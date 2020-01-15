Президент Здесь и Сейчас

У Токаева нет временной форы, к которой привыкло его окружение – выходцы из прежней «вечной» команды

«Если народ не уважает власть – это барьер для развития нации» — сказал президент Токаев. Что же, правильные слова. Но кто ответит на вопрос: почему народ не уважает власть? Почему даже продвинутые члены общества не воспринимают всерьез в целом правильные шаги второго президента?

Ответ неутешителен: почти за три десятка лет, прожитых при первом президенте, общество свыклось с мыслью о том, что «ИМ там, наверху, плевать на НАС здесь, внизу». А, действительно, когда в последний раз власть спрашивала нашего согласия на те или иные судьбоносные решения? Почти 25 лет назад на двух референдумах – о новой Конституции и о продлении полномочий тогдашнего президента. Впрочем, те из нас, кто постарше, помнят, как проходили эти «волеизлияния».

С тех пор у государства нет привычки говорить с народом напрямую, а главное – нет потребности говорить ему, народу, правду. Ну не возникало у наших рулевых в этом государственной нужды. А, теперь, когда им вдруг приспичило, когда в сказки о грядущем процветании то в 30-м, то в 50-м году перестали верить даже дошколята, с самого верха вдруг заявляют: ребята, отныне все будет иначе, мы вас слышим, мы вам поможем, только уважьте нас. А за что уважать, позвольте спросить? За то, что вы нас все эти годы в грош не ставили?

Взять хотя бы историю с адресной социальной помощью (АСП). Сначала пообещали многодетным мамашам по 21000 тенге на каждого ребенка. И, главное – стали эти деньги выплачивать! Потом вдруг резко «переобулись». Вице-премьер Бердыбек Сапарбаев с прямотой римлянина заявил: неправильно платить на каждого, ребенка по 20 тысяч. Но, вот только не объяснил почему неправильно, сколько правильно и кто виноват в первоначальном «неправильном» решении.

Спрашивается, будут ли те же многодетные уважать власть, у которой семь пятниц на неделе?

А посмотрите, что творится с нашумевшей инициативой президента разрешить вкладчикам ЕНПФ использовать часть накоплений на оплату учёбы или приобретение жилья. Стоило внештатному советнику президента Олжасу Худайбергенову публично заявить, что поручение президента провалено, как министр труда и соцзащиты Биржан Нурумбетов бросился спасать себя и заодно главу государства. В эфире государственного телеканала он предложил разрешить изъятие части пенсионных накоплений не только будущим, но и действующим пенсионерам.

Теперь, если эти новации одобрит президент, то, по словам министра, придётся вносится изменение в законодательство и провозглашенный Токаевым аттракцион неслыханной щедрости заработает только с 2021 года (до которого, кстати, может много чего еще произойти). Спрашивается, что мешало просчитать механизм этой идеи с самого начала, чтобы президент мог озвучить ее в своем сентябрьском послании не как благое намерение, а как уже состоявшееся решение?

Правда, тот же Худайбергенов считает и это «ноу-хау» Минтруда «косметической мерой». По его мнению, уже сегодня можно позволить расходовать свои пенсионные накопления заранее, как минимум, 400 тысячам человек, а уже с 2022 года – всем вкладчикам ЕНПФ.

Но, увы, даже, если завтра будет найден устраивающий всех компромисс, вряд ли удастся восстановить безнадежно подорванную веру в власть: в общественном сознании… нет, даже не в сознании, а скорее, в подсознании, жёстко зафиксируется неуважительный образ власти – сверху популист, снизу — саботажники. Тот еще барьер для развития нации. К слову, эта тема все активнее раскручивается в соцсетях.

Между прочим, сам Касым-Жомарт Кемелович слово популист совсем не жалует. Возможно, потому, что сегодня он оказался в положении человека от которого все, ждут того, чего он дать не в состоянии – радикальных и скорых перемен. И это просто вынуждает его быть популистом поневоле – обещать, обещать и обещать.

Собственно говоря, у Токаева нет другого выхода. Это прежняя власть, считавшаяся себя вечной, могла позволить посулы процветания через 20-30 и даже 50 лет. У власти нынешней, по крайней мере, у ее верховного носителя, нет такой временной форы. Токаев – президент Здесь и Сейчас. А работать ему приходится с людьми из «вечной» команды предшественника.

Сегодня эти люди делают круглые глаза, когда т от же Худайбергенов выносит приговор созданной ими социально-экономической реальности.

«Фонд оплаты труда в экономике должен быть 20 трлн тенге. Но ЕНПФ регистрирует всего лишь 8 трлн. Получается, 12 трлн находится в тени — это 60 процентов. Не то чтобы они уклоняются, просто люди не верят в эту пенсионную систему. И здесь не сколько преступление с их стороны, а то, что сама пенсионная система абсолютно корявая» — говорит внештатный советник президента.

«Мы пытаемся доказать, что у людей все отлично. На самом деле и пенсионная система провальная абсолютно, и жилищная система обеспечивает строительство 2 млн квадратных метров. У нас обеспеченность жильем составляет всего 20 квадратных метров. Если убрать ветхое и аварийное жилье, которое осталось в селах и так далее, то у нас обеспеченность падает примерно до 16 квадратов. Если мы возьмем, что часть села, по сути, уже переехала в город, на самом деле в городах уже жуткий дефицит жилья. И протесты это показывают. Люди выходят с двумя основными вопросами — жилье и работа», — продолжает он.

Думаете, «вечные» этого не знали? Прекрасно знали. Просто, уверовав однажды в собственную вечность, не спешили что-либо с этим делать. А теперь, когда вдруг выяснилось, что в условиях перезагрузки матрицы власти их век может оказаться совсем недолгим, суетливо пытаются подсунуть своему новому кормчему то одно, то другое «перспективное» решение проблем.

Забывая при этом только об одном: у президента Здесь и Сейчас перспектива исполнения своих обещаний очень коротка. Ему придется или «платить по векселям», или… стать кратковременным вождем эпохи транзита власти.

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