Списание кредитов отдельным категориям граждан в РК может привести к социальному, политическому и экономическому кризису

Алматы. 27 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Списание кредитов отдельным категориям граждан в Казахстане может впоследствии привести к социальному, политическому и экономическому кризису, считает политолог Толганай Умбеталиева.

«Это популистский ход – просто прощать кредиты. Это создает чувство безответственности. Люди будут брать деньги и потом за это не нести никакой ответственности, им нужно будет просто поплакаться или выйти на митинг и государство все им простит. Это популистский ход со стороны государства, которое не хочет решать проблему, а хочет просто снизить степень недовольства», — прокомментировала в четверг Умбеталиева для МИА «КазТАГ» подписанный 26 июня указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.

При этом она отметила, что процентные ставки на кредиты намного выше, чем в европейских странах.

«В европейских странах, где уровень жизни очень высокий, и зарплаты очень высокие, процентные ставки на кредиты очень низкие – 1-2%, в зависимости от того, на что выдается кредит. Даже ипотека может быть под 1-2%. А у нас получается очень низкий уровень заработной платы, качество жизни очень низкое, но почему-то процентные ставки очень высокие, мы в 2-3 раза переплачиваем, когда берем кредит», — отметила Умбеталиева.

По ее мнению, процентные ставки не будут снижаться, пока будет существовать срощенность бизнеса и политической элиты.

«Есть большая разница между банковской системой в Европе и у нас. Европейская банковская система очень жестко отделена от государственных структур. Государственные чиновники или политическая элита не срощена с бизнес-структурами. Бизнес-элита у них – это самостоятельная сфера, которая не зависит от политической элиты и поэтому там властям, государству нужно договариваться с банками, чтобы для людей сделать более выгодные условия. Тогда получается, что очень много людей будут брать кредиты под 1%, но возвращаемость денег будет очень высокая, движение денег будет регулярным и это намного лучше для экономики, нежели чем если кредиты будут выдаваться, но не возвращаться. Эти проблемы будут решены. У нас же, в наших условиях, когда экономическая элита и политическая элита очень сильно срощены, бизнес и власть переплетены родственными каналами, получается, что многие банковские структуры принадлежат родственникам того или иного высокопоставленного чиновника – брат, зять, сват – они имеют определенный процент акций. Они заинтересованы в высоких процентах, они не заинтересованы в снижении цен на кредиты, процентных ставок. Пока эта срощенность будет существовать, никогда у нас процентные ставки не будут снижаться. Им выгодно будет одноразово закрыть эти кредиты», — отметила она.

По ее мнению, лицам, которым обещано списание кредита, еще придется доказать, что они являются социально уязвимыми.

«Есть небольшие кредиты – Т100 тыс., Т200 тыс., которые люди берут на бытовые нужны, например, на покупку лекарств. Но большие кредиты социально уязвимые группы не получают. При этом этим людям еще нужно будет доказать, что они социально уязвимые, им нужно будет собрать очень большое количество документов, а когда они их соберут, им могут сказать, что сроки уже закончились. А завтра покажут пару человек, которым закрыли кредиты. К сожалению, это игра на публику», — отметила она.

Кроме того, по ее мнению, такой шаг создаст социальное неравенство в стране.

«Государство, делая такой популистский ход, создает социальное неравенство. Это ущемление интересов других людей, которые платят кредиты и, возможно, у них состояние не такое плачевное, как у других людей. Но они в этом не виноваты. Это определенная форма социальной дискриминации людей. Создается неравенство на ровном месте», — сказала она.

Как считает эксперт, подобные шаги могут привести к социальному, политическому и экономическому кризису.

«Я думаю, что это приведет к еще большему росту социального неравенства и чувство социальной дистанцированности, которое сейчас очень высокое, а это в перспективе социальный, экономический и политический кризис», — добавила Умбеталиева.

Напомним, 26 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», согласно которому он поручил погасить задолженности по беззалоговым потребительским займам многодетным, инвалидам и детям-сиротам.