Сергей Глазьев призван расшевелить ЕАЭС 14.10.2019 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 170 0 Политолог Эдуард Полетаев о ситуации с евразийской интеграцией Похожие материалы: Россия по примеру Казахстана и Беларуси обнулила НДС на транзит пустых контейнеров в ЕАЭС Соглашение о свободной торговле подписали Сингапур и страны ЕАЭС Участие Таджикистана и Узбекистана в ЕАЭС поставит крест на интеграции стран ЦА Узбекистан прорабатывает вопрос присоединения к ЕАЭС – Матвиенко Высказывания главы ЕАБР о единой валюте противоречат договору ЕАЭС – Нацбанк РК