Первая медаль Казахстана на чемпионате мира по тяжелой атлетике, гимнаст из Алматы – 5-й на планете, поражение Серика Конакбаева в битве за главный пост в мировом боксе и три наши шахматистки на главном турнире года

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Тяжелая атлетика: пока казахстанцы больше огорчают, чем радуют

В столице Туркменистана проходит чемпионат мира. Сборные девяти стран, в том числе и Казахстана, пропустившие из-за дисквалификации прошлогоднее первенство, получили право вернуться на международный помост.

На нынешнем ЧМ соревнования впервые проходят в новых весовых категориях. Их количество увеличилось до десяти и у мужчин, и у женщин (прежде было соответственно восемь и семь), из которых по три являются неолимпийскими. Как раз таки в последних решили выступить большинство лидеров нашей мужской команды: Илья Ильин (правда, его участие под вопросом), Александр Зайчиков, Денис Уланов, Арли Чонтей. Возможно, такой выбор обусловлен в том числе и тем, что в этих весовых категориях легче завоевать медали, чем в олимпийских, где уровень конкуренции значительно выше.

Именно упомянутый Чонтей и принес Казахстану первую награду, став серебряным призером в самом легком весе со скромной суммой 258 кг (на Олимпиаде-2016 он набрал на 20 кг больше). От ставшего чемпионом северного корейца Юн-Чол Ома наш штангист отстал на 24 кг.

А вот в олимпийских весовых категориях казахстанцы-мужчины выступают пока неудачно. Так, победитель летних Игр 2016-го Ниджат Рахимов (до 73 кг) занял лишь 8-е место со смешной для себя суммой 337 кг – на 23 кг меньше, чем у завоевавшего «золото» китайца Ши Жийонга. Бронзовый призер Олимпиады Фархад Харки (тоже, как и Чонтей, натурализованный Казахстаном китаец), которого заявили в весе до 67 кг, стал в итоге только 9-м. Здесь два первых места заняли тяжелоатлеты из Поднебесной.

В нашей женской команде первой на помост вышла лишенная «золота» Олимпиады-2012 и отбывшая двухлетнюю дисквалификацию Зульфия Чиншанло. Она выступала практически в той же весовой категории, что и раньше: тогда было до 53 кг, а сейчас – до 55 кг. Но результат в сумме оказался слабым: лишь 212 кг – на 19 кг хуже ее же личного рекорда. Как следствие, Зульфия заняла лишь 5-е место. Чемпионкой стала Суканья Срисурат из Таиланда (232 кг) за которой расположились две китаянки.

В весе до 59 кг нашу страну представляла Сауле Садуакасова, которая закончила соревнования 11-й.

В других весовых категориях от Казахстана заявлены: мужчины – Айдар Казов (до 81 кг), Денис Уланов (до 89 кг), Рустем Сыбай (до 96 кг), Илья Ильин, Александр Зайчиков (оба – до 102 кг), Ибрагим Берсанов (до 109 кг), Ердос Сайлау (свыше 109 кг); женщины – Асем Садыкова, Карина Горичева (обе – до 64 кг); Екатерина Столяренко, Надежда Лихачева (обе – до 71 кг), Екатерина Быкова (до 76 кг), Раушан Мешитханова (до 81 кг), Айзада Муптильда, Александра Аборнева (обе – свыше 87 кг). Чемпионат мира завершится 10 ноября.

Спортивная гимнастика: лучший результат за последнее десятилетие

На завершившемся в Дохе (Катар) чемпионате мира 21-летний Нариман Курбанов занял 5-е место в упражнениях на коне (махи). Это лучший результат казахстанских гимнастов за последнее десятилетие.

В обзоре недельной давности мы сообщали о том, что по итогам квалификации (а в ней участвовали более двухсот спортсменов) Нариман обеспечил себе место в финальной восьмерке с 3-м результатом. Он уступил только действующему олимпийскому чемпиону в этой дисциплине британцу Максу Уитлоку и чемпиону мира 2017-го в многоборье (на нынешнем первенстве он завоевал «серебро») китайцу Сяо Руотену. Помимо них, в финал вышли россияне Давид Белявский («серебро» ЧМ-2017 на этом снаряде) и Никита Нагорный (бронзовый медалист нынешнего ЧМ в многоборье), а также Чи-Кай Ли из Тайпея («золото» Азиады-2018 на коне), американец Сэмюэл Микуляк и неоднократный призер предыдущих ЧМ в этом виде программе француз Сириль Томмазон.

