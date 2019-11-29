В цифровую безопасность страны деньги тоже нужно вкладывать с умом 29.11.2019 15:30 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 113 0 Цифровой Казахстан – строение уязвимое, а защита хромает на обе ноги… Похожие материалы: Экс-госсекретарь РК назначен послом в Чехии Бить теневой сектор нужно сильно, но аккуратно Поправки об агентстве по усыновлению РК нужно рассматривать в другой рабочей группе У государства кончаются деньги на существующую экономическую модель Очистить воздух в Алматы можно за пять лет, но нужно, чтобы чиновники работали