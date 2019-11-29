Вездесущая

Ба! Да это же знакомые мне лица… Распиля Екиматовна!

Года три тому назад попросили меня хорошие люди из России найти и скопировать в алма-атинском архиве кое-какие документы для научно-просветительского проекта, посвящённого советскому кинематографу. В архиве я прилежно заполнила заявку и стала ждать, когда выдадут пропуск. Неожиданно выяснилось, что со мной желает «провести собеседование» архивная начальница. Несколько удивлённая – давненько меня не собеседовали – я поднялась за секретаршей на начальственный этаж. Даже любопытно стало — только мне такая честь или она со всеми посетителями калякает? Велено было подождать. Через четверть часа в предбанник вошла ещё одна посетительница, молодая дамочка в меховом жилете и с дорогой сумочкой. Ждать пришлось долго. На столе куда-то упорхнувшей секретарши попискивал сообщениями смартфон, муха лениво билась о мутноватое стекло окна.

Наконец дверь приотворилась и высунулась голова в очках. Строго оглядела нас, потянула востреньким носом воздух и пригласила меховую леди. По-видимому, на неких иерархических весах моя простонародная куртка-милитари и почти солдатские ботинки потерпели фиаско.

Прислушиваясь к бубнёжу за дверью, я мучительно силилась вспомнить – где я её видела? Голову эту? Этот низенький лобик, хитрые глазки, укоризненно поджатые губки… Наконец чернобурка ушла, цокая каблучками итальянских сапог, я предстала пред очи начальницы и чуть не затопотала берцами от радости узнавания.

Ба! Да это же знакомые мне лица… Распиля Екиматовна!

Чемпионка по играм в подсиживание. Заслуженный мастер подхалимажа. Гроссмейстер мелких интриг. Ньюсмейкер корпоративных сплетен. Серебряный призёр закрытого турнира по выдуванию чая в служебное время. Обладательница титула «Миссис «У нас компьютер завис». Пламенная нуротановка.

Это она, душенька, прислала мне однажды цидульку на казённом бланке с печатью. Я тогда жила в алма-атинском микрорайоне. Вдвоем с соседкой Татьяной мы с энтузиазмом китайских цзаофаней сажали деревья, кустарники, цветы. И вознамерились спилить старые засохшие деревья. За свой счёт, разумеется. Бывалые сограждане посоветовали – известите об этом кого надо. Иначе огромный штраф.

Известили. Окопавшаяся на тот момент в акимате Распиля Екиматовна разрешила вместо сухостоя осуществить многократные компенсационные посадки и – внимание! Прислать в акимат план посадок. Зачем вам план посадок, достопочтенные? — обалдели мы с Татьяной. Вам, агашкам и татешкам в дорогих костюмах, обучающим деток в кембриджах? Что вам за дело до наших планов озеленения в занюханных микрах?

Оказывается, на каждое – каждое! – дерево в городе выделяются из бюджета средствА. Чтобы усердные, аки божьи пчёлы, коммунальщики могли их поливать, окучивать, опрыскивать химией от всяких вредителей… Татьяна, читая ответ, хохотала и восторженно материлась. Она прожила на берегу улицы Берегового всю жизнь и ни разу, ни разу за сорок пять лет не видела, чтобы коммунальщики ухаживали за насаждениями. Уж если их кто и «опрыскивал», то исключительно местная алкашня.

Позже осведомлённые люди рассказали нам про банальнейший механизм распила. Даже объяснять совестно, настолько это неоригинальный способ воровства. Тендеры на озеленительные работы получают ТООшки, зарегистрированные на кого надо. Деревья поливаются и стригутся исключительно на бумаге. Отпетый разбойник с большой дороги не орудует так беспредельно нагло, как Распиля Екиматовна трясёт казённую кубышку.

И вот через годы я опять встречаю мой любимый персонаж. Теперь она, душенька, ударилась оземь и оборотилась архивной начальницей. Костюмчик шанель, очки на цепочке, неистовый татуаж бровей. Интерьер кабинета голубушка таскает за собой как облачко французского амбре. Елбасы из красного угла лыбится лучезарно. Компьютер, как всегда у таких татешек, мёртвый. Мертвее Тутанхамона. Шестым чувством ощущаешь, что не подключен к Интернету.

Распиля Екиматовна ещё раз осуждающе, поверх очков, поглядела на мои ботинки, обескураженно пошевелила синими бровями, одёрнула жакетик и тоном завуча по воспитательной части начала разговор:

— Что вы хотите найти в нашем архиве? Как вас… (заглянула в заявку) Дуйсекова… Раньше в архивах работали, Сәлима? Значит, знаете, что надо соблюдать тишину, не курить, не сорить, мужчин не водить. А зачем вам эти материалы?

Для архивариуса просто гениальный вопрос. Как если бы кондитер спросил – зачем вам наши пирожные?

Врать ей про то, что пишу монографию о казахстанском кино, было не только приятно, но и полезно для дела. Заикнись я про российский проект, Распиля же экземой запузырится в самых нежных местах организма. Потребует официальный запрос из Кремля.

К вящему удовольствию сторон аудиенция закончилась. Распиля Екиматовна размяла затекшую от скуки чиновничью мышцу, и заодно подержала в сенях журналистку. Чтоб не слишком о себе воображала.

Я нашла, скопировала и отправила людям нужные документы. Проект, интересный, познавательный, живет в Сети и будет там, пока жива сама Сеть.

Недавно у Распили Екиматовны появилась блестящая возможность подтвердить свою репутацию разбалованной недалёкой бабёнки. Во всяком случае, в глазах нормальных людей.