По жребию казахстанец вышел к снаряду первым. Похоже, недельная пауза между квалификацией и финалом, в течение которой он только тренировался (тогда как большинство его соперников участвовали в решающей стадии и командного, и личного многоборья, то есть поддерживали соревновательный тонус), выбила Наримана из колеи. Практически на ровном месте он допустил ошибку, соскользнув с коня. Судьи дали ему лишь 13,400 – более чем на балл меньше, чем в квалификации. Стало понятно, что медаль Нариману не светит. И хотя трое из выступавших после него (оба россиянина и француз) допустили еще более грубые ошибки, он остался вне пьедестала – 5-е итоговое место. А призерами стали Сяо, Уитлок и Чи-Кай-Ли.

В общей сложности на чемпионате мира было разыграно 14 комплектов наград – по две ( у мужчин и у женщин) в командном и в личном многоборье и десять на отдельных наград. По четыре золотые медали завоевали США и Китай, две – Россия, по одной – Северная Корея, Греция, Голландия и Бельгия. Причем если Штаты доминировали в женской гимнастике (четыре «золота» из шести возможных), то КНР и РФ – в мужской.

Шахматы: пока без поражений, но и без побед

В Ханты-Мансийске (Россия) стартовал чемпионат мира среди женщин. Впервые в числе 64-х участниц, которые отбирались как по рейтингу, так и через квалификационные турниры, оказались сразу три казахстанские шахматистки – Динара Садуакасова, Жансая Абдумалик и Гулисхан Нахбаева.

Чемпионат проходит по так называемой нокаут-системе – с выбыванием. После первого круга останутся 32, после второго – 16, после третьего – 8, после четвертого (1/4 финала) – 4, после пятого (полуфинал) – 2. На всех этих стадиях поединки будут состоять из двух партий плюс — при необходимости — дополнительных с укороченным контролем времени (тай-брейк). А в финальном матче будут сыграны уже четыре партии: если они не определят чемпионку мира, то будет назначен тай-брейк.

В стартовом круге Садуакасова встретилась с Аной Матнадзе, уроженкой Грузии, принявшей испанское гражданство, Абдумалик – с индианкой Падмини Роут, а Нахбаева – с очень известной россиянкой Алисой Галямовой, которая в свое время дважды участвовала в матчах за звание чемпионки мира. Во всех трех этих парах все партии завершились вничью, то есть, победительниц выявить не удалось. Поэтому сегодня казахстанским шахматисткам предстоит играть тай-брейк.

Бокс: представителю Казахстана не удалость стать президентом AIBA

Серик Конакбаев проиграл борьбу за пост президента Международной ассоциации любительского бокса. На состоявшемся в Москве конгрессе AIBA за знаменитого в прошлом боксера, кандидатуру которого активно продвигали Национальный олимпийский комитет РК и Казахстанская федерация бокса (обе эти организации возглавляет Тимур Кулибаев), отдали свои голоса 48 делегатов, тогда как за его конкурента Гафура Рахимова – 86. Кстати, последний стал вторым узбеком, оказавшимся во главе международной федерации олимпийского вида спорта – другой бизнесмен из этой страны, Алишер Усманов, являющийся, правда, гражданином России, руководит мировым фехтованием. Среди казахов таких нет.

Делегатам конгресса пришлось выбирать между, с одной стороны, «правильным», но, похоже, не очень инициативным и пробивным Конакбаевым, а с другой, лидером по натуре, но имеющим подмоченную репутацию Рахимовым. И они посчитали, что больше шансов вывести любительский бокс из кризиса, в котором он пребывает уже давно, у представителя Узбекистана. А что касается угрозы МОК лишить этот вид спорта олимпийской прописки в случае, если президентом AIBA станет Рахимов, то последний уверяет, что у него есть вариант, который позволит решить эту проблему. Поживем-увидим.

