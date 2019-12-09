Более чем в 82 раза подешевел тенге относительно доллара с момента введения в обращение

Покупательная способность тенге немного уступает российскому рублю, но превосходит узбекский сум и кыргызский сом

Алматы. 6 декабря. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Более чем в 82 раза подешевел тенге по отношению к доллару США с момента введения в обращение: с Т4,68, зафиксированных на первых торгах в 1993 году до Т385,76, который установлен 6 декабря Нацбанком РК – это меньше, чем в России и Узбекистане, но больше, чем в Кыргызстане.

В данной связи нужно напомнить, что в 1993 году цены искусственно были снижены в 500 раз: деньги менялись по курсу 500 советских рублей за Т1. Тогда вроде как стало веселее, а именно 1 кг мяса стоил Т6, проезд на общественном транспорте – 10 тийынов, батон белого хлеба – 60 тийынов. Несложно подсчитать, что за Т10 тыс. можно было приобрести более 1,6 тонны мяса, 100 тыс. раз прокатиться на автобусе и более 16,6 тыс. батонов хлеба.

На сегодняшний день за те же Т10 тыс. можно купить лишь около 5,5 кг мяса (при цене Т1,8 тыс. за 1 кг), совершить около 67 поездок (при цене в Т150 без «Оңай») в общественном транспорте или 125 поездок (при цене Т80 с «Оңай») и 125 батонов белого хлеба.

Узбекистан упал больнее

Однако есть страна, где темпы девальвации национальной валюты оказались еще выше. Первая, которая приходит на ум – это географический сосед Узбекистан. Переход на сум у них прошел поэтапно. Первоначально с 15 ноября 1993 года власти ввели в обращение сум-купон, который обменивался по курсу 1:1 на советские рубли образца 1961-1992 годов. И только более семи месяцев спустя был введен в обращение сум вместо сум-купонов, который обменивался по курсу 1:1000.

В момент введения узбекская национальная валюта была оценена довольно высоко – за $1 давали 7 сумов. По состоянию на 6 декабря 2019 года Центральный банк Узбекистана (регулятор) установил курс 9510,99 сумов за $1. То есть со дня введения узбекский сум подешевел к доллару США в более чем 1358,7 раза.

Кыргызы оказались умнее

А между тем есть страна, где темпы удешевления национальной валюты очень низкие.

Так у еще одного соседа Казахстана Кыргызстана переход начался с 4 часов утра 10 мая 1993 года, когда Нацбанк КР ввел в обращение банкноты первой серии номиналом 1, 5 и 20 сомов, а также монеты номиналом 1, 10 и 50 тыйынов. В этой стране советские рубли и кыргызские сомы ходили параллельно до 18 часов 14 мая 1993 года.

Кстати, обмен советских рублей на сомы осуществлялся по курсу 200:1. Но из-за дефицита наличных сомов период обращения советских рублей сначала продлили до 17-21 мая, а потом до 3-4 июня, уже по курсу 260:1. При этом сам факт обмена фиксировался в разделе «особые отметки» паспорта.

Если в момент введения за $1 давали 4,145 сома, то по состоянию на 6 декабря 2019 года – 69,85 сома. То есть, за время своего существования кыргызский сом подешевел к доллару США всего на более чем 16,8 раза.

Российский рубль обвалился круче

Вместе с тем есть страна, с которой Казахстан обязан сравнить темпы девальвации национальной валюты. Это – Россия. И не только потому, что именно на нее приходится достаточно большой объем взаимной торговли (в январе-августе 2019 года объем внешней торговли Казахстана составил $62,1 млрд, из которых $12,25 млрд приходится на РФ), но и в связи с ее доминирующей ролью в Евразийском экономическом союзе.

Из открытых источников известно, что современный российский рубль появился в декабре 1991 года и был в обращении параллельно с советским рублем до сентября 1993 года. Все советские монеты, выпущенные в 1961-1991 годах, а также монеты в 1, 2 и 3 копейки, выпущенные до 1961 года, формально оставались законным платежным средством до 31 декабря 1998 года, а в 1999-2002 годах могли быть обменяны на российские деньги в соотношении 1000:1.

Так, согласно имеющейся на сайте Банка России информации, в декабре 1991 года за $100 давали 55,71 рубля, или за $1 – около 0,56 рубля. По состоянию на 6 декабря 2019 года регулятор установил следующий курс: $1=63,81 рубля. То есть с момента введения в обращение российский рубль подешевел почти в 114 раз.

Переведем на мясо

Сильно радоваться по поводу того, что тенге девальвировал в меньшей степени, чем российский рубль и узбекский сум, не советовал бы. Вместе с тем горевать по поводу того, что тенге обесценился в большей мере, чем кыргызский сом, тоже не стоит.

Почему?

Давайте попробуем оценить покупательную способность трех валют по мясу. Этого, безусловно, недостаточно, чтобы получить более-менее объективную картину, однако дает хотя бы приблизительное представление.

Так, на сайте комитета по статистике МНЭ указано, что среднемесячная зарплата в РК составляет Т197 067, тогда как по данным Федеральной службы государственной статистики среднемесячная зарплата в РФ составляет 46 тыс. рублей, или в переводе на казахстанскую нацвалюту Т276 тыс. А так как 1 кг говядины стоит 346 рублей, или Т2076, то на среднемесячную зарплату россиянин может купить почти 133 кг мяса, тогда как казахстанец (при цене Т1,8 тыс. за 1 кг) – лишь чуть более 109 кг.

Согласно данным Национального статистического комитета КР средний месячный оклад составляет 16 тыс. сом, а средняя цена 1 кг мяса говядины – 320 сомов. Получается, что кыргызстанец на среднюю зарплату может купить 50 кг мяса.

По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике, средняя заработная плата в Ташкенте составила почти 3,2 млн сумов. Правда, в регионах получают меньше – от 1,8 млн до 2,8 млн. Цена 1 кг говядины варьируются от 39 тыс. до 50 тыс. сумов в зависимости от качества. То есть житель столицы Узбекистана может купить за среднюю зарплату от 82 до 64 кг мяса, тогда как жители регионов от 46 до 36 и 72 до 56 кг.

Получается, что покупательная способность тенге немного уступает российскому рублю, но превосходит узбекский сум и кыргызский сом.

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