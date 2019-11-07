Какие налоги государство вернет казахстанцам?

Зачем Министерство финансов обещает возвращать часть денег, потраченных населением на покупки

Инспекторы хотят делиться

Кешбэк, похоже, ворвался в нашу жизнь надолго. Первым в Казахстане его стал практиковать Казкоммерцбанк, начисляя бонусы за покупки кредитной картой товаров и услуг в партнерских компаниях. Сегодня среднестатистического жителя Казахстана уже не удивить этим. И вот кешбэк добрался до налоговой службы. Она всерьез вынашивает проект «Налоговый бонус».

Суть программы такова: казахстанцы оплачивают покупки с помощью платежных карт или наличными и требуют фискальный чек. Часть из потраченных денег будет возвращаться в личный кабинет клиента как «налоговый бонус».

На самом деле, конечно, минфин нисколько не болеет душой за кошелек частных лиц – оно желает наполнить казну государства новыми поступлениями от продаж. Сегодня многие субъекты бизнеса все еще продолжают оставлять в тени свои доходы полностью или их часть. И государство надеется вывести их на чистую воду с помощью людского меркантилизма, ведь если часть потраченных денег станет возможным вернуть, то, население, конечно, начнет требовать чеки. От этого выиграют и компании, которые работают легально: у них вырастет покупательский спрос. А налоговые органы смогут отслеживать доходы предпринимателей.

В общем, налоговые инспекторы, как заявил вице-министр финансов Руслан Енсебаев, сегодня не в состоянии администрировать этот налоговый процесс. Поэтому надо заинтересовать людей: «Мы сейчас прорабатываем, какая часть от этой стоимости будет поступать в личный кабинет, в так называемый налоговый кошелек».

Чиновник сказал, что налоговый бонус в Казахстане будет внедрен с 2020 года в пилотном режиме. И, возможно, с 2021 года это решение будет масштабировано.

Предполагается, что налоговый бонус составит 0,5% от стоимости покупки. Это – самый минимум. Обычно кешбэк колеблется в коридоре 0,5-3%. Но вице-министр не исключает, что субъекты бизнеса, имея интерес к повышению спроса на свою продукцию и услуги, станут еще больше стимулировать людей, предлагая свои программы лояльности. А поскольку система будет автоматизирована, то сделать это будет очень просто.

В настоящее время эта система находится в разработке. Предполагается, что налоговый бонус нельзя будет обналичить, но сумму, накопленную в кошельке, можно будет использовать на уплату налогов, платежей в бюджет, штрафов.

«Весь процесс можно будет настраивать автоматически. Мы все говорим, что человек не знал, что у него есть налог или штраф, и не смог выехать, ему счет заблокировали. Мы делаем такую интеллектуальную систему, которая будет автоматически уплачивать штраф, если такой появляется», — рассказал чиновник.

Забегая далеко вперед, можно отметить, что оплата налога или задолженности по нему по умолчанию, конечно, находится вне правовых рамок, но если в этой интеллектуальной системе можно будет подписать такое соглашение, то вопросов нет.

Идея с выплатой налогового бонуса выглядит вполне реально. Но, скорее всего, она будет касаться лишь узкого круга мелких предпринимателей. Не очень разумно платить кешбэк за покупки в крупных супермаркетах и магазинах, где уже практически исключена продажа мимо кассы. Такие субъекты бизнеса могут участвовать в проекте лишь добровольно, и за свой счет. В этом случае можно ожидать повышения стоимости товаров и услуг на размер пресловутого бонуса.

В идеале эта система могла бы зарекомендовать себя с хорошей стороны. Но для этого нужно раскручивать проект несколько лет. А, как показывает практика, наши реформаторы очень часто непоследовательны и такого задела терпения не имеют.

Тени исчезают по команде

К этой крепости – теневой экономике – минфин подступается уже с 2015 года. И, похоже, уже начинается заключительная стадия штурма.

Ранее на расчеты через кассу с автоматизированной передачей данных в налоговые органы в обязательном порядке перешли розничные продавцы ГСМ, алкогольной продукции, компьютеров, мебели, оптовые продавцы стройматериалов, торговые точки и ломбарды. А с 1 января 2020 года на онлайн-ККМ (контрольно-кассовые машины) будут обязаны перейти предприниматели, работающие по патенту, а также плательщики единого земельного налога. Это порядка 500 тыс. налогоплательщиков, из них 76,5 тыс. уже применяют ККМ.

«В целом благодаря цифровизации, внедрению электронных счетов-фактур и блокчейн-технологий мы планируем до 2025 года получить порядка 4,5 трлн. тенге дополнительных поступлений в бюджет. Это очень большая сумма, потому что много предпринимателей сегодня находятся в тени», – рассказал вице-министр финансов Руслан Енсебаев.

При этом он отметил, что обязанность по применению онлайн-ККМ не коснется субъектов бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территориях, где отсутствуют сети телекоммуникаций общего пользования.

И хотя налоговые органы отмечают внедрение онлайн-ККМ как благо для предпринимателей – дескать, они могут контролировать свой бизнес, в том числе в других городах, не выходя из дома, на самом деле это облегчает контроль бизнеса со стороны органов государственных доходов, которые получили возможность дистанционно мониторить денежные расчеты…

Эту неприступную крепость, конечно, надо взять. Государство, безусловно, должно победить в борьбе с тенью.

Однако, мало блестяще администрировать налоги – куда важнее затем рационально распоряжаться бюджетом. Многие государственные и квазигодарственные структуры живут не по средствам, создаются десятки программ и проектов, которые не дают никакого мультипликативного эффекта, идет откровенное разбазаривание государственной казны. И хуже всего, что которое уже по счету правительство живет в своем едва ли не идеальном иллюзорном мире, не требующем каких-либо перемен…

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.