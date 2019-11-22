Чем обернется для казахстанцев популизм власти?

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Взрывной рост экономики – это лишь пролог больших проблем

Нур-Султан то ли целенаправленно, то ли совершенно случайно раскочегарил отечественный паровоз. Рост экономики в третьем квартале заметно усилился, достигнув 4,6%. И все это на фоне негативной динамики цен на нефть. В топку брошены масштабные бюджетные капиталы – расходы на популистские социальные инициативы побили все рекорды. Наш паровоз стремительно мчится вперед, главное, чтобы там не оказалось пропасти.

Примерно такие мысли возникают при внимательном и вдумчивом прочтении Макроэкономического отчета за 3 квартал 2019 года, подготовленного департаментом исследований управляющей компании Halyk Finance.

Растем, как на дрожжах

Итак, эксперты обратили внимание на то, что в этом году рост отечественной экономики взял курс на постепенное ускорение: в 1 квартале он составил 3,8% г/г, во втором — 4,4% г/г и, наконец, в третьем — 4,6% г/г. «Последнее значение соответствует уровню 2014 года, когда цена на нефть была близка к $100 за баррель. Однако средний уровень цен на нефть за 9 месяцев 2019 года сложился на уровне около $65 за баррель, что на 11% ниже аналогичного показателя годом ранее. При этом объемы добычи нефти также немного снизились на фоне профилактических работ на крупнейших нефтяных месторождениях страны», — отмечают аналитики Halyk Finance и дают свое объяснение этому нонсенсу: «Ускоренный рост экономики на фоне снижения цен на нефть объясняется наращиванием госрасходов, увеличившихся почти на 20% г/г – самый высокий рост с 2012 года».

Такое однозначное заявление подкрепляется изучением секторов, которые могли бы дать столь великолепный результат: на фоне большого объема инвестиций активно росли отрасли строительства, торговли и транспорта, но при этом заметно замедлилась динамика в промышленности из-за глобальной тенденции снижения спроса на сырье и готовые товары.

Игра в бирюльки Игра в бирюльки
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И понеслась душа в рай

«В текущем году государство решило уделить больше внимания зарплатам населения, рост которых систематически отставал от инфляции. Первым делом с начала года был повышен размер минимальной заработной платы сразу на 50% до 42,5 тыс. тенге. С июня были повышены зарплаты в образовании и здравоохранении: учитывая, что на данные отрасли приходится более 30% занятых из числа используемых для определения средней заработной платы по стране, бюджетная сфера стала основным драйвером роста зарплат в текущем году согласно официальной статистике. За девять месяцев реальные зарплаты в образовании повысились на 10%, в здравоохранении на 9%. Помимо бюджетной сферы, значительный рост реальных зарплат произошел в финансовой сфере (+28%)», — аналитики инвестиционного банка собрали «приятную статистику», и этот список хотелось бы продолжать и продолжать…

Но, увы, реальные зарплаты в обрабатывающей отрасли снизились почти на 5%, а в промышленности – упали на 1%, причем наблюдалось падение и в других отраслях.

И тем, не менее, размер средней зарплаты в сентябре этого года составил почти 189 тыс. тенге, что на 28 тыс. тенге, или на 17%, выше показателя сентября 2018 года.

«Пока нет ясности, произошло ли достижение пика роста зарплат в частном секторе, или рост еще продолжится. Однако на это все труднее рассчитывать, учитывая значительное ухудшение внешней конъюнктуры в текущем году. Таким образом, бюджетное стимулирование, включающее такую статью, как повышение зарплат в бюджетной сфере, играет важную роль в повышении доходов населения», — уверены эксперты. И, если продолжать эту мысль, то следует сказать, что именно масштабные бюджетные вливания благоприятно отразились на статистике по ВВП.

Такое может сказать только Своик Такое может сказать только Своик
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Мы как всегда – лучшие в мире?

Наш экономический рост выглядит как вызов мировому тренду. Дело в том, что в результате обострения торговых разногласий между крупнейшими экономиками – США и Китаем, длящихся уже второй год, и роста неопределенности относительно действий мировых центробанков, способных вылиться в валютные войны, ожидается замедление темпов роста мировой экономики.

«В частности, в октябре МВФ в очередной раз снизил прогноз глобального экономического роста на 2019 год с 3,3% до 3%. Котировки «черного золота» в текущем году крайне слабо реагируют на сокращение добычи в рамках соглашений ОПЕК+ и геополитическую нестабильность в важных нефтедобывающих странах, что указывает на ослабление спроса. Соответственно, наши ожидания по ценам на нефть смещаются вниз с $65 до $63,8/баррель в текущем году», — с сожалением отмечают в Halyk Finance.

Однако наша победа на экономическом фронте – лишь временная. Стимулирование потребления и внутреннего спроса, конечно, компенсировало ухудшение внешней конъюнктуры и поддерживает экономический рост, но лишь в краткосрочной перспективе.

Инфляция – сама по себе?

По идее, в условиях, в которых мы оказались, должна была возрасти инфляция. Но аналитики делают акцент на таком парадоксе: «Риски ускорения роста цен на потребительском рынке под влиянием наращивания расходов бюджета, сопровождающиеся обесценением тенге, пока упрямо не хотят материализовываться в полной мере в росте инфляции».

Поэтому есть некоторые сомнения в том, что картина инфляции является реальной: ослабление тенге к доллару в январе-сентябре этого года составило почти 12% г/г, к рублю – более 6% г/г. А вклад непродовольственных товаров в инфляцию, напротив, уменьшился, что выглядит нелогичным, учитывая высокую зависимость от импорта готовой продукции. «Инфляционные ожидания населения хоть и отошли от пиковых значений текущего года, тем не менее, находятся на повышенном уровне, свидетельствуя о сохраняющемся давлении на потребительские цены», — отмечают авторы исследования.

К тому же эффект от снижения и заморозки тарифов на услуги ЖКХ вместе с искусственным поддержанием низких цен на ГСМ близок к исчерпанию. Так что мы еще можем получить побочный эффект от экономического ускорения.

Ну, и прогнозы

Прогноз от Halyk Finance: рост ВВП в 2019 году и 2020 году составит 4,4%. Ожидания по обменному курсу тенге к доллару США пересмотрены в сторону ослабления с 385 до 389,5 на конец этого года (базовый сценарий). Сценарные прогнозы основных макроэкономических индикаторов на 2020 год аналитики реализовали с симметричным отклонением от базового сценария, предполагающего среднегодовую цену на нефть $62 за баррель в 2020 году.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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