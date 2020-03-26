Крайне правый президент в то время, когда треть населения мира находится на карантине, преуменьшает риски, связанные с пандемией Covid-19, и осуждает меры, принятые в ряде городов и штатов страны

Газета Le Monde опубликовала статью под названием «Coronavirus : Au Brésil, Jair Bolsonaro rejette le confinement qui menace, selon lui, de ruiner le pays» — «Коронавирус: в Бразилии Жаир Болсонару отвергает меры ограничительного характера, которые, по его словам, грозят обрушить страну».

В предисловии к ней говорится так: «Крайне правый президент в то время, когда треть населения мира находится на карантине, преуменьшает риски, связанные с пандемией Covid-19, и осуждает меры, принятые в ряде городов и штатов страны».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Болсонару преуменьшил риски, связанные с пандемией Covid-19, которая уже убила свыше 18 тысяч человек во всем мире и вынудила треть человечества придерживаться жестких ограничительных мер.

«Группа риска — это люди старше 60 лет. Так зачем закрывать школы?» — вопрошал господин Болсонару.

Крайне правый президент обвинил средства массовой информации в том, что они раздувают «истерию» на фоне пандемии, и сказал, что Бразилия, по его словам, находится в безопасности, благодаря своему теплому климату и преимущественно молодому населению».

Издание Francetvinfo.fr опубликовало материал под названием «Coronavirus : Bolsonaro refuse de confiner le Brésil pour ne pas ruiner l’économie» — «Коронавирус: Болсонаро отказывается от введения ограничительных мер в Бразилии, чтобы не обрушить экономику».

В предисловии к нему говорится так: «Сейчас, когда треть человечества вынуждена сидеть на карантине дома, президент Бразилии отвергает всякие меры по сдерживанию распространения пандемии. «Мы должны сохранить рабочие места и сохранить возможности жизнеобеспечения семей», — сказал он».

Далее уже в самом материале излагается следующее: «Один против всех или почти против всех.

Во вторник, 24 марта, президент Жаир Болсонару, несмотря на наблюдающееся во всем мире увеличение масштабов применения мер по сдерживанию распространения пандемии Covid-19, резко раскритиковал предпринятые различными бразильскими штатами и муниципалитетами в этой связи шаги, осуждая «истерию» вокруг вируса.

«Властям некоторых штатов и муниципалитетов следует отказаться от концепции выжженной земли – от запрета транспортного сообщения, закрытия магазинов и массового ограничения свободы передвижения, — утверждал глава государства. — Мы должны сохранить рабочие места и сохранить возможности жизнеобеспечения семей».

Сайт TeleSUR TV опубликовал статью под названием «Brasileños realizan nuevo «cacerolazo» contra Bolsonaro» — «Бразильцы проводят новый «марш пустых кастрюль» против Болсонару».

В предисловии к ней говорится так: «В самом большом южноамериканском государстве от Covid-19 уже погибло 34 человека и отмечено почти 1900 случаев заражения им».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В понедельник вечером тысячи жителей страны провели акцию протеста в форме нового «марша пустых кастрюль» с требованием отставки президента Бразилии Жаира Болсонару, который продолжает стоять на своем, отказываясь от принятия эффективных мер, направленных на предотвращение распространения появившегося в 2019 году коронавируса.

В понедельник сообщалось, что от Covid-19 погибло уже 34 человека, а заразилось им еще 1 891 человек.

Андре Виейра, корреспондент TeleSUR в Бразилии, сообщил, что в понедельник вечером состоялась седьмая подряд акция протеста в виде «марша пустых кастрюль» против президента Болсонару, «который ранее объявил о введении меры, допускающей приостановление начисления заработной платы рабочим сроком на 4 месяца. Он отменил ее действие после того, как на него было оказано сильное давление».

Недовольство массы простых граждан вызывает и тот факт, что глава государства раскритиковал губернаторов ряда бразильских штатов за то, что те ввели карантин с целью недопущения дальнейшего распространения новой формы коронавируса.

В бразильских аэропортах прибывающие извне пассажиры не проходят какой-либо проверки. Губернаторы пытались закрыть аэропорты и временно отменить ряд маршрутов, однако президент Болсонару наложил запрет на применение подобных мер.

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