казахстана. Но эта тема для отдельной статьи.

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