Хоккей: «Барыс» поднялся уже на 4-е место

На минувшей неделе «Барыс» завершил домашнюю серию матчей и начал выездную. Выиграв две из трех проведенных встреч, он поднялся на 4-е место в Восточной конференции КХЛ, а, если считать потерянные очки, то и вовсе на 2-е.

Матч с «Адмиралом» из Владивостока, который замыкает турнирную таблицу «Востока», получился малорезультативным. Имея игровое преимущество, хоккеисты «Барыса» сумели забросить в ворота гостей лишь две шайбы, зато сохранили в неприкосновенности свои. Оба гола на свой счет записал Брэндон Боченски, отличившийся в первом и третьем периодах – 2:0. Эта победа стала для казахстанского клуба шестой кряду.

Но спустя два дня эту впечатляющую серию прервал приехавший в Астану челябинский «Трактор». Забросив быструю шайбу (Антон Сагадеев) и вообще «перебросав» соперника, хозяева льда тем не менее позволили сопернику довольно быстро сравнять счет, а в середине второго периода и вовсе оказались в роли отыгрывающихся. За пару минут до конца основного времени они проигрывали уже две шайбы, но в этот короткий промежуток времени «Барыс», заменив голкипера полевым игроком, дважды поразил ворота «Трактора» (оба раза отличился Даррен Диц) и перевел игру в овертайм. И все же в дополнительной пятиминутке удача улыбнулась гостям – 3:4.

А в субботу наша команда начала трехматчевую выездную серию. В столице Беларуси она встретилась с местным «Динамо» — аутсайдером Западной конференции. Уже в стартовом периоде гости забросили три безответные шайбы – точными бросками отметились Роман Старченко, Никита Михайлис и Андре Петерссон. Этот счет продержался до середины заключительной трети, а затем была нервная концовка. Хозяева льда сумели сократить разрыв до минимума, но на большее их не хватило, и наша команда выиграла – 3:2.

После этой победы «Барыс» с 35 очками занимает 4-е место на «Востоке». Располагающийся чуть выше «Ак Барс» имеет столько же, а идущий вторым «Авангард» набрал на три очка больше, но каждый из этих клубов сыграл на два матча больше, чем казахстанский.

Футбол: остался последний тур

В предпоследнем туре первенства страны «Астана», уже обеспечившая себе пятое подряд чемпионство, принимала «вечно серебряный» (во всяком случае, в последние годы) «Кайрат». В стартовом составе гостей на поле вышли сплошь казахстанские игроки, и лишь после перерыва появились два легионера. А вот за хозяев играли почти все сильнейшие футболисты. Тем не менее, победа далась им непросто – 3:2. Но результат этой встречи уже не имел никакого турнирного значения.

Завоевавший бронзовые медали чемпионата «Тобол» не стал особо упираться в Караганде, и местный «Шахтер» получил столь необходимые ему три очка – 2:1. Определился и первый неудачник сезона: «Акжайык», проиграв 0:2 «Иртышу» на его поле, потерял все шансы на то, чтобы избежать вылета из премьер-лиги. Такая же участь грозит уже упомянутым «Шахтеру» и «Иртышу», а также «Атырау», несмотря на его победу в родных стенах над «Актобе» со счетом 3:1, и «Кызылжару», который проиграл дома «Ордабасы» — 1:2. Последний вместе с «Актобе» и «Кайсаром» (взявшим верх над «Жетысу» — 1:0) борется за 4-е место, которое, возможно, обеспечит участие в квалификации Лиги Европы.

Турнирное положение после 32-х туров: «Астана» – 74 очка, «Кайрат» – 61, «Тобол» – 50, «Ордабасы» – 43, «Актобе» и «Кайсар» – по 42, «Жетысу» – 40, «Атырау» – 36, «Кызылжар», «Шахтер» и «Иртыш» – по 35, «Акжайык» – 30.

В заключительном туре играют:

«Астана» – «Иртыш»

«Кайрат» – «Шахтер»

«Тобол» – «Кызылжар»

«Ордабасы» – «Атырау»

«Актобе» – «Кайсар»

«Жетысу» – «Акжайык»

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