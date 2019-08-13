С экс-президентом Атамбаевым некрасиво получилось

В Кыргызстане не научились мирно менять власть

Первый и последний раз в Бишкеке мирно поменяли власть в 1990 году, когда страна называлась Киргизская ССР. Тогда бывший первый секретарь компартии Абсамат Масалиев признал свое поражение на выборах президента и первым лицом страны стал Аскар Акаев. Первого президента независимого государства уже пришлось свергать в 2005 году в ходе Тюльпановой революции. Вторая тюльпановая в 2010 году свергла Курманбека Бакиева. Роза Отунбаева в качестве президента Киргизии переходного периода как-то умудрилась оставить свой пост без эксцессов. Была надежда, что и Алмазбек Атамбаев спокойно сойдет с авансцены государственной политики и займет место в партере. Но в настоящее время экс-президент находится в СИЗО.

Никакой государственной необходимости в аресте Алмазбека Атамбаева явно не наблюдалось. Он же не Анастасио Сомоса Дебайле, у которого состояние за миллиард долларов, а в государственной казне денег нет. Экс-президенту предъявили какие-то смешные даже по меркам Киргизии обвинения в незаконном освобождении «вора в законе» Азиза Батукаева и материально-финансовых махинациях вокруг Бишкекской ТЭЦ.

Алмазбек АТАМБАЕВ. (© Фото / Пресс-служба СДПК)

Проблему экс-президента Атамбаева списывают на особенности его характера. Наблюдатели утверждают, что он эмоционально тяжело переносил роль «бывшего первого лица государства». Еще была личная ссора с президентом Сооронбаем Жээнбековым . Однако даже фактор личных обид не оправдывает заключения Героя Киргизской Республики в места лишения свободы. Сначала Алмазбек Атамбаев в качестве экс-президента получает награду «за исключительные заслуги перед государством и народом», а потом его определяют в СИЗО под видом коррупционера.

Примечательно, что события в селе Кой-Таш и жесткий разгон митинга сторонников экс-президента в Бишкеке никак не повлияли на стабильность национальной валюты сома. Впрочем, как и две тюльпановые революции до этого не смогли поколебать устойчивость киргизской денежной единицы. Сом уверенно укрепляется в период основного туристического сезона на озере Иссык-Куль и несколько ослабевает в зимнее время. Все остальные вещи вроде борьбы за власть не оказывают на сом даже опосредованного воздействия.

Первая тюльпановая революция не привела в Кыргызстане к расширению ресурсной базы, зато линейка политических игроков однозначно увеличилась и расширилась. Дальше этот тренд не прервался. Теоретически г-н Атамбаев как председатель социал-демократической партии Киргизии и владелец телеканала «Апрель» вполне мог вписаться в качестве одного из влиятельных политических игроков. Но что-то опять пошло не так. Видимо, Алмазбек Атамбаев и его преемник Сооронбай Жээнбеков не смогли установить линию разграничения властных аппетитов. Ясно, что один должен быть главнее, а другой на вторых ролях. Поскольку действующий глава государства г-н Жээнбеков, то и первая властная скрипка в его руках. Но это все-таки не повод сажать своего предшественника в тюрьму.

Возможно, экс-президент Атамбаев рассчитывал на позицию теневого правителя. Однако его ставленников во власти очень быстро «зачистили», переводя из свидетелей по тем или иным уголовным преступлениям в статус подозреваемых. Сильные позиции действующего президента Кыргызстана в силовых структурах значительно облегчили данную задачу. Парламент тоже без особых проволочек лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности.

В Кыргызстане борьба за посты в государственном аппарате носит ярко выраженный клановый характер. Специфика ситуации с экс-президентом Атамбаевым в том, что против него ополчилось слишком много властно-финансовых группировок, которые считают себя обиженными в период его правления. Вчерашний политический лидер потерял не только в народной поддержке, но и критически проиграл в клановых раскладах. Фактически сложился антиатамбаевский клановый консенсус.

Киргизский передел власти заставляет нервничать на казахстанских просторах. Система власти в Казахстане институционально более двухголовая, чем в Кыргызстане, где в жесткой схватке сошлись президент с экс-президентом. Статус Нурсултана Назарбаева в качестве елбасы и первого президента сильно микширует то, что сейчас он официально не является главой государства. Не исключен вариант, что между головами казахстанской власти возникнут разногласия и разночтения, которые способны вылиться в открытый конфликт с непредсказуемыми последствиями. Вот если бы в Кыргызстане вопрос с Алмазбеком Атамбаевым смогли решить полюбовно, тогда и в Казахстане все себя могли бы чувствовать поспокойнее.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.