Советы специалистов, знающих, сколько и как можно перевезти наличных средств за рубеж

Начался сезон отпусков, а с ним – и дальние поездки. При этом многие наши граждане, выезжающие за границу, не знают, как правильно перевозить валюту, поэтому зачастую принимают решение взять с собой сразу большую сумму наличных денег, не подозревая о том, что на таможне могут возникнуть проблемы.

Иногда выезжающие за рубеж, имеют при себе не общеизвестные доллары и евро, а иностранную валюту того государства, которое они намерены посетить. Однако и тут далеко не все знают, что, если сумма валюты достигает определенных значений, ее необходимо декларировать.

А если «шустрый ум» подскажет запрятать купюры в разные «потайные» места – сумки, брюки, носки, косметичку, это тоже не спасет от крупного штрафа, предусмотренного за нелегальный провоз денег. Таких хитрецов таможенники вычисляют очень быстро.

В общем если у вас нет банковской карты, с которой можно снять валюту за границей, прислушайтесь к советам специалистов, знающим, сколько и как можно перевезти наличных средств за рубеж.

Итак, ввоз и вывоз наличной иностранной и национальной валюты, документарных ценных бумаг и платежных документов осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений, при соблюдении требований таможенного законодательства стран ЕАЭС и Республики Казахстан.

Физические лица вправе без таможенного декларирования ввозить или вывозить наличную иностранную и национальную валюту (за исключением монет из драгоценных металлов) и дорожные чеки в общей сумме, равной или не превышающей в эквиваленте десять тысяч долларов США.

Сумма, превышающая в эквиваленте десять тысяч долларов США, подлежит обязательному таможенному декларированию, за исключением случаев ввоза или вывоза, осуществляемого с территории или на территорию, которая является составной частью таможенной территории стран ЕАЭС.

Таможенное декларирование осуществляется посредством подачи таможенной декларации в письменной форме на всю сумму, с указанием сведений о происхождении и предназначении перемещаемых наличных денег и дорожных чеков.

Необходимо запомнить следующие правила провоза через границу наличных денег:

Если вы едете в страны ЕАЭС, то никаких ограничений по ввозу и вывозу иностранной валюты не будет. Вы пройдете только пограничный контроль. Если вы направляетесь в другие страны через границу любой из пяти стран ЕАЭС — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, то, согласно Договору о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте десять тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. Преимуществом международных платежных карточек является отсутствие необходимости их декларирования при наличии на карточке любой суммы. В разных странах существуют свои правила ввоза валюты, с которыми необходимо ознакомиться заблаговременно, для исключения проблем с законодательством иностранного государства.

За несоблюдение установленного порядка перемещения наличных денежных средств физическими лицами предусмотрена административная ответственность по статье 551 ч. 3 КоАП РК «Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах» так и уголовная ответственность по статье 234 УК РК «Экономическая контрабанда».

Департамент государственных доходов по Мангистауской области

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