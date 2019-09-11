О вреде благоустроенных дворов

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Городские инфраструктура и сознание должны развиваться в одном темпе

Благоустроенный двор – это не всегда радость и комфорт для жителей близлежащих домов. Разумеется, в большинстве случаев качели, столы и скамейки идут местным жителям на пользу, но все-таки не всегда. Периодически детские и спортивные площадки превращаются в базу для беспокойного элемента, серьезно докучающего горожанам в их спальных местах.

Первый раз с сознательным противостоянием улучшению благосостояния двора я столкнулся в лице соседа, который гвоздодером убирал доски с дворовой скамейки. На мой молчаливый вопрос он ответил: «Молодняк замучил. До утра могут здесь ошиваться». Нет скамейки – нет сидящих на них молодых людей – нет посторонних звуков по ночам.

Но прогресс не стоит на месте. Напротив окон появился цельнометаллический комплекс из скамеек и стола, на котором нарисована шахматная доска. В шахматы на ней, разумеется, не играют, однако любители горячительных напитков и развратная малышня облюбовали данный объект моментально. Гвоздодер против такого капитального произведения бесполезен. Там и от кувалды проку мало.

Рядом металлический опять же теннисный стол с железной игровой сеткой. Вроде бы какой может быть вред от игроков в пинг-понг? Но если шарик скачет по железному столу во дворе с хорошей акустикой в первом часу ночи, то его реально хорошо слышно. Плюс вскрики радости или досады со стороны игроков. Двор теперь хорошо освещен – лампы в фонарях яркие, а потому ночным спортсменам все нормально видно. Когда в прежние годы здесь был пустырь, то игроки в футбол уходили после поздних сумерек, а теперь во дворе светло круглосуточно.

Здравомыслящие горожане отнюдь не против благоустройства дворов, но требуется определенная гармония в порядке их функционирования. Когда в многоквартирном доме шумят соседи, то можно апеллировать к нормам Гражданского кодекса, который требует после 23 часов соблюдать тишину. А что делать во дворе? Периодически желающие ночью спать и настроенные в это же самое время слушать громкую музыку ругаются, но данный метод разрешения конфликтов трудно назвать цивилизованным.

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По идее, должны быть писанные и неписанные правила городского общежития, которые все разделяют и соблюдают, однако во многих дворах пока подобного и близко не наблюдается. Через стихийную дворовую парковку от металлошахматного и теннисного столов находится детская площадка с качелями, каруселью и различными игровыми путаницами. Оттуда в полночь можно запросто услышать детский визг и другие проявления игровых восторгов. Никакого детского комендантского часа во дворе нет и вроде как он излишен, но если детей домой не забирают, а утром большинству жильцов на работу, то как поступать?

Любая проблема возникает со способами ее решения. Если государству в лице акимата города хватило ресурсов, чтобы обустроить городские дворы в лучшую сторону, то пусть оно и организационно поддержит функционирование подобных вещей. Нужно составить и выставить в свободный доступ правила с четким пониманием, кто и в какое время может находиться на тех или иных дворовых объектах. С какого часа наступает режим тишины и как должны себя вести припозднившиеся на детской площадке ребятишки. Должны ли они играть в присутствии взрослых и прочие вещи, которые по факту оказались совсем не мелочами. А так дворы становятся вроде бы комфортабельней, но жить в них не совсем и не всем уютно.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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