Чем обернется для казахстанцев популизм власти?

Взрывной рост экономики – это лишь пролог больших проблем

Нур-Султан то ли целенаправленно, то ли совершенно случайно раскочегарил отечественный паровоз. Рост экономики в третьем квартале заметно усилился, достигнув 4,6%. И все это на фоне негативной динамики цен на нефть. В топку брошены масштабные бюджетные капиталы – расходы на популистские социальные инициативы побили все рекорды. Наш паровоз стремительно мчится вперед, главное, чтобы там не оказалось пропасти.

Примерно такие мысли возникают при внимательном и вдумчивом прочтении Макроэкономического отчета за 3 квартал 2019 года, подготовленного департаментом исследований управляющей компании Halyk Finance.

Растем, как на дрожжах

Итак, эксперты обратили внимание на то, что в этом году рост отечественной экономики взял курс на постепенное ускорение: в 1 квартале он составил 3,8% г/г, во втором — 4,4% г/г и, наконец, в третьем — 4,6% г/г. «Последнее значение соответствует уровню 2014 года, когда цена на нефть была близка к $100 за баррель. Однако средний уровень цен на нефть за 9 месяцев 2019 года сложился на уровне около $65 за баррель, что на 11% ниже аналогичного показателя годом ранее. При этом объемы добычи нефти также немного снизились на фоне профилактических работ на крупнейших нефтяных месторождениях страны», — отмечают аналитики Halyk Finance и дают свое объяснение этому нонсенсу: «Ускоренный рост экономики на фоне снижения цен на нефть объясняется наращиванием госрасходов, увеличившихся почти на 20% г/г – самый высокий рост с 2012 года».

Такое однозначное заявление подкрепляется изучением секторов, которые могли бы дать столь великолепный результат: на фоне большого объема инвестиций активно росли отрасли строительства, торговли и транспорта, но при этом заметно замедлилась динамика в промышленности из-за глобальной тенденции снижения спроса на сырье и готовые товары.

И понеслась душа в рай

«В текущем году государство решило уделить больше внимания зарплатам населения, рост которых систематически отставал от инфляции. Первым делом с начала года был повышен размер минимальной заработной платы сразу на 50% до 42,5 тыс. тенге. С июня были повышены зарплаты в образовании и здравоохранении: учитывая, что на данные отрасли приходится более 30% занятых из числа используемых для определения средней заработной платы по стране, бюджетная сфера стала основным драйвером роста зарплат в текущем году согласно официальной статистике. За девять месяцев реальные зарплаты в образовании повысились на 10%, в здравоохранении на 9%. Помимо бюджетной сферы, значительный рост реальных зарплат произошел в финансовой сфере (+28%)», — аналитики инвестиционного банка собрали «приятную статистику», и этот список хотелось бы продолжать и продолжать…

Но, увы, реальные зарплаты в обрабатывающей отрасли снизились почти на 5%, а в промышленности – упали на 1%, причем наблюдалось падение и в других отраслях.

И тем, не менее, размер средней зарплаты в сентябре этого года составил почти 189 тыс. тенге, что на 28 тыс. тенге, или на 17%, выше показателя сентября 2018 года.

«Пока нет ясности, произошло ли достижение пика роста зарплат в частном секторе, или рост еще продолжится. Однако на это все труднее рассчитывать, учитывая значительное ухудшение внешней конъюнктуры в текущем году. Таким образом, бюджетное стимулирование, включающее такую статью, как повышение зарплат в бюджетной сфере, играет важную роль в повышении доходов населения», — уверены эксперты. И, если продолжать эту мысль, то следует сказать, что именно масштабные бюджетные вливания благоприятно отразились на статистике по ВВП.

Мы как всегда – лучшие в мире?

Наш экономический рост выглядит как вызов мировому тренду. Дело в том, что в результате обострения торговых разногласий между крупнейшими экономиками – США и Китаем, длящихся уже второй год, и роста неопределенности относительно действий мировых центробанков, способных вылиться в валютные войны, ожидается замедление темпов роста мировой экономики.

«В частности, в октябре МВФ в очередной раз снизил прогноз глобального экономического роста на 2019 год с 3,3% до 3%. Котировки «черного золота» в текущем году крайне слабо реагируют на сокращение добычи в рамках соглашений ОПЕК+ и геополитическую нестабильность в важных нефтедобывающих странах, что указывает на ослабление спроса. Соответственно, наши ожидания по ценам на нефть смещаются вниз с $65 до $63,8/баррель в текущем году», — с сожалением отмечают в Halyk Finance.

Однако наша победа на экономическом фронте – лишь временная. Стимулирование потребления и внутреннего спроса, конечно, компенсировало ухудшение внешней конъюнктуры и поддерживает экономический рост, но лишь в краткосрочной перспективе.

Инфляция – сама по себе?

По идее, в условиях, в которых мы оказались, должна была возрасти инфляция. Но аналитики делают акцент на таком парадоксе: «Риски ускорения роста цен на потребительском рынке под влиянием наращивания расходов бюджета, сопровождающиеся обесценением тенге, пока упрямо не хотят материализовываться в полной мере в росте инфляции».

Поэтому есть некоторые сомнения в том, что картина инфляции является реальной: ослабление тенге к доллару в январе-сентябре этого года составило почти 12% г/г, к рублю – более 6% г/г. А вклад непродовольственных товаров в инфляцию, напротив, уменьшился, что выглядит нелогичным, учитывая высокую зависимость от импорта готовой продукции. «Инфляционные ожидания населения хоть и отошли от пиковых значений текущего года, тем не менее, находятся на повышенном уровне, свидетельствуя о сохраняющемся давлении на потребительские цены», — отмечают авторы исследования.

К тому же эффект от снижения и заморозки тарифов на услуги ЖКХ вместе с искусственным поддержанием низких цен на ГСМ близок к исчерпанию. Так что мы еще можем получить побочный эффект от экономического ускорения.

Ну, и прогнозы

Прогноз от Halyk Finance: рост ВВП в 2019 году и 2020 году составит 4,4%. Ожидания по обменному курсу тенге к доллару США пересмотрены в сторону ослабления с 385 до 389,5 на конец этого года (базовый сценарий). Сценарные прогнозы основных макроэкономических индикаторов на 2020 год аналитики реализовали с симметричным отклонением от базового сценария, предполагающего среднегодовую цену на нефть $62 за баррель в 2020 году.

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