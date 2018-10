Почему наши люди взъелись на зарубежного журналиста из далекой страны за негативное высказывание о казахском национальном блюде и практически никак не отреагировали на аналогичную оценку «бешбармака» из уст иностранного хоккеиста, приглашенного самой казахстанской стороной поиграть в составе клуба «Астана»?!

Издание Traveller опубликовало статью новозеландского журналиста Бена Граундуотера под названием «Kazakhstan food: Why you should never insult a country’s cuisine» — «Казахстанская еда: Почему вам никогда не следует оскорблять национальную кухню какой-либо страны».

В ней говорится так: «Я знаменит в Казахстане. Под словом «знаменит» имею в виду то, что я снискал невероятную негативную популярность. Меня там фактически ненавидят. Я, вероятно, больше никогда не смогу вновь посетить эту страну беркутчи (охотников с ловчей птицей беркутом), и грандиозной современной архитектуры. Меня фактически угрожали убить. Мне сказали, чтобы я вернулся к езде верхом на кенгуру. В чем мое преступление? Я оскорбил (национальную) еду. Не всю ее – а всего лишь парочку оцениваемых (по-видимому) высоко национальных блюд.

Я в своем недавнем путевом очерке написал о том, что вареная конина с тестом и тушеным луком не является, как мне кажется, очень уж вкусным блюдом. Я также заявил о своем намерении больше никогда не пить кумыс, напиток из ферментированного кобыльего молока, который очень популярен в Казахстане.

Очерк был опубликован несколько недель назад, и ничего не произошло.

А потом все изменилось. Я выложил фотографию в Instagram и привел геотег (геометку) страны. Несколько казахов последовало за мной. Появились один или два комментария от местных. Обычное дело. А потом появились еще и другие комментарии. И потом — еще. Многие из них были на русском языке. Некоторые из них были написаны по-английски. И в них содержались, помимо прочего, выражения следующего содержания: «Ты — глупый» и «Умри. Умри. Умри. Умри». Я решил не переводить те комментарии, которые я не смог понять».

В связи с вышеизложенной историей возникает такой вопрос. Почему наши люди взъелись на зарубежного журналиста из далекой страны за негативное высказывание о казахском национальном блюде и практически никак не отреагировали на аналогичную оценку «бешбармака» из уст иностранного хоккеиста, приглашенного самой казахстанской стороной поиграть в составе клуба «Астана»?! О чем речь?

Американская газета Tampa Bay Times в свое время опубликовала материал Дамиана Кристодеро под названием «Lightning’s Victor Hedman having «great experience» playing in Kazakhstan».

В нем излагалось следующее: «Если когда-нибудь вы окажетесь в Казахстане, — сказал Виктор Хедман, — вам лучше не заказывать конину в ресторане». Да, она там является деликатесом. Но, в действительности, «Она отвратительна, — заявил Хедман. – Она требует усиленного жевания. Трудно объяснить, какая она на вкус».

Ведь новозеландец Бен Граундуотер нам ничем не обязан: он просто приехал и уехал. А вот швед Виктор Хедман жил в Астане, получал очень хорошую зарплату в одноименном хоккейном клубе от казахстанских работодателей и при этом публично и весьма нелестно отозвался о казахском национальном блюде. И ничего. Это для него не имело совершенно никаких последствий. Во всяком случае никто этому шведу в лицо не заявлял: «Умри. Умри. Умри. Умри». Хотя как раз Виктора Хедмана, в отличие от Бена Граундуотера, надо было бы поставить на место. Ни клуб, ни казахстанское общество никакого внушения ему не сделали.

А ведь он не только плохо отзывался о вкусе конины (которая, как он признавал, считается деликатесом в Казахстане), но навязывал свои представления о ней американцам из штата Флорида, где издается и распространяется газета Tampa Bay Times. А поскольку он, выступавший за казахстанскую команду «Барыс» лишь на время тогдашнего локаута в НХЛ, являлся популярным игроком клуба «Tampa Bay Lightning», его высказывания могли оказать действенное влияние на формирование представлений большого количества американцев о нашей стране и об особенностях ее национальной кухни. У нас, как говорится, и без того в международной сфере хватает проблем в связи с появлением образа Бората.

Но мораль этих двух, а также других аналогичных историй такова. Не надо всем этим иностранцам навязывать свои национальные блюда, ибо на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.