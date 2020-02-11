Военные угрозы для Евразии: НАТО заходит слева, фашисты всплывают из-под Антарктиды

Российский генерал-полковник приподнял завесу над сокровенными тайнами геополитики

Леонид Ивашов очень серьёзный мужчина. С ним в Москве уважительно беседуют главные редакторы и телеведущие. Ивашов много лет работал в Министерстве обороны СССР и России. Дослужился до генерал-полковника. Последняя должность – начальник Главного Управления международного военного сотрудничества МО. Кроме того, он доктор исторических наук, профессор МГИМО и даже президент Академии геополитических проблем (правда, это общественная организация).

Ивашов не вылезает из телевизора. Убедительно громит Евроатлантический союз и его агрессивные планы относительно нашего Евразийского пространства. Крепко достаётся от генерала сионистам Израиля и мировому еврейству. Российских начальников Ивашов тоже треплет в хвост и в гриву. Почему они идут на поводу у международных глобалистов? До каких пор российская «элита» будет нагло, напоказ жировать, торговать интересами страны и пресмыкаться перед Западом?

В интернете под каждым интервью с Ивашовым сотни восторженных комментариев: «Вот настоящий русский генерал!», «Есть ещё патриоты!».

Леонид Григорьевич не только жжёт глаголом с экрана, но активно и непосредственно участвует в политической жизни страны. Входит в генеральный совет Всероссийской политической «Партии Дела». Восемь лет назад вместе с другими ведущими российскими государственниками учредил Изборский клуб экспертов. Среди задач этого респектабельного клуба вот такие нешуточные вещи:

– формирование новой повестки дня в российских медиа, завоевание информационных ниш, объективно возникающих в связи с идейным и моральным упадком либерального сообщества, стремившегося до последнего времени контролировать основные электронные, а также большую долю бумажных и сетевых СМИ федерального уровня;

– способствование формированию мощной политико-идеологической коалиции патриотов-государственников, имперского фронта, противостоящего манипуляциям, осуществляемым в российской политике зарубежными центрами влияния и «пятой колонной» изнутри страны.

И вот на прошлой неделе, видимо, в рамках формирование новой повестки, сайт Изборского клуба разместил интервью генерала Ивашова главному редактору газеты «Аргументы недели». Газета не сказать, чтобы жёлтая, но любит давать вкусненькое и остренькое. Такова сейчас вся медийная жизнь. Заголовок интервью – «О поисках Шамбалы и секретах КГБ СССР» – сдержанно обещал не обмануть ожидания подписчиков. И коллеги не просто сдержали обещание. Беседа с генералом и доктором исторических наук многократно превзошла все, даже наиболее заветные читательские планы насчёт полакомиться.

Леонид Григорьевич Ивашов напомнил редактору об экспедициях чекиста Блюмкина и фашиста Шиффера в Тибет на поиски Шамбалы и сообщил, что в документах советских спецслужб скрываются тайны, переворачивающие наши с вами представление об устройстве мира:

«Внутренняя полость Земли жизнеобитаема, там своё магнитное поле, своё свечение, там свои реки, озёра, моря. Вот эти данные как раз получил Блюмкин в Тибете. На допросах он это рассказывал. <…> Блюмкин рассказывает, что нужно знать определённые ритуалы, коды. Нужно знать серию таких кодов. Их вряд ли дали Блюмкину, и вряд ли он мог запомнить их. Эти коды прохода в подземный мир и данные о том, что есть на поверхности Антарктиды, привёз как раз Эрнст Шиффер из своей то ли первой, то ли второй экспедиции. Немцы в 1938 году предложили нашей научной агентуре передать советскому руководству, что готовы совместно осваивать Антарктиду, эти подземные полости, подлёдные пространства, но нам было не до этого».

И тогда немцы принялись сами искать вход в подземное царство под Антарктидой. Туда «была послана экспедиция из 150 специальных подводных лодок… Было судно под названием «Швабия», на котором находился гидроплан, и тот мог взлетать с помощью паровой катапульты, садиться на воду, и его поднимали краном. Там было два таких самолёта на «Швабии». Была найдена какая-то загадочная земля, где были прекрасный климат, озёра с пресной водой. Они назвали эту землю Новой Швабией».

Потом немцы напали на СССР, потерпели поражение – и Гитлер вместе с суперэлитой Вермахта скрылся под Антарктидой. За ним гнались американцы, но не догнали.

Тем временем «наши смершевцы после разгрома Германии нашли карты подводных маршрутов, входа во внутреннюю полость, и там было расписано, как этим лодкам туда проходить... И когда наши получили эти карты, то, естественно, доложили Сталину, и он приказал направить туда 3 наши лодки класса А. На каждой – по офицеру контрразведки. Когда они дошли до точки, где нужно опускаться и уже входить подо льды Антарктиды, то внезапно были атакованы летающими тарелками».

Разумеется, тем гражданам, которые интересуются всей этой шамбалой, генерал-полковник глаза не открыл. До него об этом сто раз можно было услышать по РЕН-ТВ и причитать в изданиях соответствующего профиля. Но тут есть огромная разница. Одно дело, когда про Гитлера под Антарктидой сообщают всякие мутные личности. Маги Седьмого Уровня. И совсем иное – когда об этом рассказывает генерал-полковник российской армии, сертифицированный доктор наук и профессор института международных отношений. Ведь из данного обстоятельства следует, что у российских экспертов вот-вот появятся идеи насчёт подготовки «имперского фронта» РФ к отражению совместной атаки НАТО и скрывающихся под Антарктидой фашистов.

В самом деле: член Изборского клуба Ивашов поведал о внутренней полости Земли и занырнувшем туда Гитлере не на первое апреля. И остальные члены клуба – а там, между прочим, состоит и академик РАН Сергей Глазьев, до недавнего времени советник Путина, теперь министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии – по данному поводу не сообщили с прискорбием, что генерал-полковник в последнее время слишком много работал, и от своих неумеренных трудов поехал кукушечкой. Нет. Изборский клуб со звериной серьёзностью размещает ивашовское интервью на своём сайте. Стало быть, матёрые российские государственники во всё это верят? А раз так, они должны готовить РФ и её союзников к обороне от вылетающих из-под Южного полюса тарелок.

Правда, сам Ивашов уже не имеет прямого отношения к структурам российской власти. Он глубокий пенсионер. И вообще он выпускник Ташкентского общевойскового училища. Ничего плохого в этом нет, но где мотострелки и танкисты, а где глобальная геополитика. Да и в Министерстве обороны будущий великий геостратег служил по хозяйственной и секретарской части, и только в последние годы, кстати, при Ельцине, вдруг пошёл по международной.

Но тенденция, однако, тревожная.

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