Турбулентность мировой экономики ведет к оттоку капитала из развивающихся стран – Токаев

Нур-Султан. 11 октября. КазТАГ – По мнению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, турбулентность мировой экономики ведет к оттоку капитала из развивающихся стран, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мир вступил в эпоху напряженности и неопределенности, архитектура международных отношений расшатывается из-за кризиса доверия, турбулентность мировой экономики ведет к оттоку капитала из развивающихся стран. На этом фоне меняются подходы к региональной интеграции, и многие интеграционные модели, прежде казавшиеся незыблемыми, подвергаются испытанию на прочность», — сказал Токаев в пятницу на заседании совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

В своем выступлении президент Казахстана представил комплексное видение дальнейшего развития СНГ, которое он считает авторитетной международной организацией, позволившей «сохранить и укрепить политические, экономические и гуманитарные связи между странами содружества».

«Нашему содружеству также предстоит пройти непростой, но крайне необходимый процесс адаптации к меняющимся реалиям. По инициативе Нурсултана Абишевича Назарбаева мы приступили к процессу структурной модернизации СНГ. В 2017 году началась работа по актуализации концепции дальнейшего развития и стратегии экономического развития содружества. Я намерен продолжить эту работу», — подчеркнул президент Казахстана.

Одной из первостепенных задач СНГ он назвал развитие торгово-экономического сотрудничества.

«Создание в 2011 году зоны свободной торговли СНГ улучшило условия для товарообмена между нашими странами. Вместе с тем дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует продолжения работы по снижению существующих барьеров. Нам нужны новые точки роста, которые придали бы новый импульс экономическому взаимодействию в рамках содружества», — полагает глава государства.

В данном контексте он выделил ряд перспективных направлений для совместной работы, в числе которых цифровые технологии, электронная коммерция, свободная торговля услугами, туризм.

«Стремительное развитие цифровых технологий меняет ландшафт жизнедеятельности государств. Во всех странах СНГ ведется работа по цифровизации экономики. Для получения синергетического эффекта важен обмен опытом и знаниями, а также объединение усилий в рамках содружества. В этой связи предлагаю на регулярной основе проводить специальные форумы СНГ по современным технологиям. Аналогичные меры уже апробируются в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — сказал президент Казахстана.

Говоря о возросшем значении электронной коммерции в мире, он привел ряд цифр.

«В 2018 году объем мировой электронной торговли достиг $1,8 трлн, составив 11,5 % от розничного товарооборота. По прогнозам экспертов, через пять лет этот показатель вырастет до $2,8 трлн», — уточнил Токаев.

Президент предложил разработать нормативный документ, способный обеспечить условия для развития электронной коммерции в рамках СНГ, доля которого в общемировом объеме на сегодня составляет всего 1 %.

Глава государства также акцентировал внимание на значительном потенциале взаимодействия в сфере туризма.

«Эта отрасль приносит большие дивиденды многим государствам мира. У каждой страны содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты. Они могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира», — отметил президент.

Остановившись на проблеме различий в визовых и миграционных правилах, глава государства предложил рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием «Виза Содружества» по типу Шенгенского соглашения.

«Такой подход позволит в разы увеличить туристический поток, при этом указав на необходимость совместной серьезной работы экспертов», — сказал глава государства.

Президент отметил символичность объявления 2020 года в СНГ Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В те героические годы наши народы, включая казахстанцев, встали единым несокрушимым фронтом перед лицом нацистской угрозы. Увековечение памяти павших на полях сражений, воздание почестей ветеранам и труженикам тыла остается нашим общим долгом. Мы в Казахстане категорически против искажения истории Второй мировой войны», — подчеркнул Токаев.

В заключение президент заверил присутствующих в готовности Казахстана к глубокой, системной кооперации в рамках СНГ.

В мероприятии вместе с Токаевым приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.