Когда Нацбанк нащупает дно?

Надо ли бояться дальнейшего снижения базовой ставки

«Снижение базовой ставки в стране влечёт риск увеличения инфляции и оттока депозитов из банковской системы», — отмечают аналитики информационного ресурса Finprom.kz. Казахстанский сценарий – уникальный? В России эксперты, напротив, призывают Центральный банк смелее снижать ключевую ставку, которая и без того находится на довольно низком уровне.

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В апреле Национальный банк РК принимал решение о базовой ставке дважды. В начале месяца, взяв во внимание риск значительного снижения экономической активности в стране на фоне ухудшения внешних и внутренних условий, Национальный банк принял внеочередное решение о снижении базовой ставки с 12% до 9,5% годовых. Тогда процентный коридор был расширен до +/− 2 п. п. во избежание перетока ликвидности с денежного на валютный рынок. Как объяснял регулятор, это решение было направлено на нивелирование негативных последствий распространения COVID-19 и поддержку деловой активности в стране, в том числе посредством увеличения кредитования.

Затем, 27 апреля, Нацбанк притормозил и решил сохранить ставку на уровне 9,5% с процентным коридором 7,5–11,5%.

«Дальнейшее снижение базовой ставки может негативно сказаться на экономике страны в долгосрочной перспективе, так как уже сейчас уровень базовой ставки в реальном выражении, т. е. за минусом инфляции, составил 2,8%, что ниже равновесного нейтрального уровня в 3–3,5%. А с учётом прогноза инфляции (9–11%) реальная базовая ставка может сложиться на уровне вплоть до нулевого значения», — считают в Finprom.kz.

Аналитики уверены, что одним из негативных последствий снижения базовой ставки, кроме повышения инфляции, может быть изменение валютных предпочтений при сбережениях в пользу иностранной валюты, что приведёт к изменению курса тенге. «Кроме того, стоит учесть, что значительное снижение базовой ставки повлияет на снижение ставок по депозитам, что, в свою очередь, приведёт к их оттоку и, соответственно, снижению ресурсной базы банковской системы», — обращают внимание эксперты.

Как правило, изменение базовой ставки влияет на готовность участников экономики заимствовать, инвестировать, сберегать или потреблять. И наблюдается следующая закономерность в поведении потребителей: при снижении ставок становится проще финансировать и менее привлекательно сберегать. При повышении ставок, напротив, увеличивается привлекательность депозитов и снижается привлекательность кредитования.

Однако в Казахстане, таковы реалии, решение по снижению базовой ставки не является основной мерой оживления экономики Казахстана. Сейчас банки второго уровня РК имеют значительную ресурсную базу для кредитования предприятий. Так, на конец апреля текущего года вклады в банках страны составили 19,1 трлн. тенге и увеличились на 6% с начала года, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — выросли на 14,6%. В свою очередь, кредиты экономике на конец апреля достигли 14,1 трлн. тенге, увеличившись на 1,4% с начала года, и на 11,8% — по сравнению с апрелем 2019 года. Таким образом, констатируют аналитики Finprom.kz, банки в стране, несмотря на кризис, сохраняют активную позицию.

По их ожиданиям, на рост деловой активности значительное влияние окажут принимаемые правительством меры, в том числе льготное кредитование.

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Сохранение низких ставок по всему миру – обстоятельство на перспективу, как минимум, ближайших месяцев. Так считает большинство экспертов. При этом в России, например, ключевая ставка в настоящий момент составляет 5,5%, и эксперты считают ее слишком высокой. На рынке выработалось едва ли не консолидированное мнение, что Центральный банк мог бы допустить и более глубокое снижение ставки.

Так, Андрей Хохрин, редактор Телеграм-канала @Probonds, говорит о том, что Россия с ключевой ставкой на уровне 5,5% выбивается из складывающейся системы. «Учитывая низкий госдолг, ЦБ может позволить себе дальнейшее снижение широким шагом. Если от 19 июня мы ожидаем понижения ключевой ставки до 4,5-4,75%, то до конца года вполне можем получить ставку ниже нынешнего таргета по инфляции (он равен 4%), в районе 3-3,5%», — почти уверен аналитик.

Телеграм-канал @russianmacro ожидает 19 июня понижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, а дно цикла снижения ставки – на уровне 4%. «Есть небольшая возможность, что ЦБ пойдет ещё ниже. Но об этом говорить пока рано. Скорее, это сценарий для второй волны эпидемии в мире», — считают эксперты.

Экономист и инвестор Евгений Коган (Телеграм-канал @Bitkogan) в целом согласен со своими коллегами, допуская, что Центробанк со временем протестирует и 3-3,5% и при этом он исключает всевозможные негативные последствия от такой агрессивной политики: «Покупательная способность, в связи с коронавирусом и проследовавшим кризисом, на нуле. Потому не вижу никаких причин для роста инфляции».

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