Мой знакомый, кожевенных дел мастер Александр Ермаков из Караганды рассказал такую историю. Александр с супругой и ещё парой мастеров шьют из импортной кожи высокого качества элегантные, стильные дорожные и дамские сумки, портмоне, ремни, портупеи и другие аксессуары. Иные сумочки Гуччи и Прада по сравнению с изделиями Александра выглядят как базарные котомки. Отправляя готовое изделие заказчикам в Швейцарию, Китай, Германию, Россию, он вкладывает внутрь посылок два флажка. Наш казахстанский, государства-получателя и шоколадку фабрики «Рахат». Мне кажется, эта деталь отлично характеризует Ермакова.

И вот «наивный чукотский парень», как себя иронически называет сам Александр, попросил авторитетную комиссию, распределяющую гранты на поддержку малого и среднего бизнеса, выделить ему некую сумму.

Ещё одна моя знакомая, Гульмира Уалихан, молодая женщина, мать пятерых детей, шьет текстильные изделия в технике пэчворк. Работа эта не для слабонервных. Потребна максимальная концентрация внимания, ангельское терпение, вкус, чувство композиции и цвета. Ткань нарезается на тысячи мелких кусочков и кропотливо собирается в потрясающей красоты орнаменты и национальные казахские мотивы. Собранный таким образом текстильный пазл прокладывается утеплителем и ещё одним слоем ткани. Потом трёхслойное уже изделие простёгивается на специальном станке. Получаются у Гульмиры изумительной красоты покрывала, корпе, подушки, сумки, чапаны и ещё десятки изящных вещей. Ещё Гульмира ведёт занятия для желающих постичь секреты мастерства. Плодит конкурентов. Имея грудного ребёнка, мотается по стране, спит в самолётах, проводит экспресс курсы для девушек из провинции.

Гульмира тоже подавала заявку на грант.

Козе понятно, что бизнес нужно развивать, закупать оборудование, материалы, инструменты. Козе это понятно, а членам авторитетных комиссий, гранты распределяющих, не понятно. И Александру, и Гульмире в государственном финансовом вспомоществовании было отказано.

Гульмире раздражённым тоном объявили, что грант выдается на открытие бизнеса, «которого прежде не было в вашем населённом пункте». То есть если у тебя в ауле Малые Баурсаки прежде не было ночного клуба, а ты хочешь его открыть, то будь спок, деньги дадут.

Отказ Александру обставили куда как изысканнее, с иезуитской тонкостью. Велено были прийти и забрать запечатанный сургучом конверт с решением комиссии. Оцените пафос и театральность жеста. Могли они прислать ответ по электронке? Нет, это им не так сладко. Им хочется сохранять интригу. Чтобы явился проситель самолично, ножками, на пороге робко топтался и почтительно ломал шапку.

И вот ты приходишь, волнуясь, как институтка. Получаешь и вскрываешь конверт. А там фига без масла. С формулировкой «Отсутствие новизны бизнес-идеи».

И кто это сочиняет и пишет надменные отказные малявы, угадайте.

Все та же вездесущая, во всё нос сующая Распиля Екиматовна.

Я не стала лезть к Александру и Гульмире с добрыми советами, что надо было подарить Екиматовне сумочку и покрывало в надежде на ее благосклонность. Та бы взяла. Не моргнув глазом, жеманясь и хихикая. Взяла бы и потребовала откат. Те самые проценты, которые она искренне считает своей честно заработанной долей.

Не обращайте внимания на её женское имя и как бы женское платье. Очень часто у Распили имеются тестикулы. У неё тысячи, десятки тысяч физиономий. У неё иной раз такой представительный вид, не сразу и догадываешься, что она ослепительно, оглушительно бездарна и глупа. Заседающая в пустопорожних комиссиях и комитетах, навечно воцарившаяся в креслах взяточница, растратчица, коррупционерка, она не терпит никого и ничего хоть сколько-нибудь талантливого, превосходящего ее по интеллекту, трудолюбию, нравственному чувству.

Это она придумывает для себя и отпрысков новые бесполезные комитеты и министерства. К нашему прискорбию, Распиля Екиматовна удручающе плодовита. У ней племянников не счесть, и все хотят и пить и есть.

Это она, сделавшая всё, чтобы развалить худо-бедно дышащие «промышленности», гневно спрашивает у Александра, «почему он не шьет свои изделия из кожи отечественного производства».

Это она бесконечно переименовывает улицы, размножает тупые учебники, ворует чужие диссертации, «спасает» снежного барса, заставляет своего затурканного супруга принимать участие в маскарадной президентской гонке.

При своей непроходимой глупости Распиля чует «тренды», держит нос по ветру. Раз Алия Назарбаева за экологию, то и Распиля Екиматовна за экологию. Грета им в помощь.

Это она врет с экрана телевизора о прорывных проектах и зелёной экономике. Это она произнесла двусмысленную фразу – «я открыла глаза с президентом». А что она говорит в глаза президенту при всём честном народе, приличному человеку и слушать неловко.

Это она ведёт лицемерный приём граждан, «контролируя» рассмотрение обращений подданных к Их Величествам президентам. Это она пляшет с хмельными товарками девичий танец «Камажай» на международных деловых форумах, принимая снисходительные вежливые хлопки за восхищение.

Это она галопирует по европам за казённый счёт, таская за собой никому не нужное рухани жангыру.

Она загадила общественную атмосферу своими миазмами и выхлопами. Грета, укуси её!

Распиля Екиматовна, дорогуша, когда вы уже уберётесь на пенсию?

Или, деликатно выражаясь, когда вас черти утащат прямо в Пантеон? Где вы наверняка не упокоитесь, а, подобно виевской панночке, из безобразной полусгнившей старухи снова оборотитесь комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей…

Тьфу на вас 333 раза.

***

Карикатура на главной предоставлена автором Муратом Дилмановым.

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.